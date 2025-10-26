logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Boleto gigante na Paulista cobra países ricos sobre dívida com o clima

Ação é parte de campanha da Aliança dos Povos pelo Clima
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/10/2025 - 14:29
São Paulo
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Floresta margeada pelo Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Para chamar a atenção sobre a dívida climática dos países mais ricos com os povos e territórios do Sul global, um boleto gigante foi instalado na manhã de hoje (26) em plena Avenida Paulista, em São Paulo. A ação é parte da campanha A Gente Cobra – Financiamento Climático Direto para Quem Cuida da Floresta, organizada pela Aliança dos Povos pelo Clima e que será lançada no próximo dia 28, terça-feira.

Além de São Paulo, a ação foi realizada em Brasília, no Recife, em Santarém e na região do Xingu e exibiu um boleto gigante, com até oito metros de largura, trazendo o valor simbólico de R$ 1,6 trilhão estampado.

Em entrevista neste domingo (26) à Agência Brasil, Jonaya de Castro, que integra o coletivo Unidos pelo Clima, destacou que esse boleto “já está vencido”, trazendo como data de vencimento o dia 21 de abril de 1500, data em que o país teria “sido descoberto”.

“O boletão é esse boleto vencido, porque o Sul Global precisa de financiamento para conseguir fazer adaptação, fazer mitigação e manter a floresta de pé. E quem tem que ser financiado são os projetos dos indígenas e das comunidades tradicionais que protegem as florestas e os biomas”, disse ela. “Esse boleto vence em novembro, na COP30, porém ele já está vencido desde 1.500, quando ocorreu a invasão do Brasil, então tem um processo histórico aí para entender que a colonização financeira continua existindo”, completou.

A iniciativa antecede a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), que será realizada em Belém (PA), e cobra que os fundos internacionais de financiamento climático destinem 50% dos seus recursos diretamente para os povos e comunidades tradicionais.

“A gente já sabe o que tem que fazer, sabe o que pode evitar o colapso e fazer regredir a temperatura, mas isso vai depender de financiamento e de interesse político e internacional. Temos que conseguir direcionar os fundos de financiamento climático para quem exatamente está protegendo [esses biomas]”, disse Jonaya.

Além do direcionamento de recursos, o ato também pede que as comunidades e povos originários e tradicionais garantam sua participação nos conselhos deliberativos desses fundos. Outra reivindicação que aparece estampada no boleto gigante é a taxação das grandes fortunas, para que parte dessa verba seja destinada também para o financiamento climático.

Relacionadas
Brasília (DF), 14/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa do programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Luta não deve ser para proteger menos o meio ambiente, defende Marina
Brasília (DF), 14/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de plenária no segundo dia da Pré-Cop30. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
BNDES lança plataforma para acompanhar ações do Fundo Clima
Moradores de comunidades ribeirinhas do arquipélago de Marajó se aproximam do Navio Auxiliar Pará.
Povos da floresta sofrem mais com o clima, diz líder extrativista
Edição:
Graça Adjuto
clima Dívida Países Ricos Campanha Avenida Paulista meio ambiente
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Tóquio, 26/10/2025 - Luisa Stefani e Timea Babos vencem WTA 500 de Tóquio. Foto: Toray Pan Pacific Open Tennis/Divulgação
Esportes Luisa Stefani vence WTA 500 de Tóquio e leva 4º título na temporada
dom, 26/10/2025 - 14:46
Manaus (AM) - Fotografia feita em 17/006/2020 - Especial 3 anos de pandemia, Impactos da pandemia. Funcionários do Cemitério Tarumã na cidade de Manaus, sepultam vitima do covid-19 . Foto: Alex Pazuello/Semcom/Prefeitura de Manaus
Saúde Sociedade civil busca reparação e amparo para órfãos da covid-19
dom, 26/10/2025 - 14:36
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 - Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Professores fazem a primeira edição da Prova Nacional Docente
dom, 26/10/2025 - 14:30
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Floresta margeada pelo Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Meio Ambiente Boleto gigante na Paulista cobra países ricos sobre dívida com o clima
dom, 26/10/2025 - 14:29
Manaus (AM) - Especial 3 anos de pandemia, Impactos da pandemia. Funcionário do Cemitério Tarumã na cidade de Manaus, abre uma cova para mais uma vitima do covid-19 . Foto: Altemar Alcantara/Semcom/Prefeitura de Manaus
Saúde Covid-19 deixou 149 mil crianças e adolescentes órfãos em 2020 e 2021
dom, 26/10/2025 - 14:17
Cáceres (MT), 24/10/2025 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, inaugura Zona de Processamento de Exportação (ZPE). Foto: Júlio César Silva/MDIC
Política Alckmin diz que há bons motivos para acreditar no diálogo com os EUA
dom, 26/10/2025 - 13:57
Ver mais seta para baixo