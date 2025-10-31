logo ebc
Capital paulista amanhece com céu encoberto e chuva

Chuva intermitente deve continuar durante todo odia
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/10/2025 - 11:56
São Paulo
São Paulo (SP), 22/09/2025 - Fortes chuvas e ventania provoca queda de energia em bares e lojas da rua Barão de Limeira. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A sexta-feira (31) começou com céu encoberto e chuva na capital paulista. A propagação de áreas de instabilidade continuará provocando chuva intermitente na cidade e em municípios da região metropolitana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE SP), a expectativa é de volume de chuva maior entre as zonas oeste, norte, centro e parte da zona leste. As temperaturas não devem ser maiores do que 19°C.

De acordo com os meteorologistas, na manhã do sábado (01) o sol aparece entre muitas nuvens e a temperatura apresenta elevação. À tarde, o tempo abafado favorece a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade, porém curta duração. Os termômetros oscilam entre a mínima de 15°C e a máxima de 25°C.

No domingo (02), a propagação de áreas de instabilidade mudará o tempo, com previsão de chuva desde o período da manhã e que pode se estender até a noite, com variação de intensidade e potencial para formação de alagamentos. As temperaturas variam entre 17°C e 22°C.

Estado

No estado de São Paulo, a Defesa Civil alerta para chuvas intensas e risco de transtornos entre sexta (31) e domingo (2), devido a uma passagem lenta de frente fria e corredor de umidade da Amazônia. “A instabilidade atmosférica favorecerá precipitações a qualquer hora do dia, com possibilidade de temporais mais intensos entre a tarde e a noite”, diz a Defesa Civil do estado de São Paulo.

No domingo (2), mesmo com o afastamento da frente fria, a formação do corredor de umidade manterá o padrão chuvoso sobre o estado de São Paulo, resultando em pancadas de chuva frequentes e persistentes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados que podem atingir valores moderados a elevados em diversas regiões.

“A Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas suscetíveis a deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores, diante das condições favoráveis a transtornos pontuais, especialmente em localidades com áreas de risco”, alerta o órgão.

Maria Claudia
CGE SP clima volume de chuva São Paulo Capital Paulista
