logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Governo autoriza nomeação de 460 aprovados em concurso do Ibama

Preenchimento de vagas deve ter despesas previstas em orçamento
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/09/2025 - 13:14
Brasília
Porto Velho (RO), 30/01/2025 - Sede do Ibama. Foto: AGU/Divulgação
© AGU/Divulgação

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 460 aprovados de nível superior no concurso público de 2025 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Desse total, são 130 vagas para o cargo de analista administrativo. As demais, 330 vagas são do cargo de analista ambiental.

A Portaria MGI nº 7.522/2025, que autoriza as nomeações, foi publicada nesta segunda-feira (8), no Diário Oficial da União, e é assinada pela ministra Esther Dweck.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Próximo passo

A próxima etapa antes da nomeação – a verificação de documentos e requisitos dos aprovados – é de responsabilidade do Ibama. O objetivo é garantir a nomeação somente daqueles que cumprirem todas as exigências.

As nomeações ainda dependem da existência de vagas na data da posse e da comprovação de adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual (LOA), que define o orçamento atual; e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as metas e prioridades fiscais.

A medida assegura que o reforço no quadro de pessoal seja compatível com a sustentabilidade, ou “saúde fiscal" do Estado – o que significa que o governo federal só pode nomear novos servidores se tiver orçamento para pagar os salários dos aprovados.

Aprovados

O resultado final do concurso foi divulgado em 7 de agosto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca examinadora do certame, e pode ser conferido no Diário Oficial da União.

 A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 9.994,60 para todos os cargos, acrescida de gratificações de qualificação: para curso de especialização (R$ 464), mestrado (R$ 922) ou doutorado (R$ 1.387).

O candidato aprovado poderá ser lotado em qualquer unidade do Ibama, dentro da unidade da federação onde concorreu à vaga, a critério do instituto. 

De acordo com o edital que estabelece as regras do processo seletivo, o prazo de validade do concurso é de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, em agosto. E poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Relacionadas
Porto Velho (RO), 30/01/2025 - Sede do Ibama. Foto: AGU/Divulgação
Concurso do Ibama será aplicado neste domingo em todas as capitais
Porto Velho (RO), 30/01/2025 - Sede do Ibama. Foto: AGU/Divulgação
Setor de óleo e gás lidera liberação de licenças ambientais do Ibama
energia eólica no mar
Ibama concede 1ª licença prévia a projeto eólico offshore no país
Edição:
Graça Adjuto
Ibama concurso analista ambiental MGI ministério da gestão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/09/2025 - Cantora Angela Ro Ro. Foto: angela_ro_ro_oficial/Instagram
Cultura Cantora e compositora Angela Ro Ro morre aos 75 anos no Rio
seg, 08/09/2025 - 15:51
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura Veja a lista dos seis filmes brasileiros que disputam vaga no Oscar
seg, 08/09/2025 - 15:41
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Política Com mais de 2,4 mil emendas, LDO deve ser votada nesta semana
seg, 08/09/2025 - 15:41
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa proíbe venda de 32 suplementos de empresa de produtos naturais
seg, 08/09/2025 - 15:37
Brasília (DF), 01/09/2025 - A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) montou esquema especial de segurança para o julgamento dos primeiros réus da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), que começa amanhã (2). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Barroso diz que julgamento envolve provas, e não disputa política
seg, 08/09/2025 - 15:15
Tanque israelense manobra em Gaza, visto do lado israelense da fronteira 20/08/2025 Reuters//Amir Cohen/Proibida reprodução
Internacional Gaza: Israel promete "furacão" de ataques para forçar Hamas à rendição
seg, 08/09/2025 - 15:10
Ver mais seta para baixo