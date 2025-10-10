logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Estiagem longa pode atrasar chegada do período chuvoso em São Paulo

Seca coloca em risco vegetação no estado, diz técnico
Matheus Crobelatti - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/10/2025 - 11:12
São Paulo
Itapecerica da Serra (SP), 13/09/2024 - Incêndio em terreno da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, na região metropolitana de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O estado de São Paulo está em um momento delicado em relação aos riscos de incêndios na vegetação. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) prorrogou a suspensão das queimadas controladas até 31 de outubro. Segundo a Defesa Civil, no domingo (5), diversas regiões apresentaram amplas áreas em nível roxo de emergência.

O período entre o fim do inverno (agosto) e o início da primavera (setembro) é tipicamente mais seco em todo o país. Os índices de umidade relativa do ar são menores, o que torna o solo mais suscetível à queima da vegetação. Contudo, nos últimos anos, meteorologistas notaram que o período de estiagem tem durado mais tempo do que deveria.

“O período seco tem se estendido por mais dias. Nós temos essa condição de que o período chuvoso está começando uns cinco a dez dias em direção ao final da primavera”, revela o técnico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Lizandro Gemiacki.

As razões para o prolongamento da estiagem são complicadas para se identificar com precisão. Como disse Lizandro, “não temos como colocar a atmosfera no laboratório e isolar a causa e a consequência. A gente tem acompanhado tudo acontecendo a toda hora e em conjunto”.

Outro fator que dificulta a análise fica por conta das mudanças no clima. Naturalmente, cada ano apresenta variações climáticas, porém, tem-se notado grande variação de graus.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
 

Mudanças no clima

Alguns dos conjuntos de fatores que Gemiacki aponta como favoráveis a uma grande variabilidade do clima são mudanças climáticas causadas pelos gases de efeito estufa como CO2 e metano; fenômenos naturais de grande escala, como os El Niño e La Ninã; fenômenos locais, como o aquecimento do Oceano Atlântico; e oscilações antárticas, árticas e Decadal do Pacífico.

“As coisas funcionam na forma de ondas. Quando temos duas ondas que se somam, elas se amplificam e podem causar efeitos mais significativos. Ano passado, por exemplo, teve um grande período seco na região central do Brasil, potencializado pelo El Niño”, assegura Gemiacki.

Queimadas

Desde agosto, a Cetesb suspendeu as queimadas controladas em todo estado de São Paulo. A decisão inclui queimas de cana-de-açúcar, agrícolas e para controle de pragas. A medida poderá ser estendida caso a estiagem persista ou as condições meteorológicas permaneçam desfavoráveis.

A decisão, contudo, não impede que queimadas ilegais aconteçam. É preciso uma atenta fiscalização, como afirma Gemiacki. “No período seco, quando há maior incidência, os incêndios perdem o controle facilmente. Tem que se intensificar essas fiscalizações e as punições para quem comete o crime”, finaliza. 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Trabalho dos bombeiros é reforçado para o combate a incêndios em matas do Rio
Bombeiros, Brigadistas e Força Aerea Nacional combatem Incendios na Chapada Diamantina.
Quatro equipes de brigadistas combatem incêndio em Cavalcante (GO)
Edição:
Kleber Sampaio
Estiagem Chuvas São Paulo Inmet Incêndios Vegetação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Esportes Assunção supera Rio e Niterói e sedia os Jogos Pan-Americanos de 2031
sex, 10/10/2025 - 13:23
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino vence ação contra hospital por morte de filho e doará dinheiro
sex, 10/10/2025 - 13:14
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Política Nunca deveria ter sido truncada, diz Lula sobre relação com Trump
sex, 10/10/2025 - 13:04
São Paulo (SP), 10/10/2025 – São Paulo cria protocolo para detectar metanol em bebidas. Foto: Governo de SP
Geral Novo protocolo de São Paulo permite detecção de metanol em bebidas
sex, 10/10/2025 - 12:54
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Política Lula critica decisão do Congresso de não taxar mais ricos, bets e fint
sex, 10/10/2025 - 12:50
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) conversa com vice presidnte, Gerlado Alckim (e) participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Economia Lula anuncia programa de habitação para classe média
sex, 10/10/2025 - 12:31
Ver mais seta para baixo