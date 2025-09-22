logo ebc
Primavera começa com ondas de calor e baixa umidade no país

Inpe prevê pouca chuva para Norte e Nordeste e formação do La Niña
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/09/2025 - 11:40
Brasília
Brasília-DF- 12/04/2025 Flores do Cerrado atrativas para Beija-Flores.Foto Marcelo Kuhlmann
© Foto Marcelo Kuhlmann

A primavera chega ao país nesta segunda-feira (22) trazendo possibilidade de chuvas acima da média em pontos do Centro-Oeste, do Sudeste e do litoral do Nordeste, além de chuvas abaixo da média e estiagem em áreas ao sul da Região Norte e do interior do Nordeste. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O instituto destaca que, para os próximos meses, a previsão mais recente da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (Noaa) é de possibilidade de formação de um episódio do La Niña. “Caso ocorra esse fenômeno, deve ser de curta duração e fraca intensidade”, destacou o Inpe.

O Inpe alerta ainda para a necessidade de acompanhamento das previsões e para o monitoramento de áreas de risco de alagamentos e de deslizamentos, para que sejam providenciadas ações de prevenção.

A estação

Caracterizada pelo clima agradável e pela floração em diversas regiões do país, conforme descrição do próprio Inpe, a primavera, que permanece até o dia 21 de dezembro, marca a transição entre a estação seca e a estação chuvosa na faixa central do Brasil.

“A estação tem um papel importante para o equilíbrio ambiental. Além de colorir a natureza com a sua beleza natural, as chuvas que ocorrem nesse período favorecem a agricultura e colaboram para a recuperação de rios e reservatórios”, avaliou o instituto.

primavera La Niña calor baixa umidade
Ver mais seta para baixo