logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Marina pede apoio a países pobres para fim dos combustíveis fósseis

Ministra defendeu que é preciso atacar causa da mudança climática
Lucas Pordeus León - repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/09/2025 - 12:11
Brasília
Etiópia - 06/09/2025 - Diálogo Regional da África aconteceu em Adis Abeba, Etiópia - Foto: Fernando Donasci/MMA
© Fernando Donasci/MMA

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, pediu o fim do uso dos combustíveis fósseis e do desmatamento, considerando as limitações de cada país. Em Adis Abeda, capital da Etiópia, a ministra participou na sexta-feira (5) do encerramento do Balanço Ético Global, iniciativa do Brasil em parceira com as Nações Unidas (ONU) para aumentar a participação da sociedade civil na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro em Belém.

“Precisamos iniciar o planejamento de forma justa para o fim do desmatamento e o fim dos combustíveis fósseis. Não podemos mais continuar sem atacar as causas da mudança do clima”, enfatizou a ministra.

Para acabar com a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, que estão entre as principais causas da geração de gases que provocam o aquecimento global, raiz da crise climática, Marina pondera que é preciso considerar as diferenças entre os países.

“Para tanto, há que considerar as diferenças entre países, suas necessidades, dificuldades e circunstâncias nacionais, abordando esse desafio tanto pelo lado da produção, quanto do consumo. Esse processo precisa ser justo, inclusive, para pessoas, países e regiões e, sobretudo, para os mais vulnerabilizados”, completou a ministra.

Para Marina Silva, o grande desafio da transição energética é ajudar os países que não têm condições econômicas de abandonar os combustíveis fósseis por conta própria.

“O grande desafio é que a gente possa fazer uma transição justa e planejada para o fim de combustível fóssil, acelerando a energia renovável, ajudando os países que, às vezes, têm que usar carvão, têm que usar lenha, para que possam ter também outras alternativas”, acrescentou.

 

Etiópia - 06/09/2025 - Diálogo Regional da África aconteceu em Adis Abeba, Etiópia - Foto: Fernando Donasci/MMA
Diálogo Regional da África aconteceu em Adis Abeba, Etiópia Fernando Donasci/MMA

Adversários poderosos

Ainda segundo a ministra, o combate às mudanças climáticas enfrenta a oposição de "poderosos", que se opõem aos esforços para a transição energética. "Existem aquelas pessoas que não querem enfrentar a mudança do clima. Infelizmente, uma grande quantidade delas no mundo têm muito poder, com muita tecnologia, com muito dinheiro, e não é fácil de enfrentá-las”, acrescentou.

Com o retorno de Donald Trump à presidência, os Estados Unidos (EUA) anunciaram a saída do Acordo de Paris, compromisso internacional para evitar que a temperatura média da Terra suba mais que 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais ─ limite considerado um ponto de não retorno para a recuperação do meio ambiente.

Em seu mandato anterior, o republicano já havia tomado essa medida, que havia sido revertida durante o governo do democrata Joe Biden, que o sucedeu.

Trump também autorizou a exploração de petróleo sem limites, acabou com subsídios para carros elétricos e desmontou políticas para transição energética. 

Já as gigantes da tecnologia, as big techs estadunidenses, têm anunciado apoio aberto às políticas da Casa Branca. Em um jantar na quinta-feira (4), em Washington, chefes da Meta (dona do Facebook, Instagram e Whatsapp), Apple, Microsoft e OpenIA agradeceram a “liderança” de Trump, enquanto prometem investimentos no país.

Financiamento

A ministra Marina Silva ponderou ainda que, após mais de 30 anos de discussões sobre mudanças climáticas, apenas na COP28, em 2023, nos Emirados Árabes Unidos, é que foi definido a necessidade de abandonar o uso dos combustíveis fósseis, além de triplicar a energia renovável e duplicar a eficiência energética.

Na COP30, no Brasil, o governo espera que sejam definidas as metas para se chegar a esse objetivo, assim como o desmatamento zero até 2030. “Todos têm os meios para fazer isso? Claro que não, e precisarão ser ajudados para poder conseguir fazer essa transição”, ponderou.

Na COP29, do Azerbaijão, foi definido que os países desenvolvidos devem fornecer, pelo menos, US$ 300 bilhões por ano até 2035 aos países em desenvolvimento, para ajudá-los na transição energética, com convocação às nações para alcançar US$ 1,3 trilhão anuais em 2035.

Entre os objetivos da presidência brasileira na COP30, está criar os mecanismos financeiros para viabilizar esse financiamento para transição energética e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Relacionadas
Bragança (PA), 12/06/2025 – Vista de um braço do Rio Caeté em área de manguezal na Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu monitorada pelo projeto Mangues da Amazônia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Programação do Dia da Amazônia mobiliza para COP30
DESMATAMENTO AMAZONIA - FILE PHOTO: An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
Pesquisa mede impacto de mudanças do clima e desmatamento na Amazônia
Baixo Amazonas (PA), 17/09/2022 - A árvore gigante da Amazônia brasileira, a quarta maior do mundo, está em território paraense: o angelim vermelho (Dinizia excelsa), com 88,5 metros de altura e 3,15 m de diâmetro, variando de 400 a 600 anos de existência, é encontrado na Unidade de Conservação Estadual de Uso Sustentável Floresta Estadual do Paru (Flota do Paru), na Região de Integração Baixo Amazonas, no oeste paraense. Foto: Agência Pará/Divulgação
Mudança climática: gigantes da Amazônia podem ajudar cientistas
Edição:
Vinicius Lisboa
cop30 Balanço Ético Global Marina Silva Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima Etiópia combustíveis fósseis
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 12/02/2025 - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, durante cerimônia que celebra um ano do programa Nova Indústria Brasil e do lançamento da Missão 6: Tecnologias de Interesse para a Soberania e Defesa Nacionais, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Forças Armadas vão cumprir veredito do STF sobre golpe, diz Múcio
sab, 06/09/2025 - 12:43
Etiópia - 06/09/2025 - Diálogo Regional da África aconteceu em Adis Abeba, Etiópia - Foto: Fernando Donasci/MMA
Meio Ambiente Marina pede apoio a países pobres para fim dos combustíveis fósseis
sab, 06/09/2025 - 12:11
Brasília (DF), 07/09/2024 - Pessoas durante o Desfile de 7 de Setembro, realizado na Esplanada dos Ministérios. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Desfile de 7 de Setembro tem esforço conjunto de equipes de segurança
sab, 06/09/2025 - 11:48
Brasília (DF) 26/05/2025 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, se reúne com os ministros de Cultura do BRICS, no Palácio do Itamaraty Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Cultura Nova temporada do Memória Musical estreia com Margareth Menezes
sab, 06/09/2025 - 11:21
Mato Grosso- 06/09/2025 - Bacia do Rio Xingu . Foto: Prefeitura de São José do Xingu (MT)
Meio Ambiente BNDES lança edital voltado para recuperação da floresta amazônia
sab, 06/09/2025 - 11:21
Brasília (DF) 10/11/2024 – Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Renda baixa e racismo impedem conclusão do ensino básico, diz pesquisa
sab, 06/09/2025 - 10:53
Ver mais seta para baixo