logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Mutirões marcam a passagem do Dia Mundial da Limpeza

Campanha pretende atingir 37 cidades de 20 estados e do DF
Alice Rodrigues*
Publicado em 16/09/2025 - 15:53
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2023 – No Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias - CleanUp Day, voluntários recolhem lixo na praia de Copacabana, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

No próximo sábado (20), Dia Mundial da Limpeza, a partir das 7h da manhã, 22 cidades em todo o país realizarão mutirões e ações educativas para cuidar de suas praças, rios, mangues, praias, faixas de dutos.

A mobilização marca a passagem da data global, reconhecida pelas Nações Unidas e comemorada em cerca de 200 países.

No Brasil, a iniciativa é articulada pelo Instituto Limpa Brasil e desenvolvida em 20 estados e no Distrito Federal onde a Transpetro tem operações, como armazenamento e distribuição de petróleo, derivados, biocombustíveis e gás natural.

De acordo com os organizadores, o propósito é promover “ações de educação ambiental e economia circular”. Os resíduos coletados serão descartados de forma adequada. Os materiais reutilizáveis serão encaminhados a associações de catadores e recicladores.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Além dos mutirões nas 22 cidades no sábado, também haverá a partir desta terça-feira (16) ações de limpeza, oficinas, palestras, atividades educativas, jogos e teatro de bonecos em 37 cidades de 20 estados e do Distrito Federal.

A programação e o formulário de inscrições para participação voluntária estão disponíveis no site do Instituto Limpa Brasil.

No ano passado, mais de 1,2 mil toneladas de resíduos foram coletadas pela mobilização no Dia Mundial da Limpeza.
 

*Estagiária sob supervisão do jornalista Gilberto Costa

Relacionadas
São Paulo (SP), 16/09/2023 - Apresentação da dança indígena Toré, com a etnia Wassu Cocal, durante a 13ª Virada Sustentável, no Parque Augusta. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Virada Sustentável celebra 15 anos com programação diversa e gratuita
Brasília (DF), 09/04/2025 - Pedro Paulo Zahluth Bastos, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Foto: Antoninho Perri/SEC Unicamp
Economista critica transição energética via mercado de carbono
Rio de Janeiro (RJ), 15/09/2025 – Interior do Amazonas não possui município com reciclagem de plásticos ou medidas para reduzir impacto Foto: Michell Mello/Fiocruz Amazônia Revista
Fiocruz alerta para contaminação da Amazônia por plásticos
Edição:
Érica Santana
Dia Mundial da Limpeza Nações Unidas mutirões resíduos materais reutilizáveis
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Saúde Comissão vai avaliar inclusão da PrEP injetável no SUS
ter, 16/09/2025 - 18:05
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Bolsonaro teve pré-síncope, vômitos e queda de pressão, diz defesa
ter, 16/09/2025 - 17:54
Brasília (DF), 16/09//2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS que votou requerimentos de convocação de depoentes. Lula Marques/Agência Brasil
Política CPMI do INSS aprova convocação de parentes e sócios de investigados
ter, 16/09/2025 - 17:45
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 – Cerimônia de Assinatura do Acordo de Livre Comércio MERCOSUL-EFTA. Foto: Júlio César Silva/MDIC
Internacional Mercosul assina acordo de livre comércio com quatro países europeus
ter, 16/09/2025 - 17:15
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
ter, 16/09/2025 - 16:39
Brasília (DF), 16/09/2025 – Camada de ozônio. Arte Nasa
Meio Ambiente Camada de ozônio deve ter recuperação total nas próximas décadas
ter, 16/09/2025 - 16:21
Ver mais seta para baixo