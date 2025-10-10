logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Pré-COP busca impulsionar mobilização climática antes de Belém

Delegados e observadores se reúnem nesta segunda e terça-feira
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/10/2025 - 15:45
Brasília
Brasília (DF), 10/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o Presidente da COP30, Embaixador André Aranha Corrêa do Lago, durante entrevista coletiva sobre a Pre-COP30. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A última reunião de negociadores que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) está marcada para segunda-feira (13) e terça-feira (14), em Brasília. A Pré-COP reunirá delegados e observadores dos países que fazem parte do tratado multilateral, e terá o objetivo de impulsionar as negociações para as ações climáticas antes do encontro de Belém, em novembro.

De acordo com o presidente designado da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, como esse encontro não faz parte do calendário oficial do secretariado da Convenção do Clima, são priorizadas delegações que coordenam grupos regionais, e Brasília deve receber cerca de 500 representantes de 50 países.

O encontro deve definir o tom das próximas etapas do processo multilateral de enfrentamento à crise climática global. 

“Ainda não vamos sair com uma declaração, mas é o momento em que os laços vão ficando mais fortes, as posições vão ficando mais claras, para que a gente possa fazer o gerenciamento do que queremos reforçar, o que queremos dirimir como possíveis dúvidas ou divergências, para que a gente possa fazer com que a COP30 seja tudo aquilo que estamos anunciando”, explicou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

NDCs

Uma preocupação que vem sendo manifestada pela presidência designada da COP30 e grande parte da delegação brasileira que conduzirá as negociações em Belém, é a entrega das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês).

Até esta sexta-feira (10), 62 países, dos 196 que fazem parte da Convenção do Clima e do Acordo de Paris, já haviam apresentado suas ambições, mas países como China e Índia, considerados grandes emissores, ainda não oficializaram seus planos. 

Segundo a diretora executiva da COP30, Ana Toni, 101 países prometeram entregar suas ambições até o encontro em Belém, e o número deve alcançar 125 entregas até o final do ano.  

“Em termos de qualidade, quando a gente olha para a primeira geração de NDCs, os compromissos eram só uma meta. Não tinham planos setoriais, não falavam como essas metas iam ser atingidas. O Brasil é copresidente da [coalizão global] NDC Partnership e a gente vem ajudando mais de 70 países a fazerem suas NDCs. O que a gente tem visto é que os países, agora, não só têm uma meta geral, mas também olham setorialmente com planos de financiamento”, disse.

Balanço

Com as NDCs já entregues, no dia 23 de outubro os cientistas que integram o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas devem fazer um balanço da capacidade de conter o aquecimento global por meio das metas propostas.

Embora o mundo tenha atingido 1,5ºC de temperatura média acima do que era registrado no período pré-industrial, as projeções antes da existência da Convenção do Clima eram de um aquecimento de 6ºC, o que tornaria a existência humana no planeta impraticável. 

Conforme as ações climáticas foram implementadas e apresentaram resultados, essas projeções foram para 3ºC e com as novas metas haverá uma nova avaliação.

Segundo o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Maurício Lyrio, a não apresentação das NDCs ou de metas pouco ambiciosas vão impactar no cálculo final dos resultados das ações climáticas. Mas, segundo o embaixador, na prática as ações, em alguns casos, são até mais efetivas que as NDCs apresentadas. 

“O problema é que o balanço geral que será feito em outubro vai revelar um número que não nos deixará despreocupados”, disse.

Relacionadas
São Paulo (SP), 29.06.2023 – Ministra do Meio Ambiente Marina Silva participa de evento na Febraban, em São Paulo. Foto: Felipe Werneck/MMA
A um mês da COP30, Marina defende fundo para florestas tropicais
Brasília (DF), 06/09/2023, O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, durante assinatura de acordo de cooperação técnica, para fortalecer políticas públicas de prevenção de riscos e desastres. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Tema urbano precisa ser discutido na COP30, defende Jader Filho
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). Centro Técnico Educacional da CNTI, Luziânia - GO. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula levará compromissos ambientais de jovens para a COP30
Edição:
Fernando Fraga
cop30 Pré-COP clima Mudança Climática André Corrêa do Lago
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Geral Fábrica clandestina de bebidas usava etanol adulterado de postos
sex, 10/10/2025 - 16:53
Brasília (DF) 10/10/2025 – Aplicativo MEC Enem apresenta questões e simulados do exame Foto: Ministério da Educação
Educação Enem: aplicativo do MEC traz simulados e correção de redações
sex, 10/10/2025 - 16:43
Brasília (DF) 10/10/2025 – Os jornalaistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Edgard Yoshio (e) e Wellton Maximo, posam para foto na redação da EBC. Foto: Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia
sex, 10/10/2025 - 16:26
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia CMN regulamenta novo fundo de investimento em infraestrutura social
sex, 10/10/2025 - 16:21
copa do brasil feminina, sorteio
Esportes CBF sorteia confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina
sex, 10/10/2025 - 16:13
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Saúde Metanol: estados e municípios recebem orientações para atendimentos
sex, 10/10/2025 - 15:58
Ver mais seta para baixo