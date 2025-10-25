logo ebc
Belém vira galeria a céu aberto com estátuas de onças coloridas

Projeto visa conscientizar sobre preservação da Amazônia
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/10/2025 - 10:30
Rio de Janeiro
Belém (PA), 24/10/2025 - Galeria a céu aberto com estátuas de onças coloridas. Foto: Jaguar Parade/Divulgação
© Jaguar Parade/Divulgação

A partir deste sábado (25), Belém se transforma em uma grande galeria a céu aberto com a chegada da Jaguar Parade 2025, exposição internacional que une arte, cultura e consciência ambiental. A mostra, que coincide com o período em que a cidade sedia a 30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP30), apresenta cerca de 50 esculturas de onças-pintadas espalhadas por pontos turísticos e espaços de grande circulação.

As esculturas coloridas e estilizadas, criadas por artistas brasileiros e internacionais, destacam a importância da preservação da onça-pintada e de seu habitat, especialmente na Amazônia, onde vive a maior população do felino.

Das 50 obras expostas, 38 foram customizadas por artistas paraenses, duas vieram do Maranhão e dez são reapresentações de edições anteriores em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Nova York, Cali e Paris – onde o projeto integrou a programação dos Jogos Olímpicos de 2024.

A edição de Belém também valoriza o protagonismo feminino amazônico. As artistas e madrinhas Gaby Amarantos, Fafá de Belém e Isabelle Nogueira se unem à iniciativa para reforçar a mensagem de defesa da floresta e da biodiversidade.

Belém (PA), 24/10/2025 - Galeria a céu aberto com estátuas de onças coloridas. Foto: Jaguar Parade/Divulgação
Esculturas de onças-pintadas ficam expostas em Belém até 30 de novembro - Foto: Jaguar Parade/Divulgação

As esculturas ficarão expostas até 30 de novembro. No dia 29, quando se celebra o Dia Nacional da Onça-Pintada, será realizado o leilão beneficente das obras. Toda a arrecadação será destinada para instituições que atuam na conservação da espécie, como Onçafari, Panthera, Ampara Silvestre, SOS Pantanal, Instituto Libio, Instituto Peabiru e BRC.

Criada em 2019, a Jaguar Parade chega pela primeira vez à Região Norte, com o propósito de aliar arte e impacto socioambiental. As onças poderão ser vistas em locais emblemáticos como o Portal da Amazônia, Estação das Docas, Ver-o-Rio, Praça da República, Praça Santuário de Nazaré e Parque da Residência, entre outros.

Serviço

Jaguar Parade Belém 2025
Exposição em Belém: 25 de outubro a 30 de novembro
Leilão da Jaguar Parade: 29 de novembro
Informações: www.jaguarparade.com/belem2025
Redes sociais: @jaguar.parade

Juliana Andrade
