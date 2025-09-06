logo ebc
Arquitetos debatem soluções para diminuir mudanças climáticas

Evento reuniu cerca de 4,5 mil profissionais e foi encerrado hoje
Agência Brasil
Publicado em 06/09/2025 - 16:27
Brasília
São Paulo (SP), 11/09/2024 - Final de tarde visto desde a Praça do Pôr do Sol mostra céu laranjado devido a poluição do ar. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Especialistas da área de arquitetura e urbanismo se reuniram nos últimos dias, em Brasília, para debater as principais questões envolvendo a vida nas cidades.

Os debates ocorreram durante a Conferência Internacional CAU 2025, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). O evento reuniu cerca de 4,5 mil profissionais e foi encerrado neste sábado (6).

A contribuição negativa da geografia urbana para as emissões de gases de efeito estufa foi um dos principais temas discutidos. A questão está em destaque em função dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro deste ano, em Belém.

Durante os painéis, os palestrantes debateram os desafios da arquitetura para diminuir os efeitos das mudanças climáticas e tornar as cidades mais resilientes aos efeitos de enchentes e outros desastres naturais.

A partir da conferência, os profissionais ressaltaram a necessidade de soluções que combinem sustentabilidade e desenvolvimento urbano.

Para a presidente do conselho, Patrícia Sarquis Herden, o evento conseguiu promover debates essenciais para a sociedade.

"Mesmo com quase 15 anos, o CAU/BR mostra sua capacidade de promover grandes debates essenciais em arquitetura e urbanismo, como habitação, mobilidade, mudanças climáticas e inclusão", afirmou. 

Também foram abordados temas como o direito à cidade para pessoas LGBTQIAPN+ e justiça ambiental e povos originários.

 

Edição:
Valéria Aguiar
Mudanças Climáticas arquitetos Desastres Naturais efeitos cop30
