Roteiro turístico em Belém oferecerá visita à Ilha do Combu

Empresários criaram rota para aumentar permanência do turista no local
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2025 - 11:41
Brasília
Com o crescente interesse de turistas pelo estado do Pará, por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) na capital Belém em novembro, empresários da floresta criaram um roteiro pela Ilha do Combu. A nova atração turística será lançada nesta quarta-feira (8) no Rio de Janeiro, durante a feira dos agentes de viagem (Expo Abav).

Segundo o coordenador do Comitê de Turismo Sustentável da Ilha do Combu, Mário Carvalho, a rota foi criada com o objetivo de aumentar a permanência do turismo já existente na região, mas que tem uma tendência de duração de algumas horas.

"O produto Rota Combu será oferecido com duração de dois dias e uma noite, ou três dias e duas noites, onde o visitante vai viver um conjunto de experiências, acompanhado por guia de turismo em uma embarcação que vai conduzi-lo a todos os lugares”, explica.

A Ilha do Combu integra o território insular da capital paraense Belém, e fica a 15 minutos da área continental, por meio de embarcação. Além de ser uma Area de Preservação Ambiental (APA), com ecossistemas preservados, e produção agroflorestal que abastece a região, o local também reúne restaurantes que oferecem o que há de melhor da culinária típica da Região Norte.

Além de dormir na ilha e vivenciar a rotina da população ribeirinha, como a revoada de pássaros ao amanhecer e refeições regionais como o açaí fresco consumido com peixe frito, os visitantes poderão conhecer o manejo sustentável de produtos como o cacau, o açaí e a andiroba, cultivados de forma ancestral no território.

O roteiro foi criado pelos próprios empresários de 14 cadeias produtivas da Ilha do Combu, com a ajuda do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Pará).

“Uma rede que foi sendo construída a partir de exemplos que já existiam e houve também uma capacitação para que aqueles que estavam em fase ainda de amadurecimento pudessem preencher os requisitos para estar dentro dessa rota”, lembra Mário Carvalho.

Experiência autêntica

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae Pará, após o processo construtivo da rota, chegou-se a uma experiência autêntica da Amazônia, onde comunidades tradicionais transformam saberes ancestrais em práticas sustentáveis e em empreendimentos inovadores.

“A Amazônia tem grande potencial turístico voltado para a bioeconomia. Nossas ilhas possuem diversos empreendimentos que valorizam a cultura local e a nossa ancestralidade, além de oferecer ao turista uma experiência única”, reforça.

De acordo com Carvalho, além de consolidar a Ilha do Combu como destino para diferentes públicos, alcançando também o mercado internacional e de luxo, a criação de uma rota que inclui a experiência completa também fortalece as diferentes cadeias produtivas, permitindo que os benefícios promovam o desenvolvimento local.

“O turismo é fundamental para encurtar essas cadeias e fazer com que o consumidor não tenha que passar por diferentes elos, que tornaria o produto menos competitivo. A margem que o produtor ia ganhar, com certeza, seria muito menor sem turismo. Então, o turismo acaba sendo uma solução em termos de mercado”, destaca.

Certificação

A rota será ofertada por uma empresa de turismo da Ilha do Combu, pela Internet, na página de divulgação da Rota Combu e será disponibilizada a partir desta sexta-feira (10). Durante o processo de construção do destino, o projeto foi certificado pela organização holandesa Green Destinations, de boas praticas em responsabilidade e sustentabilidade.

“A rota conseguiu a medalha de prata nessa certificação. Então, ela já nasce como um destino certificado, que reúne esse conjunto de práticas verdes reunidas a partir do Comitê de Turismo Sustentável da Ilha do Combu”, conclui Mário Carvalho.

