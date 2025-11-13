logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

COP30: governo cobra R$ 476 milhões de infratores ambientais 

AGU pediu o ajuizamento de 40 ações civis públicas
Luciano Nascimento - Enviado Especial
Publicado em 13/11/2025 - 20:24
Belém
Alto Paraíso de Goiás (GO) - Área de cerrado desmatada para plantio no município de Alto Paraíso (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu o ajuizamento de 40 ações civis públicas que cobram R$ 476,2 milhões de infratores ambientais e englobam 31,8 mil hectares a serem recuperados em todo o país. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13) na COP30, em Belém (PA). Segundo a AGU, este é o maior lote de processos desde a criação do programa AGU Recupera, em 2023.

O programa, criado pela Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente (Pronaclima), já acumula 89 ajuizamentos, referentes a 80 mil hectares, desde o início do ano. O ajuizamento das 40 ações fez parte de uma força-tarefa do órgão durante a COP30.

Segundo a AGU, entre todas as 40 ações do lote, a maior em área e valores é contra um produtor agrícola que desmatou mais de 4 mil hectares no Cerrado do Maranhão. Contra o infrator, são cobrados mais de R$ 77 milhões em indenizações. 

Outra ação é contra um réu na Amazônia paraense, acusado de desmatamento para comércio ilegal de carvão vegetal. Na ação, a AGU busca proteger mais de 2,5 mil hectares no bioma.

Os réus poderão resolver suas pendências por meio da adesão a um termo de ajustamento de conduta (TAC) com a instituição e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O mecanismo foi aprovado na semana passada pela Procuradoria-Geral Federal (PGF) e pelo Ibama, e padroniza a análise das possíveis TACs.

 

Relacionadas
Belém (PA), 11/11/2025 - Globo terresta pendurado no teto de pavilhão da Blue Zone na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
COP30: países amazônicos anunciam monitoramento conjunto da floresta
Edição:
Sabrina Craide
AGU cop30
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
Economia Governo garante verbas e serviços após tornado que atingiu o Paraná
qui, 13/11/2025 - 20:53
Brasília (DF), 22/10/2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, durante cerimônia para o anúncio do Programa Município Mais Seguro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lewandowski defende integração de dados de segurança com Mercosul
qui, 13/11/2025 - 20:44
Belém (PA), 12/11/2025 - Indígenas tiram foto em frente a fachada do pavilhão na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Indígenas do mundo cobram na COP30 centralidade na ação climática 
qui, 13/11/2025 - 20:43
Dólar
Economia Bolsa mantém correção e cai 0,3% nesta quinta
qui, 13/11/2025 - 20:33
Alto Paraíso de Goiás (GO) - Área de cerrado desmatada para plantio no município de Alto Paraíso (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Meio Ambiente COP30: governo cobra R$ 476 milhões de infratores ambientais 
qui, 13/11/2025 - 20:24
O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, durante divulgação dos dados de setembro do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).
Justiça PF aponta ex-ministro de Bolsonaro como pilar institucional de desvios
qui, 13/11/2025 - 20:05
Ver mais seta para baixo