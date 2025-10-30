logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Amazônia e Cerrado registram queda de 11% no desmatamento

Segundo Marina Silva, dados mostram compromisso com desmatamento zero
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 30/10/2025 - 15:58
São Luís
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Por do sol no Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O desmatamento na Amazônia e no Cerrado diminuiu no período de agosto de 2024 a julho de 2025, segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Na Amazônia, a queda foi de 11,08% em relação ao período anterior, de agosto de 2023 a julho de 2024. Já no Cerrado, a queda foi de 11,49%. 

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (30), pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática (MMA).

Na Amazônia, os dados mostram que foram queimados 5.796 km². Esta é a terceira menor taxa da série histórica, que começou a ser medida em 1988, e o terceiro ano consecutivo de redução.

Os estados que mais contribuíram com o desmatamento foram o Pará, Mato Grosso e Amazonas, que responderam, juntos, por 80% de todo o desmatamento na Amazônia Legal. 

O Tocantins registrou a maior queda proporcional, com 62%. A queda pode ser explicada porque o estado possui uma área de floresta menor que os outros integrantes da Amazônia Legal. O Amapá teve uma queda de 42%; Roraima apresentou queda de 37%. 

Em Rondônia, a redução foi de 33%.  O Acre registrou queda de 27%, consolidando uma tendência na região desde 2021. Já no Maranhão, a queda foi de 26%; e no Amazonas o percentual foi de 16,93%.

“Ainda que exista uma queda do desmatamento, uma coisa que chama atenção é o incremento da área desmatada por degradação progressiva, com grandes incêndios florestais que chegam a levar a floresta ao colapso”, afirmou o coordenador do Programa BiomasBR do Inpe, Cláudio Almeida. 

Ele destaca o aumento de 25,05% no desmatamento em Mato Grosso, estado bastante afetado por incêndios.

Cerrado

Em relação ao Cerrado, o desmatamento atingiu a taxa oficial de 7.235,27 km², o que equivale a uma queda de 11,49% em relação ao período de agosto de 2023 a julho de 2024. É o segundo ano consecutivo de redução, após cinco de alta.

Os dados do Prodes mostram que o maior percentual de desmatamento ocorreu na área do Matopiba – região de fronteira do agronegócio que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Juntos, eles responderam por 78% de toda a área desmatada no bioma.

Os maiores desmatadores foram o Maranhão, que registrou 28% de toda a área desmatada; Tocantins, com 21%; Piauí, com 19% e a Bahia, com 11%.

 

Brasília (DF), 30/10/2025 - Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acompanhada da ministra da da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, durante divulgação dos dados do PRODES 2025. Anúncio da taxa anual de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Foto: Rogério Cassimiro/MMA
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acompanhada da ministra da da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, durante divulgação dos dados do Prodes 2025. Foto: Rogério Cassimiro/MMA

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que os dados mostram o compromisso do governo com a agenda ambiental de desmatamento zero até o ano de 2030.

“A redução do desmatamento na Amazônia pelo terceiro ano consecutivo nesta gestão e no Cerrado pelo segundo ciclo seguido é a confirmação de que a agenda ambiental é prioritária e transversal no governo do presidente Lula. Isso é fundamental para que o país contribua ao enfrentamento à mudança do clima a nível global, o que beneficia diretamente a vida dos brasileiros e brasileiras, que já enfrentam, em diferentes medidas, os impactos crescentes do aquecimento global em forma de eventos extremos, por exemplo”, disse a ministra.

Segundo ela, combater o desmatamento e proteger o meio ambiente são condicionantes para que o Brasil alcance o desenvolvimento econômico em bases sustentáveis.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou o avanço nos mecanismos de monitoramento como fundamentais para auxiliar as ações de prevenção e combate ao desmatamento.

“Esses resultados não são obra do acaso. A excelência do Inpe e o monitoramento de precisão que realizamos são o alicerce que nos permite enxergar a realidade do nosso território e, a partir daí, fornecer subsídios às ações do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, nessa parceria que tem sido tão frutífera”, afirmou.

Relacionadas
DESMATAMENTO AMAZONIA - FILE PHOTO: An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
Pesquisa mede impacto de mudanças do clima e desmatamento na Amazônia
Rio Branco-Acre 01/10/2024 Polícia Federal no Acre, deflagrou operação para combater os crimes de desmatamento, impedimento de regeneração e provocação de incêndio em uma área de aproximadamente 950 hectares, situada em gleba pública federal. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Desmatamento na Amazônia ameaça igarapés e segurança hídrica
Edição:
Sabrina Craide
Desmatamento Amazônia Cerrado Marina Silva
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Supermercado no Rio de Janeiro 14/03/2020 REUTERS/Sergio Moraes
Economia Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembro, aponta Caged
qui, 30/10/2025 - 16:43
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Inep publica resultado dos recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1
qui, 30/10/2025 - 16:40
Rio de Janeiro (RJ), 25/06/2025 - Polícia Federal - PF - deflagra operação em combate ao crime de armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil. Foto: PF/Divulgação
Geral Aposta do governo, PEC da Segurança sofre resistências no Congresso
qui, 30/10/2025 - 16:34
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Macaé Evaristo, durante reunião com representantes da comunidade e familiares das vítimas da Operação policial Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Ministra promete perícia independente após reunião com famílias no Rio
qui, 30/10/2025 - 16:33
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Enterro do sargento da Polícia Militar, Heber Carvalho da Fonseca no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Sindicato lamenta morte de quatro policiais no Rio
qui, 30/10/2025 - 16:33
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após ação policial da Operação Contenção. Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil
Justiça Defensoria do Rio quer fazer laudos paralelos dos corpos
qui, 30/10/2025 - 16:12
Ver mais seta para baixo