logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Cientistas criticam ausência de combustíveis fósseis em texto da COP30

Grupo diz que omissão “trai a ciência” e ameaça meta de 1,5°C
Rafael Cardoso - Enviado Especial
Publicado em 21/11/2025 - 18:37
Belém
Belém (PA), 11/11/2025 - Globo terresta pendurado no teto de pavilhão da Blue Zone na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Cientistas de instituições brasileiras e internacionais reagiram com preocupação ao texto mais recente das negociações da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), divulgado no início desta sexta-feira (21) em Belém. Eles afirmam que a ausência explícita da expressão “combustíveis fósseis” representa um retrocesso grave diante da emergência climática.

“Apesar de um grande número de países se unirem em torno de roteiros para acabar com a dependência de combustíveis fósseis e com o desmatamento – e do impulso dado pelo presidente do Brasil – as palavras ‘combustíveis fósseis’ estão completamente ausentes do texto mais recente”, afirmam os pesquisadores em nota conjunta.

Para o grupo, essa ausência representa uma ruptura com a ciência e com os compromissos assumidos globalmente.

“Isso é uma traição à ciência e às pessoas, especialmente os mais vulneráveis, além de totalmente incoerente com os objetivos reafirmados de limitar o aquecimento a 1,5°C e com o quase esgotamento do orçamento de carbono”, diz o documento.

Os pesquisadores afirmam que não é possível garantir um futuro seguro sem mudanças estruturais.

“É impossível limitar o aquecimento a níveis que protejam as pessoas e a vida sem eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e acabar com o desmatamento.”

A declaração é assinada por Carlos Nobre (Science Panel of the Amazon), Fatima Denton (United Nations University), Johan Rockström (Potsdam Institute for Climate Impact Research), Marina Hirota (Instituto Serrapilheira), Paulo Artaxo (USP), Piers Forster (Universidade de Leeds) e Thelma Krug (presidente do Conselho Científico da COP30).

A pesquisadora Marina Hirota reforça a gravidade do cenário e o risco de uma conferência que não avance no tema.

“A inclusão da eliminação gradual dos combustíveis fósseis é fundamental para a manutenção de vida no planeta da forma como conhecemos hoje. Disso depende a possibilidade de mantermos a estabilidade climática e as condições que temos”, afirma Marina Hirota.

“Caso isso não seja considerado nos textos que saiam dessa conferência entre as partes e, caso as promessas continuem sendo promessas sem implementação, gradualmente, ou até de forma menos previsível e mais intensa, vamos começar cada vez mais a sentir os impactos socioeconômicos e as perdas e danos recorrentes principalmente dos eventos extremos”, complementou.

Relacionadas
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da da ONU, António Guterres, discursa durante plenária geral dos líderes na cúpula do clima, COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Guterres apela por transição energética justa e cobra resultado da COP
Rio de Janeiro (RJ), 15/08/2025 - O presidente da COP 30, embaixador André Aranha Corrêa do Lago, fala durante treinamento para novas lideranças climáticas promovido pelo Climate Reality Project, organização sem fins lucrativos de ação climática, no hotel o Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Presidente da COP30 convoca países a buscar consenso em reta final
Belém (PA), 21/11/2025 - Movimentação de participantes na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Novo rascunho de documento da COP30 avança em alguns pontos
Edição:
Juliana Andrade
cop30 Belém mudanças climáticas combustíveis fósseis
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Retirada de sem-terra de fazendas em Rondônia termina com duas mortes
sex, 21/11/2025 - 20:21
Belém (PA), 21/11/2025 - Esgoto a céu aberto na cidade de Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Especialista alerta para urgência do saneamento na crise climática
sex, 21/11/2025 - 19:34
Brasília (DF), 26/09/2025 - INSS oferece mais de 3,5 mil vagas de atendimento em mutirão no Nordeste. Foto: INSS/Divulgação
Economia INSS cria comitê para reduzir fila de 2,8 milhões de pedidos
sex, 21/11/2025 - 19:31
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Economia BNDES abre consulta de elegibilidade para Plano Brasil Soberano
sex, 21/11/2025 - 19:18
brasil, senegal, gabriel magalhães
Esportes Gabriel Magalhães ficará afastado por semanas, diz técnico do Arsenal
sex, 21/11/2025 - 19:06
Belém (PA), 21/11/2025 - Movimentação de participantes na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente PF fecha duas empresas de segurança clandestinas na COP30
sex, 21/11/2025 - 19:05
Ver mais seta para baixo