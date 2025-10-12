logo ebc
Último evento preparatório para COP30 começa nesta segunda

Evento tem objetivo de impulsionar negociações da agenda climática
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/10/2025 - 17:01
Brasília

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participa, nesta segunda-feira (13), em Brasília, da abertura da Pré-COP, a Reunião Ministerial Preparatória da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). É a última reunião de negociadores que antecede a COP30, que será realizada no mês que vem, em Belém (PA).

A Pré-COP reunirá delegados e observadores de países signatários do tratado sobre mudança do clima das Nações Unidas. É um espaço de alinhamento técnico e político entre os países e tem o objetivo de impulsionar as negociações sobre os principais desafios da agenda climática global, como financiamento climático, transição energética, adaptação e preservação da biodiversidade.

Como esse encontro não faz parte do calendário oficial do secretariado da Convenção do Clima, são priorizadas delegações que coordenam grupos regionais. Brasília deve receber cerca de 500 representantes de 50 países. São dois dias de evento, segunda e terça-feira (14).

Uma preocupação que vem sendo manifestada pela presidência da COP30 é a entrega das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês), que são os compromissos e metas de cada país no combate às mudanças do clima.

Até a última sexta-feira (10), 62 dos 196 países signatários haviam apresentado suas ambições, mas países como China e Índia, considerados grandes emissores, ainda não oficializaram seus planos.

Alckmin está no exercício da presidência da República pois o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem a Roma, na Itália, onde participar de eventos sobre segurança alimentar .

Edição:
Aline Leal
COP30. Belém
