Meio Ambiente

Cientista alerta para risco de aquecimento global por longo tempo

Marina Hirata destaca urgência em reduzir emissões
Rafael Cardoso - Enviado especial
Publicado em 12/11/2025 - 07:32
Belém
Brasília (DF) 17/05/2023 - Por do sol no memorial Juscelino Kubitschek (JK), as temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos cinco anos, diz ONU Novo estudo da Organização Meteorológica Mundial diz que há uma probabilidade de 66% de a média anual de aquecimento ultrapassar o limite de 1,5°C entre 2023 e 2027. Previsão é que um dos próximos 5 anos seja o mais quente desde o início dos registros. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

Um dos temas centrais da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) é que os países participantes assumam compromissos de conter o aquecimento global. A principal referência é o Acordo de Paris, que limita o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Para isso, as emissões de gases de efeito estufa devem atingir o pico antes de 2025 e diminuir 43% até 2030. Segundo a cientista Marina Hirata, essa é uma realidade que já se mostra distante.

Marina é membro do conselho científico que assessora a presidência da COP30, uma das curadoras do Pavilhão de Ciências Planetárias na Zona Azul do evento e ligada ao Instituto Serrapilheira. Ela explica que a Terra saiu de uma média de 15°C para 16,3 °C, o que representa um aumento de cerca de 1,31°C. Ao ultrapassar 1,5 °C, o planeta entra em um fenômeno conhecido como overshooting, quando o aquecimento ultrapassa o limite seguro por determinado tempo. A partir desse ponto, sistemas naturais essenciais podem sofrer transformações graves e irreversíveis.

“Já deveríamos ter virado a curva das emissões entre 2020 e 2025. Isso não aconteceu. Agora, o esforço é manter esse aumento pelo menor tempo possível”, alerta Hirata. "Podemos pensar nesses sistemas como o corpo humano. Fígado, coração, estômago funcionando bem, um equilibra o outro. Um problema em um órgão tem consequência em outros. No caso do planeta, se os corais desaparecem, o oceano aquece e a Amazônia enfrenta secas mais extremas, todo o sistema terrestre enfraquece”.

A cientista enfatiza a necessidade de melhorar a comunicação entre ciência e sociedade, em busca de ações que possam conter a trajetória de aquecimento global. O pavilhão de ciências da COP30 seria um exemplo do esforço para aproximar o conhecimento científico do público e dos tomadores de decisão.

“Os cientistas têm linguagem muito técnica. Precisamos aprender a nos comunicar melhor e trabalhar em pares, como jornalistas e cientistas”, disse. "Traduzir conceitos como 'ponto de não retorno' para o cotidiano das pessoas é essencial. Conversei com um motoboy, e ele me disse que não dá para pensar no fim do mundo quando ele precisa pensar no fim do mês. Precisamos aproximar o tema da crise climática para a realidade das pessoas. É um trabalho que precisa ser feito passo a passo”.

Marina também destaca o papel das ações coletivas no enfrentamento da crise climática. Seja por mobilização social, escolhas políticas ou atitudes cotidianas que possam engajar outras pessoas nas pautas ambientais.

“Tem gente que fala ser necessário acabar com tudo, começar o planeta de novo, mas isso não é possível. O ser humano funciona muito em efeito manada. Precisamos agir no nosso cotidiano, ser exemplo para outras pessoas. Iniciativas que integram cientistas em torno de uma mesma mensagem são muito efetivas. Precisamos amplificar esses temas em conjunto e levá-los para a sociedade”, concluiu.

Belém (PA), 11/11/2025 - O meteorologista, pesquisador e professor, Carlos Nobre, participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
COP30: Relatório Amazônia 2025 recomenda conectividade ecológica
Belém (PA), 10/11/2025 - Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fala durante a inauguração do Pavilhão Brasil, na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Plano brasileiro lançado na COP30 integra governança climática no país
11/11/2025 - Belém - Gavin Newsom, Governador da California, chega no Pavilhão da Alemanha duranre a 30ª Conferência das Partes (COP30). Foto de Aline Massuca/COP30 11/11/2025 – Belém – Gavin Newsom, Governor of California, arrives at the German Pavilion during the 30th Conference of the Parties (COP30). Photo by Aline Massuca/COP30
Governador democrata da Califórnia critica ausência dos EUA na COP30
Edição:
Graça Adjuto
cop30 Conferência do Clima Aquecimento Global Cientista Alerta
