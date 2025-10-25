logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Caravana social vai à COP30 denunciar megaprojetos do agronegócio

Indígenas e organizações da sociedade civil lideram o movimento
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/10/2025 - 10:08
Rio de Janeiro
Brasnorte (MT), 09/04/2025 – Vista aérea do encontro da Floresta Amazônica com lavouras de milho e soja, na margem da Terra Indígena Erikpatsa, onde vive o Povo Rikbaktsa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Indígenas e movimentos sociais anunciaram a Caravana da Resposta, uma mobilização que vai percorrer mais de 3 mil quilômetros entre Mato Grosso e Belém, rumo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). O objetivo é denunciar os impactos da monocultura e dos grandes corredores logísticos do agronegócio na Amazônia e no Cerrado.

Mais de 300 participantes de dezenas de organizações, povos e comunidades tradicionais seguirão pela chamada “rota da soja”. Durante o percurso, estão previstos atos públicos, manifestações culturais e espaços de diálogo com as comunidades.

O barco que conduzirá a etapa final da viagem também servirá como alojamento coletivo e cozinha solidária em Belém, para que os participantes possam estar presentes na conferência climática. A iniciativa pretende se contrapor ao modelo exportador que, segundo os organizadores, “concentra riquezas, destrói florestas e ameaça modos de vida”.

Corredores logísticos

A mobilização é organizada pela Aliança Chega de Soja, uma articulação que surgiu em 2024 e hoje reúne mais de 40 organizações. Entre os objetivos do movimento estão impedir megaprojetos como a Ferrogrão, projeto de ferrovia que ligaria Sinop (MT) a Itaituba (PA), para transportar grãos e reduzir custos logísticos.

De acordo com estudos da Climate Policy Initiative (CPI), da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), a construção da Ferrogrão pode causar o desmatamento de até 49 mil km² de floresta. O projeto, defendido por corporações internacionais do agronegócio, está suspenso por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), à espera de retomada do julgamento, depois do pedido de vista do ministro Flávio Dino.

Além do Ferrogrão, o movimento critica os projetos de hidrovias dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins, pede o fortalecimento da agroecologia e da pesca artesanal, e propõe um modelo de infraestrutura "voltado às pessoas, e não ao lucro".

“Não vamos permitir que o interesse de grandes corporações destrua nossos rios e florestas. Querem transformar nossos rios em hidrovias mortas, nossas casas em corredor logístico, e entregar nossas florestas para os ricos, que ganham dinheiro com a soja, ficarem ainda mais ricos. Mas nós vamos defender nossos territórios, porque disso depende o futuro de todo mundo”, diz a liderança indígena Alessandra Munduruku.

 

Belém (PA), 06/06/2025 - Alessandra Korap Munduruku, líder dos povos indígenas Munduruku da Amazônia brasileira, fala durante o TEDxAmazônia, no Theatro da Paz, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Alessandra Korap Munduruku, líder dos povos indígenas Munduruku da Amazônia brasileira, fala durante o TEDxAmazônia Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Alternativas

A Caravana da Resposta também busca dar visibilidade a alternativas agroecológicas e sistemas de sociobiodiversidade. A defesa é pela valorização da produção de pequenos agricultores e comunidades tradicionais.

O percurso de 14 dias seguirá tanto por terra — pela BR-163, conhecida como “rodovia da soja” — quanto por água, pelos rios Tapajós e Amazonas, com paradas em portos como Miritituba e Santarém, para ações conjuntas com comunidades locais.

Em Belém, os participantes se unirão às mobilizações populares Cúpula dos Povos e COP do Povo, para reforçar o protagonismo dos povos da floresta e das comunidades tradicionais na construção de uma agenda climática justa e inclusiva.

Relacionadas
Comunidade de ribeirinhos em Manaus
Para especialistas, comunidades devem participar de decisões da COP30
Pará, 12/10/2025 - Amazônia brasileira abrigará a maior trilha da América Latina, com quase 460 km, atravessando o estado do Pará. A estruturação e a sinalização da Trilha Amazônia Atlântica estão em fase final. O lançamento oficial do trecho será realizado durante a COP30, como parte das ações do governo brasileiro que visam aliar conservação ambiental, promoção de emprego e renda e lazer. Foto: Diego Barros/MMA
Com 468 km, Trilha Amazônia Atlântica será inaugurada na COP30
Rio de Janeiro (RJ), 16/10/2025 - A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) lança a NDC Quilombola, documento que apresenta demandas específicas para serem incorporadas nos compromissos brasileiros de redução das emissões de gases de efeito estufa até 2035. Foto: CONAQ/Divulgação
Quilombolas lançam NDC própria e cobram inclusão na política climática
Edição:
Vinicius Lisboa
cop30 Ferrogrão soja mudanças climáticas crise climática
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com jornalistas a bordo do avião presidencial Força Aérea Um 24/10/2025 Reuters/Evelyn Hockstein/Proibida reprodução
Internacional Trump diz estar disposto a reduzir tarifas sobre Brasil
sab, 25/10/2025 - 12:04
03/10/2023, Polícia Federal e Casa da Moeda dão início à emissão do novo passaporte brasileiro. Foto: Polícia Federal/ Divulgação
Geral PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba
sab, 25/10/2025 - 11:59
Brasília (DF), 01/10/2024 - Teste de mamografia realizado na Campanha Outubro Rosa: Sesc-DF, que oferece exames e consultas gratuitas às mulheres. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Saúde Outubro Rosa: como receber o auxílio-doença em tratamento de câncer
sab, 25/10/2025 - 11:16
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva listens to a speech by Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim during a meeting at Sri Perdana in Putrajaya, Malaysia, October 25, 2025. Vincent Thian/Pool via REUTERS
Política Lula aguarda reunião com Trump e aposta em solução a tarifaço
sab, 25/10/2025 - 11:12
Belém (PA), 24/10/2025 - Galeria a céu aberto com estátuas de onças coloridas. Foto: Jaguar Parade/Divulgação
Meio Ambiente Belém vira galeria a céu aberto com estátuas de onças coloridas
sab, 25/10/2025 - 10:30
Putrajaya, 25/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião restrita com o Primeiro-Ministro da Malásia, Anwar Ibrahimi, no Palácio de Governo (Perdana Putra). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Presidente cobra compromisso global no combate a mudanças climáticas
sab, 25/10/2025 - 10:24
Ver mais seta para baixo