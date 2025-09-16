Mutirões marcam a passagem do Dia Mundial da Limpeza

No próximo sábado (20), Dia Mundial da Limpeza, a partir das 7h da manhã, 22 cidades em todo o país realizarão mutirões e ações educativas para cuidar de suas praças, rios, mangues, praias, faixas de dutos.

A mobilização marca a passagem da data global, reconhecida pelas Nações Unidas e comemorada em cerca de 200 países.

No Brasil, a iniciativa é articulada pelo Instituto Limpa Brasil e desenvolvida em 20 estados e no Distrito Federal onde a Transpetro tem operações, como armazenamento e distribuição de petróleo, derivados, biocombustíveis e gás natural.

De acordo com os organizadores, o propósito é promover “ações de educação ambiental e economia circular”. Os resíduos coletados serão descartados de forma adequada. Os materiais reutilizáveis serão encaminhados a associações de catadores e recicladores.



Além dos mutirões nas 22 cidades no sábado, também haverá a partir desta terça-feira (16) ações de limpeza, oficinas, palestras, atividades educativas, jogos e teatro de bonecos em 37 cidades de 20 estados e do Distrito Federal.

A programação e o formulário de inscrições para participação voluntária estão disponíveis no site do Instituto Limpa Brasil.

No ano passado, mais de 1,2 mil toneladas de resíduos foram coletadas pela mobilização no Dia Mundial da Limpeza.



*Estagiária sob supervisão do jornalista Gilberto Costa