Meio Ambiente

Raios provocam novo foco de incêndio na Chapada dos Veadeiros

Só no parque, 1,5 mil hectares já foram queimados
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/10/2025 - 12:52
Brasília
Cavalcante (GO), 13/10/2025 - Incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros. Foto: Mayandi Inzaulgarat/ICMBio
Um novo foco de incêndio está atingindo o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, causado por raios que atingiram a área durante as recentes chuvas na região. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), até esta sexta-feira (17), a área afetada pelo fogo no parque chega a 1,5 mil hectares (ha).

Na primeira frente de incêndios, iniciada em 28 de janeiro, a área total atingida supera os 112 mil hectares. Só no parque, foram cerca de 900 ha na primeira leva de incêndios e outros 653,4 ha em decorrência dos raios desde terça-feira (14).

A situação havia melhorado com a ajuda da chuva mas, com os raios, um novo foco de incêndio teve início dentro do parque.

Trilhas

Na quinta-feira (16), o ICMBio informou que os raios incendiaram área próxima à região da Serra do Santana, “que pode representar risco para os locais de visitação”. Com isso, as travessias do parque chegaram a ser fechadas na terça-feira (14). Algumas delas foram reabertas hoje, após avaliação das condições de segurança.

“As trilhas de uso diário, que não exigem pernoite, permanecem abertas normalmente ao público”, informou o ICMBio.

Equipes

Uma equipe foi então deslocada para monitoramento com uso de drone e definição das estratégias de combate, conseguindo controlar o avanço do incêndio com um efetivo de 30 brigadistas, dois helicópteros e dois aviões.

Os brigadistas estavam mobilizados desde o incêndio iniciado no território Kalunga, em Cavalcante.

“Atualmente, duas frentes de combate estão em operação: uma na área do Rio Preto e outra próxima à Fazenda Procópio, no município de Colinas do Sul. Nessa última, atuam 14 brigadistas do ICMBio, dez do Prevfogo — sendo cinco da brigada Alto Paraíso 3 e cinco da brigada Minasul — , além de seis integrantes da brigada voluntária de Colinas do Sul”, informou nesta sexta-feira, em nota, o ICMBio.

A operação conta com a participação de 215 pessoas, entre brigadistas do ICMBio e do Prevfogo/Ibama, servidores de apoio logístico e voluntários.

Relacionadas
Cavalcante (GO), 13/10/2025 - Helicóptero auxilia no combate a incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros. Foto: Mayandi Inzaulgarat/ICMBio
Chuva ajudou no combate a incêndios na Chapada dos Veadeiros
Cavalcante (GO), 13/10/2025 - Incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros. Foto: Mayandi Inzaulgarat/ICMBio
Pré-COP: Brasil propõe resposta global a incêndios florestais
Graça Adjuto
Chapada dos Veadeiros Incêndio Florestal raios Goiás
Meio Ambiente Raios provocam novo foco de incêndio na Chapada dos Veadeiros
