Conheça todas as iniciativas dos veículos da EBC com foco na COP30

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) cumpre com uma dupla missão durante a realização da Cúpula do Clima de Belém e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), eventos que acontecerão desta quinta-feira a 21 de novembro. Além de ser a emissora anfitriã, com a responsabilidade de geração, gerenciamento e distribuição de mais de 42 sinais simultâneos, além de tecnologia de ponta em UHD 4K e mais de 140 câmeras em operação, o jornalismo da EBC também estará em campo com cobertura em tempo real, boletins e programação especial em diferentes canais.

Essa cobertura se desdobra em dois eixos: parte da programação visa a comunicação pública, voltada ao interesse da sociedade, com TV Brasil, Radioagência, Rádio Nacional e Agência Brasil; e outra parte estará focada na comunicação governamental, voltada à divulgação das ações do governo do Brasil, por meio do Canal Gov, Rádio Gov, Agência Gov e A Voz do Brasil.

“A COP30 é um marco histórico para o Brasil e para a Amazônia, e a EBC está preparada para cumprir seu papel como emissora anfitriã e como produtora de conteúdo jornalístico de interesse público. Nossa missão é garantir que os brasileiros tenham acesso a uma cobertura ampla, plural e qualificada, que traduza os grandes debates climáticos em linguagem acessível e conecte esses temas à vida cotidiana da população. Ao mesmo tempo, oferecemos suporte técnico e institucional para que o mundo acompanhe, com excelência, tudo o que será discutido em Belém”, resume o presidente da empresa, Andre Basbaum.

Brasil no Mundo direto da COP30

No domingo (9), às 19h30, a TV Brasil terá uma estreia especial com o novo programa Brasil no Mundo, dedicado à análise dos principais acontecimentos internacionais. Com apresentação dos jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa será exibido semanalmente e contará com convidados especiais.

Os dois primeiros episódios, dos dias 9 e 16, serão gravados diretamente da COP30, trazendo reflexões sobre o papel do Brasil no cenário global, os desafios climáticos e as articulações multilaterais. A direção é de Maria Augusta Ramos, com equipe de conteúdo e imagem qualificada e experiente.

“O programa chega em um momento desafiador, em que estamos vendo guerras, crise do multilateralismo, emergência climática e interferência das big techs na política. Precisamos refletir sobre o papel do Brasil como ator global”, afirma Cristina Serra.

A TV Brasil, a Rádio Nacional e a Agência Brasil estarão com equipes dedicadas à cobertura jornalística da COP30, com foco nos grandes temas da conferência e sua relação com o dia a dia dos brasileiros.

TV Brasil: A cobertura da TV Brasil vai sinalizar o peso político do encontro e as diretrizes das negociações, garantindo os destaques dos discursos e reuniões bilaterais, participação da sociedade civil no debate climático e as expectativas de cada bloco regional.

Repórter Brasil Tarde (12h45 às 13h30) e Repórter Brasil Noite (19h às 20h) - Os dois telejornais da TV Brasil serão parcialmente ancorados de Belém, com entradas ao vivo do estúdio da EBC na Zona Azul da COP30. Além da participação de repórteres e apresentadores das emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Boletins COP30 - Durante todo o evento, a programação da TV Brasil contará com boletins atualizando tudo o que acontece na COP.

Caminhos da Reportagem - Às 23h do dia 10, data que também marca a abertura da COP30, a TV Brasil apresenta o especial Amazônia: coração da COP30, que relembra os marcos históricos das conferências climáticas e antecipa os principais temas desta edição, sediada em Belém. A reportagem destaca a importância da Amazônia no debate global sobre mudanças climáticas, abordando questões como transição energética, desmatamento, justiça ambiental e financiamento para preservação. O programa também mostra como os eventos extremos afetam principalmente as periferias e traz dados atualizados sobre a recuperação de florestas no Brasil.

Rádio Nacional - Programação especial com âncoras diretamente de Belém, além de boletins e entrevistas com lideranças de movimento pela mudança do clima.

Repórter Nacional - Primeiro bloco do programa será inteiramente dedicado à COP, com os repórteres ao vivo em Belém, além de entrevistados. Às 07h30, às 12h e às 18h30, de 6 a 21 de novembro;

Boletins Nacional Notícias – Entradas ao vivo dos repórteres em Belém às 9h, 10h, 14h, 15h, 16h e 17h;

Rádio Nacional da Amazônia e do Alto Solimões: Toda a programação será voltada para a COP e o ouvinte também será protagonista, com espaço para enviar áudios ou mensagem de WhatsApp. A trilha sonora valorizará a música local, os sons da floresta e do cotidiano amazônico.

Revista COP30 - Transmissão especial direto de Belém com um programa vibrante, informativo e com forte identidade amazônica, das 12h30 às 14h, de 17 a 21 de novembro. Nesta atração haverá o quadro Olhar da Cidade, com a apresentadora Mara Régia nas ruas de Belém – mercados, praças, portos, aldeias, universidades – para registrar o que a COP movimenta na cidade: cultura, feiras, juventudes, mulheres, povos originários e iniciativas populares. Além do quadro Vozes da Floresta com depoimentos e apresentação de soluções vindas dos territórios.

Natureza Viva - Também exibirá um especial no dia 16, a partir das 10h, com Mara Régia entrando ao vivo de Belém.

Agência Brasil: Produção diária de notícias, fotos e vídeos com linguagem acessível, traduzindo temas técnicos para o público geral. A cobertura vai dar enfoque à participação das populações tradicionais e quilombolas, ao protagonismo da juventude e de pesquisadores amazônicos, além de monitorar os compromissos e acordos anteriores e trazer a avaliação de especialistas e organizações não governamentais que trabalham com o tema. O Portal da Agência Brasil sobre a COP30 pode ser acessado clicando aqui.

Ações do governo

Os veículos Canal Gov, Agência Gov e Rádio Gov concentram a divulgação institucional das ações do governo do Brasil durante a COP30 e a Cúpula de Líderes.

Canal Gov: Durante a Cúpula de Líderes, entre 6 e 7, e a conferência, de 10 a 21, o Canal Gov entra ao vivo de Belém com programação especial a partir das 8h da manhã. Além das transmissões oficiais, o canal realizará entrevistas e muito mais. Todo o conteúdo pode ser reproduzido por outras emissoras, desde que mantido o selo do Canal Gov.

Jornal Brasil em Dia - Às 9h30 e às 12h30, o programa terá ancoragem parcialmente em Belém com entrada de repórteres também direto do local.

Boletim COP30 – Com entrada às 15h30, trata-se de um resumo de 15 minutos sobre os principais temas do dia.

COP Entrevista - Às 16h30, serão feitas entrevistas com autoridades do governo federal diretamente do estúdio de Belém.

Rádio Gov:

Assunto Federal - A COP será o tema do programa, com link ao vivo às 16h direto de Belém.

Jornal da COP – Um resumo de 10 minutos sobre os principais acontecimentos do dia que irá ao ar às 17h30.

Além disso, a Agência Gov fará uma produção de conteúdo multimídia com foco nas participações de autoridades e nas sugestões e encaminhamentos feitos pelo governo brasileiro. Já o programa tradicional A Voz do Brasil, também será ancorado do estúdio da EBC em Belém recebendo ministros com entrevistas ao vivo e sob o comando de Mariana Jungmann.