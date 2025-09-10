logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Programa de apoio a ambientalistas chega à Bahia nesta semana

Instituto Internacional Arayara dá suporte a defensores ameaçados
Agência Brasil
Publicado em 10/09/2025 - 07:17
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 20/09/2024 – A manifestação Marcha pelo Clima reúne ativistas e ambientalistas no centro da cidade, é parte do Ato Global pelo Clima, que se realiza em diversas cidades do mundo e alerta para a crise climática e o aumento dos eventos climáticos extremos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Internacional Arayara irá expandir o apoio que dá a ativistas ambientais por meio do programa Defensores dos Defensores. As atividades, que já foram apresentadas em Brasília e em São Paulo, chegam nesta quinta-feira (11) a Salvador. Por meio dele, defensores dos direitos humanos e do meio ambiente que estejam sofrendo ameaças recebem gratuitamente auxílio psicológico, financeiro, jurídico e humanitário.

O programa é voltado para pessoas que atuam na linha de frente contra impactos negativos gerados por projetos de energia, como hidrelétricas, parques eólicos, linhas de transmissão, até a exploração de petróleo, gás e carvão, nos próprios territórios e que estejam sofrendo ameaças. Segundo a organização, o programa tem cinco eixos centrais: treinamento, estruturação, defesa, parcerias e pesquisa.

“O programa Defensores dos Defensores nasce para oferecer o suporte necessário para que os ativistas possam continuar lutando por seus direitos, territórios, famílias e vidas. Queremos que o programa transforme a realidade e garanta a proteção daqueles que lutam por um futuro mais justo e ambientalmente responsável. Com o projeto, buscamos garantir segurança física, jurídica e humanitária de ambientalistas e líderes comunitários que enfrentam situações de vulnerabilidade e riscos em sua atuação”, diz o diretor-técnico da Arayara, Juliano Bueno.  

De acordo com Bueno, a intenção é chegar a todos os municípios brasileiros. “Temos casos concretos de vítimas ameaçadas e perseguições sob a proteção do projeto da Arayara, que agora está chegando à Bahia. Nossa intenção é estar presente em mais de 5 mil cidades brasileiras. Não se trata apenas de reconhecer a dedicação dessas pessoas, mas de garantir que elas possam seguir atuando em defesa de todos nós”, defende.

Segundo pesquisa realizada pela ONG Global Witness, o Brasil é o segundo país mais letal para ambientalistas em todo o mundo. Em 2022, em todo o mundo, pelo menos 177 ativistas ambientais foram mortos em decorrência de sua atuação. Apenas no Brasil, ocorreram 34 desses assassinatos. O Brasil ficou atrás apenas da Colômbia, com 60 assassinatos.

A apresentação do Programa Defensores dos Defensores e Formação em Proteção territorial e Auto Proteção será na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), às 9h, com acesso gratuito e transmissão pela internet.

A Arayara é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos formada por cientistas, gestores urbanos, engenheiros, urbanistas e ambientalistas. Além do Brasil, a organização atua em Portugal, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Marrocos, Alemanha, Japão, Colômbia, República Dominicana, Jamaica, Panamá, Canadá e África do Sul.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 30/08/2025 - O Instituto de Estudos da Religião (ISER), em parceria com diversas comunidades e organizações da sociedade civil promove , na Candelária, região central da cidade, o evento Vigílias pela Terra,  com a finalidade de promover articulação, a partir de grupos religiosos diversos para fortalecer ações no enfrentamento à crise climática. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Com COP30 no Brasil, vigília religiosa pede conscientização ambiental
Brasília (DF), 08/09/2025 - horta de alface no campo. Foto: Italo Ludke/Embrapa
Crise climática ameaça cultivo de alface em campo aberto, diz Embrapa
DESMATAMENTO AMAZONIA - FILE PHOTO: An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
Pesquisa mede impacto de mudanças do clima e desmatamento na Amazônia
Edição:
Vinicius Lisboa
ambientalista Bahia instituto internacional arayara Salvador Assembleia Legislativa da Bahia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Luiz Fux durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fux cita inompetência do STF para julgar ação contra Bolsonaro
qua, 10/09/2025 - 09:57
A masked protester holds a red flare during a demonstration at the Place de la Republique during a day of protests in Paris as part of a grassroots protest movement called
Internacional Protestos na França marcam chegada de novo primeiro-ministro
qua, 10/09/2025 - 09:37
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Inflação oficial recua 0,11% em agosto, menor resultado desde 2022
qua, 10/09/2025 - 09:26
Brasília (DF), 02/09/2025 - Estátua da Justiça em frente ao STF. O STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Ao vivo: acompanhe 2° dia de votação do julgamento de Bolsonaro no STF
qua, 10/09/2025 - 09:10
Primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, dá entrevista na Casa Branca após reunião com o presidente dos EUA 12/03/2024 REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Polônia diz que abateu drones russos em seu espaço aéreo; Otan condena
qua, 10/09/2025 - 08:59
São Paulo - A EMEF Presidente Campos Salles, localizada em Higienópolis, é considerada um exemplo de integração Escola-Comunidade (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Educação PE: curso ensina a implementar Política de Atenção Psicossocial
qua, 10/09/2025 - 08:28
Ver mais seta para baixo