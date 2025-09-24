logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Lula cobra de nações desenvolvidas a apresentação de metas para COP30

Metas atualizadas sobre emissões são essenciais para as negociações
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/09/2025 - 16:53
São Luís
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta quarta-feira (24) um chamado para que os países desenvolvidos se engajem no compromisso de apresentar novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês), com metas atualizadas de redução de emissões de gases de efeito estufa, conforme estabelece o Acordo de Paris.

Durante o Evento Especial sobre Clima para Chefes de Estado e de Governo, na Organização das Nações Unidas, Lula lembrou que as novas NDCs serão determinantes para os debates que serão travados durante a COP30.

“A transição energética abre as portas para uma transformação produtiva e tecnológica equiparável à revolução industrial. As NDCs são o mapa do caminho que guiará cada país nessa mudança. Elas não são meros números ou percentuais, são uma oportunidade para repensar e reorientar a política e investimentos rumo a um novo paradigma econômico. Para que isso ocorra em escala global, as nações ricas precisam antecipar as suas metas de neutralidade climática e ampliar o acesso a recursos e tecnologias a países em desenvolvimento”, defendeu.

“Queremos promover uma cúpula de lideres que propicie um diálogo franco e direto à altura da missão que as nossas sociedades nos confiaram. Temos a chance de reparar injustiças e construir um futuro próspero e sustentável para todos. Por isso, faço um apelo para os países que ainda não apresentaram as suas NDCs: o sucesso da COP 30 depende de vocês”, concluiu Lula.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Negacionismo

Lula co-presidiu, ao lado do secretário-geral da ONU, António Guterres, o evento, com autoridades de diferentes países. Segundo o presidente, a COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém, será a COP “da verdade”, pois mostrará o grau de compromisso dos países no enfrentamento às mudanças climáticas.

“Vamos juntos fazer da Amazônia o palco de um momento decisivo da história do multirateralismo. Tenho dito ao secretário-geral que a COP30 é a COP da verdade. Ela vai ter que dizer se acreditamos ou não no que a ciência está nos mostrando. Se nós, líderes e chefes de Estado, confiamos ou não na ciência”, discursou.

“Ao sediar a COP, na Amazônia, o Brasil quer mostrar que não há como preservar a natureza sem cuidar das pessoas. Não há como revolucionar a nossa relação com o planeta sem engajar uma ampla gama de atores”, complementou.

O presidente brasileiro criticou o negacionismo climático e acrescentou que há também um negacionismo multilateral, que ameaça compromissos globais.

“O negacionismo que enfrentamos não é apenas climático, mas também multilateral. Ninguém está a salvo dos efeitos da mudança do clima. Muros nas fronteiras não vão conter secas e tempestades. A natureza não se curva a bombas nem a navios de guerra. Nenhum país está acima do outro. O risco do unilateralismo é a reação em cadeia que ele provoca. Cada compromisso rompido é um convite para atitudes isoladas. O resultado é um círculo vicioso de desconfiança e paralisia. Precisamos resgatar a convicção na mobilização coletiva”, alertou.

O presidente destacou a posição do Brasil com o comprometimento de redução das emissões de gases do efeito estufa.

“Estamos comprometidos em reduzir as emissões de todos os gases do efeito estufa entre 59% e 67%, [até 2035, em comparação com o que o país emitiu em 2005] abrangendo todos os setores da economia. Nossa meta de zerar o desmatamento até 2030 contribuirá para concretizar esse objetivo”, afirmou.

Relacionadas
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Defesa da democracia e metas da COP30 encerram agenda de Lula nos EUA
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Democracia é o que está em jogo para a humanidade, alerta Lula nos EUA
U.S. President Donald Trump and brazilian presidente Luis Inácio Lula da Silva, addresses the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. Ricardo Stuckert/PR e Reuters/Alexander Drago/Proibida reprodução
Governo brasileiro confirma conversa de Lula e Trump
Edição:
Vinicius Lisboa
cop30 NDCs Países Desenvolvidos emissões de gases do efeito estufa Acordo de Paris Lula Nova York ONU
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 16: The Deir Yasin vessel from the Maghreb Sumud Convoy set sail from Sidi Bu Said port during night as the boats of the Global Sumud Flotilla Flotilha continue to head towards Gaza to deliver humanitarian aid, in Tunis, Tunisia on September 16, 2025. Mohammed Mdalla / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Brasil condena ataque israelense a barco humanitário a caminho de Gaza
qua, 24/09/2025 - 17:18
Brasília (DF) 23/05/2024 - Imagem aérea de Gramado/RS . Foto: Bruno Stoltz/Prefeitura de Gramado
Economia Faturamento do turismo até julho é o maior para o período desde 2012
qua, 24/09/2025 - 17:16
Nova York (NY), 24/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na sede das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula encontra Zelensky e diz que não há "saída militar" para guerra
qua, 24/09/2025 - 17:16
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Meio Ambiente Lula cobra de nações desenvolvidas a apresentação de metas para COP30
qua, 24/09/2025 - 16:53
Brasília (DF), 22/04/2025 - Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 2 da PET 12.100 Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF marca julgamento de réus do núcleo 4 da trama golpista
qua, 24/09/2025 - 16:51
Trabalhador movimenta botijões de gás de cozinha em distribuidora em São Paulo (SP) 02/05/2006 Reuters/Caetano Barreira/Proibida reprodução
Economia Mais de 60 países querem replicar programa Gás do Povo, diz ministro
qua, 24/09/2025 - 16:47
Ver mais seta para baixo