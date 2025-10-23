logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Entidades públicas e privadas pedem pacto por Código Florestal

Evento em Brasília reuniu pelo menos 30 instituições
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/10/2025 - 20:10
Brasília
Baixo Amazonas (PA), 17/09/2022 - A árvore gigante da Amazônia brasileira, a quarta maior do mundo, está em território paraense: o angelim vermelho (Dinizia excelsa), com 88,5 metros de altura e 3,15 m de diâmetro, variando de 400 a 600 anos de existência, é encontrado na Unidade de Conservação Estadual de Uso Sustentável Floresta Estadual do Paru (Flota do Paru), na Região de Integração Baixo Amazonas, no oeste paraense. Foto: Agência Pará/Divulgação
© Agência Pará/Divulgação

Representantes de pelo menos 30 instituições, incluindo governo federal, Judiciário, Ministério Público Federal,  secretarias estaduais de Meio Ambiente, além de produtores rurais defenderam nesta quinta-feira (23), em evento em Brasília, a urgência do fortalecimento do Código Florestal. A lei de proteção à vegetação nativa está em vigor desde 2012. 

Para os diferentes setores, essa legislação é fundamental para conciliar a produção agropecuária e o desenvolvimento sustentável, proteger a biodiversidade e garantir segurança jurídica aos pequenos produtores rurais.

Diferentes interesses

Brasília (DF), 23/10/2025 - Beto Mesquita. Coletivos defendem pacto por código florestal. Foto: Caio Santana/Divulgação
Beto Mesquita. Coletivos defendem pacto por código florestal. Foto: Caio Santana/Divulgação

Para o pesquisador e engenheiro ambiental Beto Mesquita, que é diretor de Paisagens Sustentáveis da ONG internacional Conservação Internacional (CI-Brasil), o evento buscou fortalecer a lei em função tanto dos benefícios ambientais, como dos econômicos,  e da segurança jurídica para os produtores.

“A implementação do código não é algo que cabe só aos governos. É uma lei essencial para que a gente possa garantir uma série de benefícios, não apenas ambientais, mas também econômicos, sociais, seguranças climática, hídrica e alimentar”, afirmou Mesquita. 

Sustentabilidade

O pesquisador entende que o Código Florestal foi uma lei que “pegou”, mas há um atraso na sua implementação em alguns instrumentos, como na análise do cadastro ambiental rural e nas ações de incentivo econômico para redução de desmatamento.

Diante da diversidade de interesses e visões sobre o uso da floresta, tanto por parte de ambientalistas ou do setor produtivo, segundo avalia Beto Mesquita, não há como eliminar as divergências. No entanto, ele entende que é possível um pacto coerente porque há interesses em comuns para os diferentes atores. 

“Há muito mais concordâncias do que divergências. Quando a gente fala, por exemplo, com os produtores rurais, todos eles anseiam por regularização ambiental e segurança jurídica”, pondera o pesquisador.

Biomas

Beto Mesquita citou, em entrevista à Agência Brasil, que os desafios são diferentes em cada bioma. Na Amazônia, por exemplo, com 90% do desmatamento ilegal, há necessidade de maior vigilância do poder público no combate à ilegalidade. 

Já no Cerrado, segundo ele, a exploração da vegetação que tem sido realizada é autorizada. 

“O desafio no Cerrado é encontrar os incentivos econômicos para que se mantenha o máximo de capital natural disponível”. O pesquisador aponta que o bioma é o grande celeiro do agronegócio e, por isso, é necessário maior garantia de sustentabilidade do capital natural. 

Para o diretor da ONG Conservação Internacional, a COP30, na cidade de Belém, no mês que vem, é uma oportunidade para que todas as partes interessadas envolvidas no Código Florestal possam discutir. 

“Os dispositivos previstos no Código Florestal contribuem para que o Brasil possa implementar as suas metas climáticas”. 

Busca por resultados

Ainda no evento, a gerente da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, Carolle Alarcon, ressaltou que o pacto é um chamado para a construção de um compromisso concreto para o setor produtivo, para os agentes financeiros e para a sociedade. “Temos tecnologia, capacidade técnica e uma sociedade que demanda por resultados.”

De acordo com o diretor do Cadastro Ambiental  Rural do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Henrique Dolabella, o Código Florestal foi a expressão de um consenso de diferentes setores. 

“Reflete a capacidade que o Brasil tem de ver as evidências científicas, as necessidades econômicas, agrárias e ambientais dos diversos segmentos da sociedade”.  

Outra participação no evento foi do secretário executivo do Observatório do Código Florestal, Marcelo Elvira, que reforçou a necessidade de garantir um dos princípios da legislação, “a produção sustentável”.

Desafios da lei

O Código Florestal, em vigor desde maio de 2012, trata da proteção da vegetação nativa e, nas intenções, prevê a restauração de áreas degradadas, o desenvolvimento de uma agricultura de baixo carbono, a segurança alimentar e a adoção de soluções baseadas na natureza. 

Está na lei a preservação de até 80% de cobertura nativa nas propriedades situadas em áreas de florestas na Amazônia Legal, 20% a 35% em áreas do Cerrado e 20% nas demais regiões do país.

Relacionadas
Vista aérea de floresta e rios da Amazônia
Captura de carbono na Amazônia está em risco, diz estudo
United Nations Secretary-General Antonio Guterres reacts during a joint news conference with Austrian President Alexander Van der Bellen (not seen) in Vienna, Austria May 11, 2022. REUTERS/Lisa Leutner
Meta de limitar aquecimento a 1,5°C não será alcançada, diz Guterres
Edição:
Sabrina Craide
Código Florestal Sustentabilidade biodiversidade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 21/09/2023 - Ato dos estudantes da Universiade de São Paulo - USP em frente a reitoria durante a reunião de negociação da greve. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
qui, 23/10/2025 - 21:43
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Anvisa proíbe lote falso de chá e suplementos inseguros para o consumo
qui, 23/10/2025 - 21:11
Thiago Splitt é anunciado como técnico interino do Portland Trail Blazzers, time da NBA - 23/10/2025
Esportes Tiago Splitter é o novo técnico do Portand Trail Blazers, time da NBA
qui, 23/10/2025 - 21:10
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 95 milhões
qui, 23/10/2025 - 20:55
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Por do sol no Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Meio Ambiente Revista The Economist elogia ações do Brasil para salvar as florestas
qui, 23/10/2025 - 20:48
Agência Brasil 30 Anos - Área afetada pelo rompimento de barragem no distrito de Bento Rodrigues, zona rural de Mariana, em Minas Gerais
Meio Ambiente Justiça marca audiências do processo criminal de Brumadinho
qui, 23/10/2025 - 20:32
Ver mais seta para baixo