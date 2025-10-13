logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Restauro florestal pode render US$ 100 bi por ano a países tropicais

Estudo propõe mecanismo para recuperar áreas degradadas
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 16:36
Rio de Janeiro
DESMATAMENTO AMAZONIA - FILE PHOTO: An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
© Reuters/Ueslei Marcelino

Transformar as florestas tropicais em ativos econômicos e climáticos: essa é a proposta do estudo divulgado nesta segunda-feira (13) pelo Climate Policy Initiative, ligado à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (CPI/PUC-Rio).

O levantamento apresenta o Mecanismo de Reversão de Desmatamento (Reversing Deforestation Mechanism - RDM), que pode gerar até US$ 100 bilhões em receitas anuais para países com florestas tropicais.

O estudo foi desenvolvido a partir de uma solicitação do presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago. A ideia é reunir dados sobre as dimensões econômicas da conferência, dentro do “Roteiro de Baku a Belém para 1,3T”, iniciativa que procura reunir 1,3 trilhão de dólares para financiar a transição energética.

“As florestas não são apenas vulneráveis às mudanças do clima, elas são ativos indispensáveis para a luta climática”, explica Juliano Assunção, diretor executivo do CPI/PUC-Rio. “Ampliar a remoção de carbono da atmosfera é cada vez mais prioridade, e as florestas tropicais oferecem uma das ferramentas mais poderosas disponíveis”.

O mecanismo proposto é baseado em pagamentos por resultados de restauração florestal, criando incentivos financeiros para países tropicais ampliarem a recuperação de áreas degradadas. A estimativa é que o RDM possa gerar receitas superiores a US$ 5 mil por hectare restaurado, com potencial de remoção de até 2 GtCO₂ por ano (emissões globais de dióxido de carbono em toneladas).

Amazônia

No caso da Amazônia, o estudo mostra que o uso do RDM poderia reverter o cenário atual: em vez de emitir 16 GtCO₂ em 30 anos, a região poderia capturar 18 GtCO₂ através da regeneração natural em larga escala. Isso representaria cerca de US$ 30 bilhões anuais em receitas para a região.

 “A Amazônia tem contribuição relevante para as metas climáticas globais”, afirma Assunção. “A restauração florestal, quando associada à captura de carbono a um preço justo do carbono, é um uso da terra mais lucrativo do que a pecuária de baixa produtividade”.

O RDM se diferencia de iniciativas como o REDD+ jurisdicional (JREDD+) e o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), pois foca na restauração em escala, e não apenas na prevenção do desmatamento. O mecanismo é estruturado como um acordo bilateral entre um comprador (como um governo ou instituição privada) e uma jurisdição (nacional ou subnacional).

Os pagamentos são baseados na quantidade de carbono capturado e gerenciados por fundos jurisdicionais destinados à restauração florestal, prevenção de queimadas e desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais.

Segundo o CPI/PUC-Rio, os países tropicais analisados — 91 ao todo — possuem 1,27 bilhão de hectares de florestas, armazenando o equivalente a um terço das emissões históricas globais de CO₂. Restaurar as áreas degradadas desde 2001 poderia recapturar até 49 GtCO₂.

“A restauração em larga escala pode transformar milhões de hectares degradados em ativos climáticos, mas isso só será possível se mobilizarmos financiamento robusto e de longo prazo. A COP30 é a oportunidade de consolidar uma arquitetura financeira capaz de mobilizar recursos internacionais à altura do potencial das florestas tropicais na agenda climática”, diz Assunção.

 

Relacionadas
São Paulo (SP), 29.06.2023 – Ministra do Meio Ambiente Marina Silva participa de evento na Febraban, em São Paulo. Foto: Felipe Werneck/MMA
A um mês da COP30, Marina defende fundo para florestas tropicais
Nova York (NY), 23/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da Sessão de Abertura da Reunião sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Foto: CanalGov/Reprodução
Brasil anuncia US$ 1 bilhão para fundo de florestas tropicais
Moradores de comunidades ribeirinhas do arquipélago de Marajó se aproximam do Navio Auxiliar Pará.
Universalização do saneamento na Amazônia pode gerar R$ 330 bilhões
Edição:
Valéria Aguiar
Áreas Degradadas florestas tropicais Amazônia cop30
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
DESMATAMENTO AMAZONIA - FILE PHOTO: An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
Meio Ambiente Restauro florestal pode render US$ 100 bi por ano a países tropicais
seg, 13/10/2025 - 16:36
Rio de Janeiro (RJ), 23/09/2024 - Inauguração do Mural Machado de Assis, produzido pelo projeto Negro Muro, na sede da Academia Brasileira de Letras(ABL), no centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Casa onde morou Machado vira estacionamento; Justiça ordena reforma
seg, 13/10/2025 - 16:29
Pará, 12/10/2025 - Amazônia brasileira abrigará a maior trilha da América Latina, com quase 460 km, atravessando o estado do Pará. A estruturação e a sinalização da Trilha Amazônia Atlântica estão em fase final. O lançamento oficial do trecho será realizado durante a COP30, como parte das ações do governo brasileiro que visam aliar conservação ambiental, promoção de emprego e renda e lazer. Foto: Diego Barros/MMA
Meio Ambiente Trilha Amazônia Atlântida será inaugurada na COP30
seg, 13/10/2025 - 16:07
Brasília (DF) 13/10/2025 - O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, acompanhado de vários ministros, participa da abertura da Pré-COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Meio Ambiente Pré-COP começa com contribuições de 67 países para negociações globais
seg, 13/10/2025 - 15:41
Santuário Nacional de Aparecida, localizado em Aparecida, SP - Brasil.
Política Festa da Padroeira reuniu mais de 494 mil pessoas em Aparecida
seg, 13/10/2025 - 15:35
Rio de Janeiro (RJ), 13/10/2025 - Local do Memorial “Herus Vive”, criado no Morro de Santo Amaro para manter viva a história de Herus Guimarães Mendes, morador da comunidade que completaria 24 anos hoje, mas teve a vida brutalmente interrompida pela violência policia. Foto: Moradores de Santo Amaro/Divulgação
Geral Jovem morto no Morro Santo Amaro é lembrado em memorial
seg, 13/10/2025 - 15:24
Ver mais seta para baixo