logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Estudo aponta que financiamento climático no Brasil é desigual

Oxfam diz que desigualdade nos créditos aprofunda exclusões
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/10/2025 - 17:45
Rio de Janeiro
Itapecerica da Serra (SP), 13/09/2024 - Incêndio em terreno da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, na região metropolitana de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Um estudo da Oxfam Brasil denuncia a insuficiência e a desigualdade no financiamento climático no país. Com o título Encruzilhada Climática, o relatório mostra como as lacunas orçamentárias aprofundam desigualdades raciais, de gênero e territoriais, e atingem principalmente as populações mais vulneráveis.

De acordo com o relatório, as regiões Norte e Nordeste concentram os piores índices de renda e os maiores percentuais de população preta, parda, indígena e quilombola, justamente as mais expostas a secas, enchentes e outros desastres ambientais. E favelas e periferias, onde 73% da população é negra, estão em áreas de risco, sem infraestrutura para enfrentar eventos climáticos extremos. 

“Estamos diante de um racismo ambiental evidente. A crise climática escancara e aprofunda injustiças históricas. Não haverá transição justa sem enfrentar o racismo, a desigualdade de gênero e a concentração de terras”, diz Viviana Santiago, diretora-executiva da Oxfam Brasil.

O levantamento critica a resposta do Estado brasileiro, que continua sendo majoritariamente reativa, ao liberar créditos extraordinários apenas após desastres, como os R$ 111,6 bilhões destinados às enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024.

Além disso, aponta o relatório, apenas 12% dos R$ 185 bilhões previstos no Plano Plurianual 2024-2027 para ações climáticas são voltados à adaptação, etapa essencial para proteger comunidades vulneráveis.

Orçamento

Outro dado da Oxfam é o de que, em 2023, a área de gestão ambiental recebeu apenas 0,34% do total de recursos do Orçamento da União. Segundo a Oxfam, isso significa que a cada R$ 300 do Orçamento federal, menos de R$ 1 foi destinado à proteção do meio ambiente.

Setores com impacto alto nas emissões de carbono, como agricultura (R$ 90,25 bilhões) e transporte (R$ 43,91 bilhões), receberam valores maiores. Um dos exemplos é o Fundo Clima, que contou com R$ 10,4 bilhões. Muito menos na comparação com os R$ 400 bilhões do Plano Safra 2024/2025.

“Essa escolha orçamentária revela uma prioridade perversa: privilegia setores que intensificam a crise climática em detrimento da proteção das pessoas e territórios em maior vulnerabilidade”, diz Viviana Santiago.

O estudo propõe uma série de medidas para promover justiça climática e social no país: 

  • incorporar recortes de raça, gênero e território em todas as políticas climáticas;
  • garantir participação efetiva de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais nas decisões; 
  • direcionar recursos prioritariamente à adaptação em territórios mais vulneráveis; e 
  • condicionar o crédito rural à adoção de práticas sustentáveis e à redução de emissões.
Relacionadas
Brasnorte (MT), 09/04/2025 – Vista aérea do encontro da Floresta Amazônica com lavouras de milho e soja, na margem da Terra Indígena Erikpatsa, onde vive o Povo Rikbaktsa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Brasil apresenta soluções de financiamento climático em Nova York
Brasília (DF), 14/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa do programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Luta não deve ser para proteger menos o meio ambiente, defende Marina
Brasília (DF) 13/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silv participa da abertura da Pré-COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Brasil reafirma urgência de financiamento para ações climáticas
Edição:
Fernando Fraga
Oxfam orçamento desigual Orçamento da União financiamento climático
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Péricles Souza, jubs, caratê
Esportes Jovem conta com torcida da família e garante prata nos Jubs
ter, 14/10/2025 - 19:09
São Joaquim de Bicas (MG), 24/01/2024 - Cacique Célia Ãgohó, líder da Aldeia Kurãma, comuniudade indígena Pataxó hã-hã-hãe, na zona rural de Brumadinho. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos PF investiga ataques armados contra povo pataxó do sul da Bahia
ter, 14/10/2025 - 19:08
Marcha pró-palestinos antes de jogo Itália x Israel em Udine 14/10/2025 Reuters/Yara Nardi/Proibida reprodução
Internacional Ato pró-Palestina acaba em confronto na Itália antes de jogo de Israel
ter, 14/10/2025 - 19:07
Deputado Eduardo Bolsonaro durante sessão de posse dos deputados federais para a 56a Legislatura.
Justiça PGR diz que deputados não podem pedir prisão de Eduardo Bolsonaro
ter, 14/10/2025 - 18:51
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Internacional Trump ameaça encerrar laços comerciais com a China
ter, 14/10/2025 - 18:49
Cantor D'Angelo 20/05/2015 Reuters/Shannon Stapleton/Proibida reprodução
Cultura Cantor pioneiro do neo-soul, D'Angelo morre aos 51 anos
ter, 14/10/2025 - 18:31
Ver mais seta para baixo