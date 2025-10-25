logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Ipea propõe taxar super-ricos para financiar dívidas climáticas

Países como Brasil e EUA já ultrapassaram limite de emissões
Rafael Cardoso - repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/10/2025 - 15:50
Rio de Janeiro
São Paulo (SP) 10/09/2024 Poluição na cidade de São Paulo vista desde o Rio Tietê. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) propõe a criação de um imposto sobre os super-ricos e um imposto corporativo mínimo global para financiar o pagamento de dívidas climáticas. A ideia é que esses recursos sejam destinados principalmente a países de baixa renda e populações vulneráveis.

O estudo Operacionalizando a justiça climática: uma proposta para quantificar e reparar dívidas climáticas foi elaborado pelo pesquisador Rodrigo Fracalossi, que baseia seus cálculos na abordagem de igualdade per capita (EPC), que mede o quanto cada país ultrapassou sua “cota justa” de emissões desde 1990.

“Essa abordagem busca traduzir em números a noção de responsabilização histórica por emissões. Ou seja, é uma forma de operacionalizar a norma da justiça climática, mostrando quem usou mais do que a sua parte justa do espaço atmosférico”, diz Fracalossi. “Os resultados mostram que vários países consumiram muito mais do que seus orçamentos de carbono”.

Para manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius (ºC) acima dos níveis pré-industriais, o mundo pode emitir um total de não mais do que 2,79 trilhões de toneladas de CO₂, de acordo com os cálculos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). As emissões acumuladas até 1989 foram de 1,43 trilhão de toneladas de CO₂. Assim, o orçamento global de carbono restante a partir de 1990 era de 1,36 trilhão de toneladas de CO₂.

Segundo o levantamento, os Estados Unidos são o país com maior dívida climática — cerca de US$ 47,9 trilhões, o equivalente a 326% do orçamento de carbono que lhes caberia. O Brasil, considerando as emissões por desmatamento, já teria consumido 168% de seu limite.

O estudo propõe duas medidas principais para financiar a reparação dessas dívidas:

  • Um imposto anual de 2% sobre a fortuna dos bilionários e milionários, que poderia gerar até US$ 390 bilhões por ano.
  • A adoção global de um imposto corporativo mínimo de 15% sobre grandes empresas multinacionais, conforme diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômic (OCDE) e do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo. Isso traria mais US$ 192 bilhões anuais em arrecadação.

“A transição climática precisa ser financiada de forma justa, e isso implica cobrar mais de quem mais se beneficiou e continua se beneficiando de economias baseadas em carbono”, analisa o pesquisador.

Os recursos arrecadados poderiam ser usados em projetos de mitigação e adaptação climática, como a expansão de energias renováveis, reflorestamento, infraestrutura resiliente e diversificação agrícola.

Fracalossi ressalta que mecanismos de mercado, como créditos de carbono, podem contribuir, mas não substituem a ação estatal.

“Nem o combate às mudanças climáticas, e muito menos a justiça climática, virá apenas de mecanismos de mercado. Eles podem e devem ser usados, mas não vão solucionar o problema sem ação de governo no sentido da redistribuição de recursos”, diz o pesquisador.

Relacionadas
Brasília (DF), 28/08/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Em carta ao FMI, Haddad pede taxação de super-ricos e transição verde
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Lula critica decisão do Congresso de não taxar mais ricos, bets e fint
São Paulo (SP), 10/07/2025 - Protesto à atuação do Congresso Nacional na justiça tributária com a taxação dos super ricos, fim da escala 6×1 e a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, realizado em frente ao MASP. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Ato na Avenida Paulista pede taxação de super-ricos e condena tarifaço
Edição:
Vinicius Lisboa
Ipea super-ricos Bilionários Mudanças Climáticas Aquecimento Global
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Marco Rubio. Foto: Reuters/Fadel Senna/Proibida reprodução
Internacional Trump quer conversar sobre comércio e outras questões com Lula
sab, 25/10/2025 - 17:21
Catherine Connolly, candidata à Presidência da Irlanda, em Screggan, na Irlanda 16/09/2025 Reuters/Clodagh Kilcoyne/Proibida reprodução
Internacional Candidata de esquerda vence eleição para presidente da Irlanda
sab, 25/10/2025 - 16:51
A edição deste ano do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, realizada em Jacarta, na Indonésia, chegou ao fim. Pela primeira vez desde 2017, o Brasil se despediu da competição sem ir ao pódio. A última esperança de medalha era Flávia Saraiva, que ficou em quarto lugar na final da trave. Foto: MeloGym/CBG
Esportes Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas
sab, 25/10/2025 - 16:42
Ataque aéreo russo em Kiev. Reuters/Valentyn Ogirenko/Proibida reprodução
Internacional Ataque aéreo russo em Kiev mata duas pessoas e fere 13
sab, 25/10/2025 - 16:30
Manchester, 25/10/2025 - Lance de jogo entre Brasil e Inglaterra válido pelo amistoso de futebol feminino. Foto: Lívia Villas Boas/CBF
Esportes Com uma a menos, seleção feminina vence amistoso contra Inglaterra
sab, 25/10/2025 - 16:20
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação PND 2025: saiba o que levar para a prova deste domingo
sab, 25/10/2025 - 16:04
Ver mais seta para baixo