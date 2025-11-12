logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Cacique Raoni critica exploração de petróleo na Amazônia durante COP30

Líder participou de "barqueata" que abre a Cúpula dos Povos
Rafael Cardoso - Enviado especial
Publicado em 12/11/2025 - 15:43
Belém
Belém (PA), 11/11/2025 -Cacique Raoni concede entrevista dentro da embarcação
© Tânia Rêgo/Agência Brasil.

Durante a "barqueata" que integra a programação da Cúpula dos Povos, evento paralelo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o cacique Raoni Metuktire voltou a defender a preservação da Amazônia e criticou projetos de exploração de petróleo e mineração em terras indígenas.

O líder indígena afirmou ter tratado do tema recentemente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o francês Emmanuel Macron, pedindo que ambos “não autorizem perfurações na floresta”.

“Eu falei com o presidente Lula para ele não procurar petróleo aqui. Vou continuar cobrando. Penso em marcar um novo encontro com ele para falar sobre isso. Temos que ser respeitados”, afirmou Raoni.

No fim de outubro, a Petrobras obteve a licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para iniciar operação de pesquisa exploratória na Margem Equatorial. A região, localizada no norte do país, é apontada como novo pré-sal devido ao seu potencial petrolífero. A exploração é criticada por ambientalistas, preocupados com possíveis impactos ao meio ambiente. O governo argumenta que a licença foi técnica e rigorosa.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Raoni é um líder da etnia Caiapó, do Mato Grosso, reconhecido mundialmente por sua luta pela preservação da Amazônia e pelos direitos dos povos indígenas. Ativista ambiental, o cacique é um símbolo da resistência indígena, com uma longa trajetória de atuação desde os anos 1950. No fim da década de 80, participou da Constituinte e fez diversas viagens internacionais em defesa dos povos indígenas, incluindo uma turnê com o cantor Sting, que passou por 17 países. Em 2023, Raoni subiu a rampa do Palácio do Planalto na posse do presidente Lula, ao lado de outros representantes de movimentos sociais. 

“Quando encontro autoridades lá fora do país, nenhuma me oferece dinheiro em troca de madeiras no meu território, nenhum me oferece dinheiro em troca de minérios no meu território. Mas eu os cobro diretamente. Ninguém deve comprar nossas terras ou nossas madeiras. Preciso falar para que nosso território seja preservado e respeitado para a gente viver bem nas nossas terras”, complementou.

Belém (PA), 12/11/2025 - Barqueata da Cúpula dos Povos, liderada pela
 Barqueata da Cúpula dos Povos, na Baía do Guajará, em Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil 

Ao ser questionado sobre o papel do Brasil diante da crise climática, Raoni disse que o país tem responsabilidade global e que a Amazônia é essencial para o mundo. Ele pediu para que todos os povos e as nações ajam com consciência e respeito à floresta.

“Precisamos cuidar do planeta. Se continuar o desmatamento, nossos filhos e netos vão ter problemas sérios. O nosso território garante a respiração do mundo inteiro”, disse Raoni.

Ele pontua que discute a questão da preservação desde que era jovem e "tinha muita força". A data de nascimento de Raoni não é precisa, mas estima-se que ele tenha por volta de 90 anos. 

“Há muito tempo eu já venho falando para a gente não ter esses problemas ruins. Vocês estão vendo agora muito rio secando por causa do desmatamento. Se continuarem nesse ritmo de desmatar, desmatar e cada vez mais desmatar, muita coisa ruim vai acontecer”.

O cacique destacou ainda a importância da participação das mulheres indígenas nas mobilizações e o papel coletivo das novas gerações na defesa do território. “Elas estão tendo opinião, estão com vontade de participar. Eu apoio e gosto das mulheres que estão junto com a gente nessas mobilizações”, disse Raoni.

Relacionadas
Brasília, (DF) 10/03/2025 - A secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Diretora-Executiva (CEO) da COP30, Ana Toni, e o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores e Presidente da COP30, Embaixador, André Corrêa do Lago (Fora de quadro), durante coletiva sobre o lançamento da Carta da Presidência da COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Licença na Margem Equatorial deve impulsionar debates, diz Ana Toni
Petrobras dá novo passo em busca de óleo e gás na Margem Equatorial
Extrair petróleo na Foz do Amazonas vai requerer novo aval, diz Lula
Belém (PA), 11/11/2025 - Pessoas chegam na entrada da área da Green Zone (Área Verde), na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Cúpula dos Povos traz demandas e reivindicações da sociedade à COP30
Edição:
Amanda Cieglinski
cop30 Cacique Raoni Amazônia indígenas margem equatorial Petrobras petróleo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
2024.08.09 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Vôlei de praia feminino - A dupla brasileira Duda e Ana Patricia e vencem as canadenses Melissa e Brandie e conquistam a medalha de ouro. Foto: Luiza Moraes/COB.
Esportes Mundial de Vôlei de Praia começa nesta quinta com 7 duplas do Brasil
qua, 12/11/2025 - 16:45
São Paulo (SP), 21/10/2025 - Movimento no Aeroporto de Guarulhos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Turismo internacional no Brasil bate recorde em 2025
qua, 12/11/2025 - 16:40
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Meio Ambiente BNDES mobiliza mais R$ 21 bilhões na COP30 para transição sustentável
qua, 12/11/2025 - 16:39
Belém (PA), 12/11/2025 - A diretora-executiva da COP30, Ana Toni, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, a diretora do Departamento de Clima do MRE, Liliam Chagas, e o diretor de Estratégia e Alinhamento da COP30, Túlio Andrade, durante coletiva de imprensa na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Meta de adaptação climática gera impasse em negociações da COP30
qua, 12/11/2025 - 16:30
Brasília (DF) 07/02/2024 – A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), é a convidada do programa na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - `DR com Demori. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Gleisi: tipificação penal e apreensão de bens são inegociáveis em PL
qua, 12/11/2025 - 16:18
Brasília (DF), 30/07/2025 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e U.S. Department of State
Internacional Mauro Vieira e Marco Rubio avançam em negociações sobre tarifas
qua, 12/11/2025 - 16:12
Ver mais seta para baixo