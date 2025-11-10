logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Chamada pública do BNDES vai mobilizar R$ 73 bi para investir no clima

Edital recebeu 45 propostas de fundos para adaptação climática
Agência Brasil
Publicado em 10/11/2025 - 16:03
Brasília
Belém- 10/11/2025 - Chamada pública do BNDES tem potencial de mobilizar R$ 73,7 bi para investimentos em clima. Foto: André Telles/Divulgação BNDES
© André Telles/Divulgação BNDES

A Chamada Pública de Mitigação Climática do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebeu 45 propostas de fundos de investimento, que, juntos, têm potencial de mobilizar até R$ 73,7 bilhões em investimentos sustentáveis. 

As propostas abrangem projetos de descarbonização de processos industriais, transição energética, infraestrutura para adaptação climática, tecnologia para agricultura verde, restauração ecológica, reflorestamento e conservação de florestas. 

Segundo o BNDES, as propostas apresentadas demonstram uma demanda de R$ 21 bilhões em apoio financeiro do Banco. Os números foram divulgados, nesta segunda-feira, 10, pelo presidente do Banco, Aloizio Mercadante, durante a abertura do Pavilhão BNDES, na COP30, em Belém (PA).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com Mercadante, o anúncio representa o retorno do BNDES à modalidade de investimento direto em empresas, o equity. 

“Isso significa escolher bons projetos e entrar como sócio para impulsionar inovação, novas tecnologias e crescimento produtivo. Já temos dois investimentos aprovados: um fundo de venture capital e uma empresa de Santa Catarina que desenvolve bioinsumos para a agricultura sustentável”, disse. 

Serão selecionados até sete fundos com projetos voltados à descarbonização, transição energética e reflorestamento. O resultado será divulgado em janeiro de 2026. 

Relacionadas
Brasília (DF), 14/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de plenária no segundo dia da Pré-Cop30. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
BNDES lança plataforma para acompanhar ações do Fundo Clima
Belém (PA), 10/11/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante a cerimônia de abertura da 30a. Conferência das Partes da Convenção-Quaadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Emergência climática é uma crise da desigualdade, diz Lula na COP30
Edição:
Sabrina Craide
cop30 BNDES
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 14/10/2025 - Secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, debate PEC da Segurança Pública na Câmara Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Relator submete atuação da PF contra facções a pedido de governador
seg, 10/11/2025 - 16:39
Telefone Orelhão da Oi
Economia Justiça do Rio decreta falência da Oi em meio a dívida de R$ 1,7 bi
seg, 10/11/2025 - 16:38
Belém (PA), 10/11/2025 - O Secretário Executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), Simon Stiell, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, e a CEO da COP30, Ana Toni, durante coletiva de imprensa após a abertura da 30a. Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: negociações começam após acordo sobre a Agenda de Ações
seg, 10/11/2025 - 16:04
Belém- 10/11/2025 - Chamada pública do BNDES tem potencial de mobilizar R$ 73,7 bi para investimentos em clima. Foto: André Telles/Divulgação BNDES
Meio Ambiente Chamada pública do BNDES vai mobilizar R$ 73 bi para investir no clima
seg, 10/11/2025 - 16:03
São Paulo (SP), 09/11/2025 - Estudantes no primeiro dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil.
Educação Gabarito oficial do Enem sai na quinta-feira
seg, 10/11/2025 - 15:36
Brasília (DF), 22/01/2025 - Aplicativo do Uber para Motos. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça STF mantém suspensão de lei que regulamenta mototáxi em SP
seg, 10/11/2025 - 15:28
Ver mais seta para baixo