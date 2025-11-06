logo ebc
OMM cobra ação global imediata para frear aquecimento durante COP30

Para Celeste Saulo, metas do Acordo de Paris estão mais distantes
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 12:56
Belém
Brasília (DF) 10/10/2025 – Caminhos da Reportagem apresenta reserva na Amazônia que utiliza o extrativismo sustentável. Frame TV Brasil
A secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, disse nesta quinta-feira (6) que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) deve ser lembrada como momento de transformação do planeta, com decisões efetivas que possam frear o aquecimento global. A fala ocorreu durante a abertura da Cúpula de Líderes em Belém.

“Excelências, deixem que a COP30 seja lembrada como o momento em que o mundo mudou e deixem que a Amazônia seja testemunha disso. Não podemos reescrever as leis da física, mas podemos reescrever o nosso caminho nesse planeta”, disse a secretária.

Celeste Saulo destacou que 2025 foi o ano mais quente da história da humanidade e que a temperatura média do planeta em janeiro foi de 1,42 graus Celsius (ºC) acima dos níveis pré-industriais. A concentração de gases que causam o efeito estufa chegou a 800 partes por milhão (ppm) na atmosfera, o que leva o mundo para um futuro muito mais quente e perigoso.

Ela disse também que a poluição dos oceanos está muito alta. E que o nível do mar continua a aumentar. Tanto o gelo na Antártida como no Polo Norte estão derretendo em ritmos muito rápidos.
 

O derretimento de geleiras e a redução das áreas congeladas do mar e as regiões cobertas de neve nos polos provocam alterações climáticas em todo o planeta
O derretimento de geleiras e a redução das áreas congeladas do mar e as regiões cobertas de neve nos polos provocam alterações climáticas em todo o planeta

A secretária-geral da OMM adotou um tom pessimista ao falar da meta de conter o aquecimento global a 1,5ºC, conforme definido pelos países que assinaram o Acordo de Paris em 2015.

“Esse não é um mundo distante: é a realidade de hoje. Esse aumento recorde nos níveis dos gases de efeito estufa significa que será praticamente impossível limitar o aquecimento global a 1,5ºC nos próximos anos e atingir as metas do Acordo de Paris. Como já foi dito pelo secretário-geral da ONU, cada ponto dessa medição é muito importante e significativo”, disse Celeste Saulo.

Apesar dessa avaliação, a secretária-geral entende que há progresso tangível em todo o mundo, e que a melhoria nos serviços climáticos está transformando os processos de decisão nas cidades. Ela destacou o papel de organizações científicas que alertam e ajudam a sociedade a se preparar melhor para os efeitos destrutivos do aquecimento global.

Edição:
Aécio Amado
