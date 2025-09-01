logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

UFRJ propõe "Re-Amazonizar o Brasil" no Festival do Conhecimento 2025

Interlocutores que participarão da COP30 adiantam reflexões no evento
Agência Brasil
Publicado em 01/09/2025 - 15:00
Rio de Janeiro
Bragança (PA), 12/06/2025 – Viveiros de mudas de mangue do projeto Mangues da Amazônia na Vila do Tamatateua, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Festival do Conhecimento 2025 da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) terá uma programação de reflexões que põe os povos amazônicos no centro do debate. Com o tema “Re-Amazonizar o Brasil: Saberes Ancestrais e Tecnologias", o evento acontece nos dias 4 e 5 de setembro, no Fórum de Ciência e Cultura, Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo a UFRJ, estarão presentes lideranças indígenas, pesquisadores, artistas e ativistas para debater os desafios da Amazônia e das mudanças climáticas globais, além de refletir sobre futuros possíveis para o planeta.

“O Festival do Conhecimento deste ano entra em sintonia com a COP30 ao discutir questões urgentes ligadas ao clima. É como se tivéssemos, aqui no Rio de Janeiro, uma pré-conferência do clima, pois teremos a oportunidade de reunir algumas das lideranças que estarão em Belém”, destaca Ivana Bentes, pró-reitora da Extensão da UFRJ”.

“Ao reunir saberes ancestrais, ciência, arte e políticas públicas, reafirmamos o papel da UFRJ como articuladora de soluções para os grandes desafios do nosso tempo”, completa a pesquisadora.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A abertura oficial ocorre no dia 4, às 10h, com a apresentação do o Manifesto Clima é Saúde, Saúde é Clima, do qual a UFRJ é signatária.

“Estarão presentes no Festival, Sinéia do Vale, representante dos povos indígenas do Brasil na COP30, Eduardo Viveiros de Castro, professor de antropologia social da UFRJ, maior nome do debate indígena do campo acadêmico. Também participam Inara Nascimento, indígena Sateré-Mawé, professora de saúde coletiva e segurança alimentar para povos indígenas, Dzoodzo Baniwa, ativista e referência na educação escolar indígena dos povos baniwa e koripako e Ethel Maciel, representante da saúde do Brasil na COP30”, afirma a UFRJ.

Relacionadas
Belém (PA), 09/06/2025 – Propaganda da COP 30 no saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Brasil emitirá visto eletrônico gratuito para participantes da COP30
Belém (PA), 09/06/2025 – Propaganda da COP 30 no saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Presidência da COP30 convida setor privado a integrar agenda de ação
Vista aérea de floresta e rios da Amazônia
Mudança do clima: Amazônia reúne pesquisadores do Brasil e França
Edição:
Vinicius Lisboa
UFRJ cop30 Povos Indígenas Amazônia mudanças climáticas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bragança (PA), 12/06/2025 – Viveiros de mudas de mangue do projeto Mangues da Amazônia na Vila do Tamatateua, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente UFRJ propõe "Re-Amazonizar o Brasil" no Festival do Conhecimento 2025
seg, 01/09/2025 - 15:00
Brasília (DF), 22/08/2024 - O ministro do STF, Alexandre de Moraes, durante a solenidade comemorativa ao Dia do Soldado, no Quartel-General do Exército, em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Ministro do STF autoriza Lira a visitar Bolsonaro em Brasília
seg, 01/09/2025 - 14:43
Brasília (DF) 01/09/2025 A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na comemoração dos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Rádio Nacional da Amazônia celebra 48 anos no ar
seg, 01/09/2025 - 14:36
Gaza, 03/07/2025 - Abdullah Hammad é carregado no hospital Nasser após ter sido baleado por forças israelenses, quando tentava coletar um saco de farinha no sul de Gaza. Foto: Médicos Sem Fronteiras/Divulgação
Internacional Israel comete genocídio em Gaza, diz associação de estudiosos
seg, 01/09/2025 - 14:30
Sede da INTERPOL em Praga, na República Tcheca. Foto: Jan Polák/Wikimedia Commons
Geral PF pede inclusão de foragidos de ação contra PCC na lista da Interpol
seg, 01/09/2025 - 14:09
Brasil fatura a AmeriCup de basquete, com vitória sobre a Argentina, quebrando um jejum de 16 anos sem título - em 31/08/2025
Esportes Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum
seg, 01/09/2025 - 13:58
Ver mais seta para baixo