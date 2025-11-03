logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Agência Brasil lança primeira reportagem da seleção Nádia Franco

Série de matérias será publicada até sexta-feira
Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 14:22
Brasília
Balsas (MA), 10/10/2025 – Vista do cerrado próximo à comunidade São Pedro, nos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Agência Brasil e a Radioagência Nacional lançam nesta segunda-feira (3), às vésperas da COP30, a reportagem especial Fronteira Cerrado: expansão do agro no coração hídrico do Brasil.

Para desenvolver a série de matérias, nossa equipe de reportagem viajou até Balsas, no sul do Maranhão, um dos epicentros da fronteira agrícola do país. No município, o cenário é de convívio entre o crescimento econômico movido pelo agronegócio e o aumento das taxas de desmatamento do Cerrado, bioma considerado o "berço das águas" por sediar as nascentes de oito das 12 bacias hidrográficas do país. 

Com o terceiro maior PIB do Maranhão, Balsas reúne as contradições de um modelo de desenvolvimento impulsionado pelo Estado que favorece a monocultura para abastecer o mercado mundial e vem preocupando especialistas, pesquisadores e ambientalistas. 

Para uns, o agro é o motor da economia do país, levando desenvolvimento para as regiões onde se instala. Para outros, é um modelo insustentável que traz riquezas e poder para poucos, expulsa comunidades e povos do Cerrado e coloca em risco o futuro de todo o povo brasileiro ao comprometer a segurança hídrica do Brasil, com o desmatamento da savana.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Fronteira Cerrado: expansão do agro no coração hídrico do Brasil é uma série de cinco matérias viabilizada a partir da Seleção de Reportagens Nádia Franco, iniciativa da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que destinou R$ 200 mil para o custeio de conteúdos especiais produzidos por jornalistas da empresa. De 54 projetos inscritos, oito foram selecionados por um conselho editorial. 

A jornalista Nádia Franco foi editora da Agência Brasil e dedicou 49 anos à comunicação pública. Ela morreu em agosto de 2025.

Acompanhe as matérias da reportagem especial Fronteira Cerrado: expansão do agro no coração hídrico do Brasil até a próxima quarta-feira (5).

 

Relacionadas
Carolina MA), 12/10/2025 – Vista das cachoeiras do Rio Itapecuru., que abastace mais de 50 municípios do Maranhão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Fronteira Cerrado: ativistas pedem mesma prioridade dada à Amazônia
Balsas (MA), 09/10/2025 – Lavoura de cultivo de soja avança sobre a vegetação do cerrado na região do Vão do Uruçuí, nos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Fronteira Cerrado: expansão do agro no coração hídrico do Brasil
Edição:
Lílian Beraldo
Reportagem especial Cerrado agronegócio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes faz reuniões no Rio para discutir Operação Contenção
seg, 03/11/2025 - 14:48
Rio de Janeiro, (RJ), 24.01.2024 – Apresentadora do programa Sem Censura, Cissa Guimarães.. Foto: Tomaz Siva/Agência Brasil
Cultura Sem Censura é indicado ao Prêmio Melhores do Ano NaTelinha 2025
seg, 03/11/2025 - 14:46
Eduardo Bolsonaro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde funciona o gabinete de transição de governo.
Justiça STF marca julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação
seg, 03/11/2025 - 14:36
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras aprova plano de demissão voluntária para até 1,1 mil pessoas
seg, 03/11/2025 - 14:33
Balsas (MA), 10/10/2025 – Vista do cerrado próximo à comunidade São Pedro, nos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Agência Brasil lança primeira reportagem da seleção Nádia Franco
seg, 03/11/2025 - 14:22
São Paulo (SP) 03/11/2025 - Cantor e compositor, Lô Borges. Foto Instagram/loborgesoficial.
Cultura Lula e Ministério da Cultura lamentam a morte de Lô Borges
seg, 03/11/2025 - 14:16
Ver mais seta para baixo