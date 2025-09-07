logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Risco de clima seco e queimadas permanece alto no interior do país

Defesa Civil alerta para condições críticas no interior paulista
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/09/2025 - 09:58
São Paulo
São Paulo (SP) 24/08/2024 - Foco de incêndio próximo a rodovia presidente Castelo Branco, o governo de São Paulo cria gabinete de crise para combate a incêndios Estradas são interditadas e 30 municípios estão em alerta máximo Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A permanência de massas de ar seco no interior do país e a pouca força da massa polar que atingiu as regiões Sul e Sudeste impediram a mudança do clima seco no interior do país. Neste domingo (7), a Defesa Civil do estado de São Paulo atualizou os alertas para risco de queimadas, com destaque para as condições críticas em todo o interior paulista. 

Segundo o alerta, a situação é crítica, com risco considerado emergencial, em todo o norte, nordeste, noroeste e oeste paulistas, entre este domingo (7) e a quinta-feira (11). No dia 12, as condições começam a melhorar, descendo aos patamares de alerta e, na região de Campinas, de risco alto. O padrão usado pelo órgão estabelece quatro patamares: baixo, alto, alerta e emergência, do menos propício para incêndios ao mais perigoso.

O interior do país, principalmente nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e Bahia, tem alerta para baixa umidade do ar (abaixo de 12%) vigente para hoje, emitido pelo Inmet. Estes alertas tem se repetido nas últimas semanas, tanto com recomendações de cuidado com incêndios quanto com pedido de atenção às condições de saúde, principalmente de crianças e adolescentes.

O interior paulista segue em situação de atenção para queimadas desde o começo da época seca, em maio. Neste ano, as melhores condições de umidade e a atuação preventiva de bombeiros e da Defesa Civil obtiveram bons resultados, com queda de cerca de 70% dos focos de queimadas e incêndios, um dos melhores resultados do país.

Em geral, os estados têm tido diminuição de focos e áreas queimadas, quando comparados a 2023 e 2024, que por sua vez foram anos atípicos. Entre as causas estão um trabalho integrado entre as equipes nacionais e estaduais de prevenção e combate e o aumento da fiscalização e penas contra queimadas não autorizadas.

Relacionadas
DESMATAMENTO AMAZONIA - FILE PHOTO: An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
Pesquisa mede impacto de mudanças do clima e desmatamento na Amazônia
DESMATAMENTO AMAZÔNIA - Lábrea, Amazonas Foto: Victor Moriyama/Greenpeace
Desmatamento é responsável por mais de 28 mil mortes anuais por calor
Edição:
Graça Adjuto
São Paulo Queimadas Alerta Defesa Civil Clima Seco
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mar de ressaca no Rio de Janeiro após ciclone extratropical ir para o oceano Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Educação Jovens de 9 países participam de curso de pesquisas oceânicas no Rio
dom, 07/09/2025 - 10:44
São Paulo (SP) 24/08/2024 - Foco de incêndio próximo a rodovia presidente Castelo Branco, o governo de São Paulo cria gabinete de crise para combate a incêndios Estradas são interditadas e 30 municípios estão em alerta máximo Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Risco de clima seco e queimadas permanece alto no interior do país
dom, 07/09/2025 - 09:58
Sala de aula
Educação Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro
dom, 07/09/2025 - 09:47
Brasília (DF) 31/01/2025 - Bandeira Trans Arte Ministério da Saúde
Saúde Pesquisa recomenda ações de prevenção ao HPV focadas em pessoas trans
dom, 07/09/2025 - 09:16
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Internacional Rússia faz maior ataque com drones a Kiev desde o início da guerra
dom, 07/09/2025 - 08:55
Paraty (RJ), 31/07/2025 - A escritora Lilia Guerra participa da mesa A casa, o mundo durante a 23ª Festa Literária Internacional de Paraty - Flip no Auditório Matriz. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Conversa com o Autor estreia série de entrevistas gravadas na Flip
dom, 07/09/2025 - 08:41
Ver mais seta para baixo