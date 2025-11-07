logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Alemanha anuncia participação em fundo de florestas tropicais

Criada pelo Brasil, iniciativa arrecada fundos para preservar biomas
Luciano Nascimento - enviado especial
Publicado em 07/11/2025 - 15:22
Belém
Belém (PA), 07/11/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) recebe o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz (e). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, confirmou nesta sexta-feira (7) que o país vai participar do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). Segundo Merz, o país investirá um valor “considerável”, mas não especificou uma quantia. O anúncio da participação do país europeu foi feito após a reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Vamos contribuir com quantia considerável”, disse Merz, durante entrevista coletiva para tratar da reunião com Lula durante a Cúpula do Clima, em Belém.

O chanceler alemão disse que a definição dos valores depende ainda de ajustes que serão feitos em conjunto com o Ministério da Fazenda alemão.

>> Fundo para florestas tropicais atinge aporte de US$ 5,5 bilhões

Existe a expectativa que o anúncio possa ser feito nos próximos dias, mas segundo o chanceler poderá demorar um pouco mais.

O primeiro-ministro ressaltou que já há um consenso avançado sobre a contribuição, mas que o anúncio depende ainda de análises sobre o fundo e de ajustes junto a membros do governo. 

“Precisamos revisar a estrutura novamente e contabilizar isso no orçamento”, afirmou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Fundo Florestas Tropicais para Sempre

O TFFF vai combinar investimento público e privado e prevê que os recursos sejam repassados a países com florestas tropicais, para que trabalhem pela preservação dessas áreas.

Ao todo, 34 países com florestas tropicais endossaram a Declaração do TFFF, cobrindo quase 90% das florestas tropicais em países em desenvolvimento, incluindo Indonésia, República Democrática do Congo e China.

A proposta é que sejam captados, durante a COP20, US$ 25 bilhões por países investidores. Espera-se que o aporte seja um atrativo para alavancar o capital da iniciativa privada e, com isso, reunir US$ 125 bilhões a serem investidos na conservação das florestas tropicais.

>> Entenda como funciona o Fundo Florestas Tropicais para Sempre

O Brasil anunciou o aporte de US$ 1 bilhão. A Noruega se comprometeu com US$ 3 bilhões para os próximos dez anos condicionados; a Indonésia vai aportar US$ 1 bilhão. A França indicou que poderá investir até US$ 577 milhões até 2030. Já Portugal anunciou um aporte de US$ 1 milhão.

Na tarde desta sexta-feira, Lula deve participar ainda de uma reunião bilateral com o presidente da de Moçambique, Daniel Chapo.

Relacionadas
Belém (PA), 07/11/2025 - Presidente da Espanha, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, fala durante entrevista coletiva na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Presidente espanhol diz que liderança do Brasil na COP30 é inspiradora
floresta Amazônica
Entenda como funciona o Fundo Florestas Tropicais para Sempre
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante lançamento da TFFF (Fundo de Florestas Tropicais para Sempre), durante a COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Fundo para florestas tropicais atinge aporte de US$ 5,5 bilhões
Edição:
Vinicius Lisboa
cop30 TFFF florestas tropicais Alemanha Friedrich Merz Lula Belém
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 - Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF forma maioria para manter condenação de Bolsonaro e aliados
sex, 07/11/2025 - 16:09
Após conflitos de domingo (20) no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, o policiamento foi reforçado por policiais de outras UPPs (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Geral Abin diz que projeto das UPPs resultou na expansão nacional do CV
sex, 07/11/2025 - 15:58
Luisa Stefani e Timea Babos avançam à final de duplas do WTA Finals, em 07/11/2025
Esportes Stefani garante Brasil pela 1ª vez em decisão feminina do WTA Finals
sex, 07/11/2025 - 15:28
Belém (PA), 07/11/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) recebe o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz (e). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Alemanha anuncia participação em fundo de florestas tropicais
sex, 07/11/2025 - 15:22
São Paulo (SP) - 07/11/2025 - Velório do ex- deputado Paulo Frateschi, na Assembleia Legislativa de São Paulo Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Familiares, amigos e políticos se despedem de Paulo Frateschi na Alesp
sex, 07/11/2025 - 14:44
Supermercado Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Governo federal reajusta auxílio-alimentação de servidores em 17,5%
sex, 07/11/2025 - 14:35
Ver mais seta para baixo