logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

ONU aumenta auxílio financeiro para países pobres na COP30

79 países já confirmaram hospedagem em Belém
Agência Brasil
Publicado em 17/09/2025 - 19:33
Brasília
Belém (PA) 15/12/2024 – Vista panorâmica da cidade de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou que irá aumentar a ajuda financeira para países menos desenvolvidos custearem os gastos com a participação na COP30, que será realizada em novembro, em Belém. 

De acordo com comunicado da presidência brasileira da COP30, o secretário-executivo do Bureau da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, sigla em inglês), Simon Stiell, informou que a taxa diária das Nações Unidas passará de US$ 144 para US$ 197. O valor é concedido a 144 países em desenvolvimento. 

O aumento atende demanda desses países que têm criticado os altos preços das acomodações na capital paraense, alegando impossibilidade de participação e um possível comprometimento da representatividade das nações-partes na conferência. O reajuste do valor teve apoio do Brasil.

Nesta quarta-feira (17), representantes da Presidência da COP30, da Secretaria Extraordinária para a COP30 da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores, do governo do Pará reuniram-se com o UNFCCC para tratar dos preparativos do evento, entre eles a questão de hospedagem.

Confirmados

O Brasil informou que 79 países já confirmaram hospedagem em Belém, e 70 estão em negociação. Desde agosto, uma força-tarefa tem atendido as delegações individualmente para solucionar a hospedagem, transporte e outros serviços. 

Levantamento dos organizadores aponta que há mais de 42 mil quartos disponíveis na cidade para o período da conferência, distribuídos em hotéis, navios, imobiliárias e plataformas de hospedagem.

Além do aumento da taxa da ONU, o Brasil sugeriu que as Nações Unidas estudem um reforço emergencial para que as nações consigam cobrir integralmente os custos, conforme comunicado. 

 

Relacionadas
Belém (PA), 09/06/2025 – Propaganda da COP 30 no saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Brasil emitirá visto eletrônico gratuito para participantes da COP30
Belém (PA), 09/06/2025 – Propaganda da COP 30 no saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Presidência da COP30 convida setor privado a integrar agenda de ação
Edição:
Carolina Pimentel
cop30 ONU Hospedagem
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/09/2025 – Sanção do Projeto de que dispõe sobre a proteção de crianças e de adolescentes em ambientes digitais (Estatuto da Criança e do Adolescente Digital – ECA Digital) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Lula sanciona lei contra adultização de crianças nas redes
qua, 17/09/2025 - 20:16
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras anuncia investimentos em ações socioambientais no Rio
qua, 17/09/2025 - 20:15
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes proíbe agentes do GSI na escolta de deslocamentos de Bolsonaro
qua, 17/09/2025 - 19:46
Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Mendes pede parecer sobre ações contra impeachment de ministros do STF
qua, 17/09/2025 - 19:40
Belém (PA) 15/12/2024 – Vista panorâmica da cidade de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente ONU aumenta auxílio financeiro para países pobres na COP30
qua, 17/09/2025 - 19:33
Brasília (DF), 17/09/2025 – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (e), cumprimenta o ministro da Fazenda, Fernando Hadadd (d), durante sanção do Projeto de que dispõe sobre a proteção de crianças e de adolescentes em ambientes digitais (Estatuto da Criança e do Adolescente Digital – ECA Digital) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula envia à Câmara projeto para regulação econômica de big techs
qua, 17/09/2025 - 19:21
Ver mais seta para baixo