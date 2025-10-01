logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Povos tradicionais debatem a transformação agroecológica

Encontro reúne 28 setores de comunidades tradicionais
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/10/2025 - 15:59
Brasília
Brasília (DF) 01/10/2025- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) realiza Conferência Setorial de Povos e Comunidades Tradicionais. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A construção de políticas públicas para os sistemas alimentares brasileiros abriu os debates da etapa setorial da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (3ªCNDRSS), em Brasília. No centro do processo, está uma transformação agroecológica que seja capaz de enfrentar as mudanças climáticas e promover a justiça social e o bem estar nos territórios rurais. Participam do evento, 28 setores dos povos e comunidades tradicionais.

Segundo Samuel Carvalho, secretário-executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (Condraf), a conferência, que tem como tema Brasil Rural, Raiz da Vida, Fonte do Bem Viver, quer mostrar que é nos territórios rurais que estão todas as condições de vida, da biodiversidade e que vai garantir a vida, inclusive, nas cidades. 

“É no rural que nós estamos valorizando e priorizando a importância de se ter condições de se produzir alimentos, de se desenvolver em harmonia com o meio ambiente, com a recuperação dos biomas, inclusive para poder garantir segurança sobre a alimentação para o país”, afirma.

Andirobeiros, apanhadores de flores sempre vivas, caatingueiros, caiçaras, catadores de mangaba, ciganos, comunidades de fundo e fecho de pasto, extrativistas, faxinalenses, geraizeiros, ilhéus, indígenas, isqueiros, morroquianos, pantaneiros, pescadores artesanais, piaçaveiros, pomeranos, povos de terreiro, quebradeiras de coco babaçu, quilombolas, retireiros, ribeirinhos, seringueiros, vazanteiros, veredeiros trabalham na construção de 30 propostas a serem levadas aos debates da etapa nacional, em março de 2026.

De acordo com a coordenadora do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, Maria Alaídes Alves, apesar dos debates ocorrerem orientados por eixos temáticos, há demandas antigas dos povos tradicionais que merecem atenção. 

“Uma das demandas principais é a proteção dos territórios e dos corpos das pessoas. Quando eu falo dos corpos, é porque a gente precisa de segurança desses corpos, tanto na questão da saúde e climática, e também contra a violência que acontece pelos invasores dos territórios”, explica.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para o representante nacional da Rede dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, Taata Kommannanjy, as políticas públicas precisam ser bem construídas, mas também precisam alcançar a todos. 

“A nossa proposta é sobre a agricultura, sobre territórios e sobre a visibilidade da nossa comunidade. Que não seja só a visibilidade de uma comunidade. Que seja das 28 categorias, porque se fala muito de duas e três, e o restante não se escuta, não se vê, finge que não vê. Também que não seja de uma região, mas de todos os territórios”, defende.

A Conferência Setorial dos Povos e Comunidades Tradicionais é a segunda de três que ocorrerão antes das etapas territoriais preparatórias para a Conferência Nacional. A primeira reunião tratou do eixo transversal Autonomia e Emancipação da Juventude e Sucessão Rural. 

O eixo Valorização dos Saberes Tradicionais dos Velhos será tratado neste encontro que ocorre até sexta-feira (3), e um terceiro encontro ocorrerá ainda em outubro, para debater o eixo transversal Autonomia Econômica das Mulheres Rurais.

Outros cinco eixos temáticos orientam as demais etapas preparatórias à Conferência Nacional. 

“A gente tem procurado alcançar o máximo possível de territórios para poder ter essa representatividade levada para as conferências estaduais, e também estamos no esforço de garantir que tenha conferências estaduais nos 27 estados da federação. Estamos caminhando para esse objetivo acontecer até o final do ano”, disse Samuel Carvalho.

Relacionadas
São Paulo- 24/08/2025 Sabores da Serra das Pias_ pratos elaborados com produtos da agricultura familiar destacam alimentos nativos e cultivados de forma sustentÃ¡vel em Palmeira dos Ãndios (AL), celebrando a riqueza e a identidade alimentar da região. Foto Elias Rodrigues
Projeto da Embrapa apoia cultura alimentar em comunidades do Nordeste
Brasília (DF), 22/09/2025 – Encontro de culturas tradicionais celebra diversidade e debate justiça. Foto: Iphan/Divulgação
Encontro de culturas tradicionais celebra diversidade e debate justiça
Edição:
Fernando Fraga
Povos Tradicionais Agroecologia Desenvolvimento Sustentável Política Pública Mudança Climática
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 01/10/2025- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) realiza Conferência Setorial de Povos e Comunidades Tradicionais. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Povos tradicionais debatem a transformação agroecológica
qua, 01/10/2025 - 15:59
samir xaud, cbf, calendário
Esportes CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro
qua, 01/10/2025 - 15:52
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Geral Beneficiário de programa social está impedido de apostar em bets
qua, 01/10/2025 - 15:11
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Cultura e ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Cultura MinC quer transformar escolas de samba em pontos de cultura
qua, 01/10/2025 - 15:08
Bombeiros, Brigadistas e Força Aerea Nacional combatem Incendios na Chapada Diamantina.
Geral Brigadistas combatem incêndio em Cavalcante, Goiás
qua, 01/10/2025 - 14:59
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF inicia julgamento sobre vínculo de emprego de motoristas de apps
qua, 01/10/2025 - 14:53
Ver mais seta para baixo