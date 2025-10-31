Em 2024, alertas chegaram a toda a população em 42,9% do RS

Os alertas sobre as chuvas de abril de 2024 no Rio Grande do Sul só alcançaram 100% da população em 42,9% das cidades atingidas pelo evento climático, que causou impactos severos e deixou 183 vítimas no estado. As informações constam na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic 2024), divulgada nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cerca de 459 municípios gaúchos, ou 92,4% do total, foram atingidos pelas chuvas, e, em seis em cada dez (63%), autoridades públicas emitiram alertas à população.

De acordo com a pesquisa, 388 municípios, ou o equivalente a 84,5% do total afetado pelas chuvas, possuíam Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil. Entretanto, somente 323 (70,4%) executaram esse plano durante as chuvas.

Nas 65 cidades em que o plano não foi executado, a falta de recursos financeiros foi explicada por oito municípios. Outros motivos citados foram:

Falta de recursos humanos: 9,

Falta de treinamento do setor e de equipe responsável pela implantação do plano: 10,

Falta de equipamentos e viaturas: 11.

Outras razões: 51

Impactos

Com a ocorrência da tragédia entre abril e maio, o estado soma os seguintes números de municípios afetados por desastres:

496 municípios foram atingidos por enchentes ou enxurrada;

336 por alagamentos;

316 por inundações;

296 por erosão;

250 por queda de barreira;

250 por solapamento de margens dos rios;

230 por escorregamento e deslizamento.

179 registraram corrida de massa, que envolve lama, troncos;

116 tiveram desabamento de edificações;

104 tiveram queda, tombamento e rolamento de blocos; em dez ocorreram incêndio.

Apenas quatro relataram não terem sido atingidos por outros eventos além das fortes chuvas.

A Munic 2024 revela também que 172 municípios gaúchos tiveram estruturas de unidades de saúde danificadas durante o evento, enquanto 142 relataram danos em equipamentos das unidades de saúde.

Suspenderam total ou parcialmente as unidades ou serviços de saúde 137 cidades; 111 tiveram demanda de remanejamento de pacientes; 110 apresentaram demanda de combustível; e 80 participaram de campanha vacinal da população e dos trabalhadores envolvidos na resposta ao desastre.

A pesquisa contabiliza que, durante as chuvas, 338 cidades registraram ocorrências com a população: 54 óbitos, 29 pessoas desaparecidas, 329 pessoas desabrigadas ou desalojadas, 82 pessoas feridas e 67 apresentaram doenças em decorrência de inundações, como dengue e leptospirose, entre outras.

Registraram danos a equipamentos e estruturas 412 municípios, sendo a maior parte (397) referentes a estruturas viárias, como pontes, rodovias e ferrovias.