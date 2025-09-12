logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Ano de 2025 é quinto com maior área atingida por queimadas até agosto

Maioria ocorre em áreas de Cerrado
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2025 - 07:48
São Paulo
Alto Paraíso (GO) - Queimadas em área de cerrado do município de Alto Paraíso . Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ano de 2025 é o quinto com maior área queimada em quilômetros quadrados entre janeiro e agosto desde 2003, quando se iniciou o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Foram 186.502 quilômetros quadrados (km²) atingidos, a maioria (119.243 ou 64%) em áreas de Cerrado. O bioma, que comemora seu dia nacional em 11 de setembro, é o mais atingido desde o começo da série histórica, registrou neste ano maior diferença em relação aos demais.

O dado representa queda de cerca de 20% em relação a área atingida em 2024, que foi de 224.381 km², queda considerada discrepante em relação à diminuição de focos de queimada. Para esse dado houve recuo de 65% de 2024 para 2025, passando de 167.452 para 57.676 focos (período entre 1º de janeiro e 10 de setembro em ambos os anos), com queda de 47% em focos no Cerrado. Em relação à área queimada até agosto o Cerrado teve aumento entre 2024 e 2025: em 2024, um total de 106.677 km² havia sido atingido, frente aos mais de 119 mil km² neste ano. Apenas os anos de 2010, 2024, 2007 e 2005 tiveram maior área queimada registrada. 

A situação pode se agravar em setembro, com a permanência do clima seco. Áreas entre o Paraná e Tocantins estão com alerta de baixa umidade, indicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vigente até o começo da tarde de amanhã, coincidindo com a maior parte da incidência do bioma no país. Os alertas têm se repetido constantemente desde meados de agosto. Os atuais incluem estados de todas as regiões, com destaque para as áreas de Caatinga e Cerrado, onde as condições são mais severas.

São Paulo tem novo alerta

A Defesa Civil estadual paulista divulgou novo alerta de baixa umidade, para cidades em que as condições meteorológicas implicam riscos à saúde, e de queimadas em número elevado. O quarto alerta do ano e terceiro desta semana teve recorde em número de municípios: 511 dos 645 do estado. O alerta abrangeu cidades das regiões de  Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Araraquara, Barretos e Franca.

O texto da mensagem enviada reforça: “Perigo! Umidade do ar em nível crítico. Alto risco de incêndios florestais. Beba água e NÃO faça queimadas”. Hoje, o município de Descalvado teve o recorde de pior condição, com umidade relativa do ar registrada de 4%.

Relacionadas
São Paulo (SP) 24/08/2024 - Foco de incêndio próximo a rodovia presidente Castelo Branco, o governo de São Paulo cria gabinete de crise para combate a incêndios Estradas são interditadas e 30 municípios estão em alerta máximo Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Risco de clima seco e queimadas permanece alto no interior do país
Porto Jofre (MT) 19/11/2023 – Brigadistas do Icmbio observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atige o Pantanal. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Agosto mantém baixos índices de queimadas após semana crítica
Edição:
Graça Adjuto
Queimadas Cerrado Inpe Levantamento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) – Salões de Beleza. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE
sex, 12/09/2025 - 10:07
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Internacional Papa Leão diz a bispos para não esconderem denúncias de abuso
sex, 12/09/2025 - 10:06
Olinda (PE), 11/09/2025 - Grupo Cordel do Fogo Encantado retorna aos palcos no MIMO Festival em Olinda. Foto: José de Holanda/Divulgação
Cultura MIMO Festival volta a Olinda com programação multicultural gratuita
sex, 12/09/2025 - 10:05
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fala sobre denúncia de policiais civis por homicídio doloso e fraude processual em operação no Jacarezinho
Justiça Policiais ligados à milícia são acusados da morte de vereador no Rio
sex, 12/09/2025 - 09:22
Ativista Charlie Kirk é visto na Utah Valley University antes de ser baleado 10/09/2025 Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS
Internacional FBI divulga vídeo de suspeito de homicídio do ativista norte-americano
sex, 12/09/2025 - 09:18
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Guarda-vidas buscam casal que desapareceu na Praia do Leme
sex, 12/09/2025 - 08:12
Ver mais seta para baixo