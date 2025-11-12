logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

BNDES mobiliza mais R$ 21 bilhões na COP30 para transição sustentável

Operação foi em parceria com um consórcio de instituições financeiras
Anna Karina de Carvalho - repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/11/2025 - 16:39
Rio de Janeiro
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou hoje (12) a captação de R$ 21 bilhões em novos financiamentos internacionais durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

O valor será destinado a projetos de energia renovável, biocombustíveis, mobilidade urbana e apoio a micro e pequenas empresas, com foco em sustentabilidade. Além disso, os acordos internacionais com instituições da Europa, Japão e América Latina visam a impulsionar a transição verde e o desenvolvimento regional

A operação foi articulada em parceria com um consórcio de instituições financeiras internacionais: o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Japonês de Cooperação Internacional (JBIC), o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW), o Grupo AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento e a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), da Itália.

“Esses R$ 21 bilhões são mais uma grande entrega do BNDES, a instituição que mais financia a transição energética no planeta. A parceria com instituições financeiras e organismos multilaterais é parte central da estratégia de diversificação do nosso funding, sobretudo para colocar o Brasil na liderança global da descarbonização e da promoção da agenda verde, prioridades do governo do presidente Lula”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O conjunto de acordos prevê R$ 11,93 bilhões em novos aportes diretos: 

  • R$ 2,674 bilhões (US$ 500 milhões) destinados a fundos especiais como o Fundo Clima;
  • R$ 5,348 bilhões (US$ 1 bilhão) para apoiar micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) voltadas ao desenvolvimento produtivo nos biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga e Pantanal;
  • e R$ 4,011 bilhões (US$ 750 milhões) para ampliar o crédito e fomentar o emprego e a produtividade em regiões amazônicas.

Com o BID, o BNDES também firmou parcerias estratégicas para ampliar o alcance de programas socioambientais: “Estamos inovando e coordenando com o BNDES em várias frentes: nas PPPs de florestas, no projeto Pró-Biomas, na democratização do acesso com o programa Amazônia para Todos e no novo aporte ao Fundo Clima. Estamos falando de quase R$ 12 bilhões que se traduzem em mais resiliência e empregos para um desenvolvimento sustentável”, destacou o presidente do BID, Ilan Goldfajn.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Outro destaque foi o acordo com o Banco Japonês para Cooperação Internacional (JBIC), no valor de R$ 1,069 bilhão (US$ 200 milhões), voltado a investimentos em energia sustentável, combustível de aviação, bioetanol e proteção ambiental.

Além disso, três instituições europeias uniram esforços para aportar R$ 6,175 bilhões (1 bilhão de euros) ao ‘’Fundo Clima’’, direcionados a projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos da emergência climática global.

O BNDES também assinou um contrato adicional com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW), no valor de R$ 1,729 bilhão (280 milhões de euros), para mobilidade urbana e energia renovável solar e eólica.

Relacionadas
Belém- 10/11/2025 - Chamada pública do BNDES tem potencial de mobilizar R$ 73,7 bi para investimentos em clima. Foto: André Telles/Divulgação BNDES
Chamada pública do BNDES vai mobilizar R$ 73 bi para investir no clima
Belém (PA), 12/11/2025 - A diretora-executiva da COP30, Ana Toni, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, a diretora do Departamento de Clima do MRE, Liliam Chagas, e o diretor de Estratégia e Alinhamento da COP30, Túlio Andrade, durante coletiva de imprensa na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meta de adaptação climática gera impasse em negociações da COP30
Belém (PA), 11/11/2025 - Pessoas chegam na entrada da área da Green Zone (Área Verde), na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Cúpula dos Povos traz demandas e reivindicações da sociedade à COP30
Edição:
Vinicius Lisboa
BNDES cop30 transição energética mudanças climáticas BID
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
2024.08.09 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Vôlei de praia feminino - A dupla brasileira Duda e Ana Patricia e vencem as canadenses Melissa e Brandie e conquistam a medalha de ouro. Foto: Luiza Moraes/COB.
Esportes Mundial de Vôlei de Praia começa nesta quinta com 7 duplas do Brasil
qua, 12/11/2025 - 16:45
São Paulo (SP), 21/10/2025 - Movimento no Aeroporto de Guarulhos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Turismo internacional no Brasil bate recorde em 2025
qua, 12/11/2025 - 16:40
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Meio Ambiente BNDES mobiliza mais R$ 21 bilhões na COP30 para transição sustentável
qua, 12/11/2025 - 16:39
Belém (PA), 12/11/2025 - A diretora-executiva da COP30, Ana Toni, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, a diretora do Departamento de Clima do MRE, Liliam Chagas, e o diretor de Estratégia e Alinhamento da COP30, Túlio Andrade, durante coletiva de imprensa na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Meta de adaptação climática gera impasse em negociações da COP30
qua, 12/11/2025 - 16:30
Brasília (DF) 07/02/2024 – A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), é a convidada do programa na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - `DR com Demori. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Gleisi: tipificação penal e apreensão de bens são inegociáveis em PL
qua, 12/11/2025 - 16:18
Brasília (DF), 30/07/2025 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e U.S. Department of State
Internacional Mauro Vieira e Marco Rubio avançam em negociações sobre tarifas
qua, 12/11/2025 - 16:12
Ver mais seta para baixo