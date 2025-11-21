Cientistas criticam ausência de combustíveis fósseis em texto da COP30

Grupo diz que omissão “trai a ciência” e ameaça meta de 1,5°C

Cientistas de instituições brasileiras e internacionais reagiram com preocupação ao texto mais recente das negociações da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), divulgado no início desta sexta-feira (21) em Belém. Eles afirmam que a ausência explícita da expressão “combustíveis fósseis” representa um retrocesso grave diante da emergência climática.

“Apesar de um grande número de países se unirem em torno de roteiros para acabar com a dependência de combustíveis fósseis e com o desmatamento – e do impulso dado pelo presidente do Brasil – as palavras ‘combustíveis fósseis’ estão completamente ausentes do texto mais recente”, afirmam os pesquisadores em nota conjunta.

Para o grupo, essa ausência representa uma ruptura com a ciência e com os compromissos assumidos globalmente.

“Isso é uma traição à ciência e às pessoas, especialmente os mais vulneráveis, além de totalmente incoerente com os objetivos reafirmados de limitar o aquecimento a 1,5°C e com o quase esgotamento do orçamento de carbono”, diz o documento.

Os pesquisadores afirmam que não é possível garantir um futuro seguro sem mudanças estruturais.

“É impossível limitar o aquecimento a níveis que protejam as pessoas e a vida sem eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e acabar com o desmatamento.”

A declaração é assinada por Carlos Nobre (Science Panel of the Amazon), Fatima Denton (United Nations University), Johan Rockström (Potsdam Institute for Climate Impact Research), Marina Hirota (Instituto Serrapilheira), Paulo Artaxo (USP), Piers Forster (Universidade de Leeds) e Thelma Krug (presidente do Conselho Científico da COP30).

A pesquisadora Marina Hirota reforça a gravidade do cenário e o risco de uma conferência que não avance no tema.

“A inclusão da eliminação gradual dos combustíveis fósseis é fundamental para a manutenção de vida no planeta da forma como conhecemos hoje. Disso depende a possibilidade de mantermos a estabilidade climática e as condições que temos”, afirma Marina Hirota.

“Caso isso não seja considerado nos textos que saiam dessa conferência entre as partes e, caso as promessas continuem sendo promessas sem implementação, gradualmente, ou até de forma menos previsível e mais intensa, vamos começar cada vez mais a sentir os impactos socioeconômicos e as perdas e danos recorrentes principalmente dos eventos extremos”, complementou.