logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Povos da floresta sofrem mais com o clima, diz líder extrativista

Em evento Pré-COP, trabalhadores reivindicam mudança dos debates
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/10/2025 - 21:20
Brasília
Moradores de comunidades ribeirinhas do arquipélago de Marajó se aproximam do Navio Auxiliar Pará.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Julio Barbosa de Aquino, defendeu, nesta terça-feira (14), que a próxima Conferência do Clima (em Belém, em novembro)  será ocasião para trazer os povos da floresta para dentro do debate climático.

Ele participou do evento Pré-COP dos Povos e Comunidades Tradicionais, o primeiro de uma série de quatro encontros para debater temas socioambientais envolvendo os seis biomas brasileiros. Os resultados das discussões serão levados à COP30.

“Ninguém sofre mais com a questão climática do que as pessoas que moram na floresta e que vivem da agricultura familiar. São essas pessoas que produzem para levar alimento para a cidade”, afirmou.

Impactos

Aquino exemplificou que, quando o bioma sofre, o rio pode ficar intrafegável. “Nem os barcos chegam lá com alimento. Nem a produção sai de dentro desses territórios para fazer o comércio. Nem a merenda escolar ou o transporte escolar chegam”. 

Para o presidente do CNS, esse é o debate mais importante porque é concreto. “Nós não temos extrativista se nós não tivermos o nosso rio protegido. Esse é o grande desafio que nós temos”.

Novas reservas

A quebradeira de coco Maria Nice Machado Aires, que mora na Baixada Maranhense, entende que a COP30 será tempo de defender as reservas extrativistas, tanto as que existem como as que podem ser criadas. 

“Nós temos sido exemplos de fortalecimento da floresta. Até porque nós temos uma política diferenciada que defende o meio ambiente, e a política social e cultural”, afirmou. 

Agenda do governo

A secretária nacional de povos e comunidades tradicionais, Edel Moraes, do Ministério do Meio Ambiente, argumentou que as reivindicações dos quilombolas, indígenas e extrativistas estão na agenda do governo federal para a COP.  Inclusive, ela citou que uma das novidades da presidência da COP foi criar o Círculo dos Povos. 

“O Ministério do Meio Ambiente conseguiu diminuir o desmatamento que afetava diretamente também comunidades extrativistas, povos e comunidades tradicionais”, afirmou a secretária do governo federal. 

Justiça territorial

Presidenta do Comitê Chico Mendes, a ambientalista Ângela Mendes, filha do líder seringueiro, defendeu que o evento em Belém precisa olhar o legado da luta dos povos e das comunidades extrativistas. 

“Não é possível fazer justiça climática sem fazer justiça territorial, sem reconhecer o direito e a importância desses povos”, afirmou. Ela considera indispensável a participação dos mais jovens e dos que atuam na defesa do meio ambiente. Ângela Mendes avalia que o potencial de comunicação feita pelos jovens pode ser fundamental para os avanços.

Mudança de temas

Diretor da organização não-governamental The Nature Conservancy, José Otávio Passos considerou que, historicamente, as conferências do clima têm se concentrado mais no debate para os países desenvolvidos sobre energia e combustíveis. 

Para ele, as necessidades dos povos da florestas deveriam ser priorizados. “Falta a gente olhar para duas outras crises, a da biodiversidade e a social. Ter a COP na Amazônia é uma oportunidade de a gente colocar as pessoas e as comunidades no centro do debate climático”.

Relacionadas
Brasília (DF), 14/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de plenária no segundo dia da Pré-Cop30. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cerca de 300 iniciativas lançadas em COPs foram descontinuadas
Brasília (DF) 13/10/2025 - O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, acompanhado de vários ministros, participa da abertura da Pré-COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Pré-COP começa com contribuições de 67 países para negociações globais
Edição:
Sabrina Craide
cop30 Povos da Floresta Amazônia Pré-COP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 13/10/2025 - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, participa da abertura da Pré-COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Meio Ambiente Conseguimos pré-consensos para negociações, diz presidente da COP30
ter, 14/10/2025 - 21:25
Moradores de comunidades ribeirinhas do arquipélago de Marajó se aproximam do Navio Auxiliar Pará.
Meio Ambiente Povos da floresta sofrem mais com o clima, diz líder extrativista
ter, 14/10/2025 - 21:20
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões
ter, 14/10/2025 - 20:48
Brasília (DF), 14/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de plenária no segundo dia da Pré-Cop30. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Brasil lança proposta para quadruplicar combustíveis sustentáveis
ter, 14/10/2025 - 20:32
São Paulo (SP), 14/10/2025 - Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de Bets e tráfico internacional. Apreensão de carros. Foto: PF/Divulgação
Geral Operação da PF mira lavagem de recursos do tráfico com uso de bets
ter, 14/10/2025 - 20:10
Brasília (DF), 26/03/2025 - Alunos de escola no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política PNE: relatório sugere investimento de 7,5% do PIB para educação
ter, 14/10/2025 - 20:05
Ver mais seta para baixo