Meio Ambiente

COP30: 21 pessoas foram atendidas após incêndio, diz ministério

Duas pessoas tiveram crise de ansiedade e 19 inalaram fumaça
Luciano Nascimento - Enviado Especial
Publicado em 20/11/2025 - 20:13
Belém
BELÉM - 20/11/2025 -Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil.
© Bruno Peres/Agência Brasil.

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (20) que 21 pessoas receberam atendimento em razão do incêndio que atingiu a Zona Azul da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. O boletim, atualizado as 18h, é do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (CIOCS), responsável pelo monitoramento e organização da assistência durante o evento.

Do total de casos, 19 estão relacionados à inalação de fumaça. Duas pessoas tiveram crise de ansiedade após o ocorrido. Não houve registro de feridos pelas chamas com queimaduras.

"Os pacientes foram atendidos prontamente e 12 já foram liberados. Os demais estão recebendo assistência adequada nos serviços de saúde de Belém e em uma unidade de referência para esses casos", diz o boletim.

De acordo com o ministério, equipes de saúde municipal, estadual e federal seguem acompanhando e monitorando a assistência e o estado de saúde dos atendidos.

Edição:
Juliana Andrade
cop30 Belém Incêndio Ministério da Saúde
