Concurso de Fotografia integra programação do Dia Mundial da Limpeza

Imagens devem mostrar ações de preservação ambiental
Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 07:02
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 05/06/2024 – Dia Mundial do Meio Ambiente no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Fotografia Limpa Brasil 2025, iniciativa que une arte, engajamento social e educação ambiental. O concurso, patrocinado pela Transpetro, integra a programação do Dia Mundial da Limpeza, no dia 20 deste mês.

Cada concorrente poderá enviar uma única fotografia inédita, feita entre os dias 16 e 22 de setembro, durante as ações oficiais do Dia Mundial da Limpeza. As imagens devem mostrar iniciativas individuais ou coletivas de preservação ambiental, mutirões de limpeza ou ainda os impactos causados pelo descarte inadequado de resíduos.

 As 15 fotografias finalistas serão escolhidas por um júri técnico e pelo voto popular, tendo destaque internacional, com exibição na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas – COP30, em Belém (PA), que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro. Os vencedores receberão prêmios como notebooks, celulares e tablets.

“O projeto também contempla a realização de palestras online e oficinas abertas aos participantes do concurso, focado em educação ambiental e na participação social. Paralelamente, serão promovidas dez palestras presenciais em escolas públicas localizadas em áreas de vulnerabilidade social”, informa Edilainne Muniz, diretora executiva do Instituto Limpa Brasil.

“A Transpetro acredita que cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa mobilização, que tem como foco a preservação do meio ambiente e o cuidado com as pessoas”, afirma o presidente da empresa, Sérgio Bacci.

Podem participar pessoas com mais de 12 anos, desde que não sejam profissionais da fotografia ou que trabalhem na Transpetro. A inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia 20 de setembro, no site www.limpabrasil.org. O regulamento também está disponível na internet.

Dia Mundial do Meio Ambiente Fotografia Concurso
