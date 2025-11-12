logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

COP30: Manifestantes confrontam segurança para entrar em área restrita

Pelo menos um segurança ficou ferido; zona azul concentra negociações
Luciano Nascimento - Enviado especial
Publicado em 11/11/2025 - 22:47
Belém
Demonstrators, including Indigenous people, take part in a protest as they force their way into the venue hosting the UN Climate Change Conference (COP30), in Belem, Brazil, November 11, 2025. REUTERS/Anderson Coelho
© Reuters/Anderson Coelho/Proibida a reprodução

As entradas e saídas da Zona Azul, área que concentra as negociações da COP30, foram fechadas no começo da noite desta terça-feira (11) depois que um grupo de manifestantes tentou entrar no local. Seguranças chegaram a formar cordões humanos para impedir o avanço do grupo. Pelo menos, um segurança ficou ferido.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram que os manifestantes chegaram a passar pelos detectores de metal, antes do acesso ao pavilhão de entrada. Na sequência, eles foram impedidos de continuar pelos segurança e houve confronto. 

O grupo carregava bandeiras de coletivos estudantis e faixas de protesto contra a exploração de petróleo, conflito na Palestina e a favor de causas indígenas. 

A Zona Azul é considerada território da Organização das Nações Unidas, por isso, a segurança do local é responsabilidade do organismo.

Os manifestantes foram retirados do espaço e o público credenciado pode deixar o local. Carros da Polícia Militar e policiais se deslocaram para reforçar a segurança nas áreas externas do pavilhão que abriga a COP.

Não há informações de detidos.

Em nota, os organizadores da Marcha pela Saúde e Clima, realizada nesta terça-feira, esclareceram que os "atos que ocorreram após a marcha não fazem parte da organização do evento que tratou de saúde e clima".

Segundo o grupo, "a marcha foi uma expressão legítima, pacífica e organizada de mobilização popular, construída com diálogo, responsabilidade e compromisso coletivo".

"Reafirmamos nosso respeito às instituições organizadoras da COP30 e o compromisso com uma Amazônia viva, saudável e sustentável para todos", destacaram os organizadores da marcha.

Relacionadas
Belém (PA), 11/11/2025 - O meteorologista, pesquisador e professor, Carlos Nobre, participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
COP30: Relatório Amazônia 2025 destaca conectividade ecológica
11/11/2025 - Belém - Gavin Newsom, Governador da California, chega no Pavilhão da Alemanha duranre a 30ª Conferência das Partes (COP30). Foto de Aline Massuca/COP30 11/11/2025 – Belém – Gavin Newsom, Governor of California, arrives at the German Pavilion during the 30th Conference of the Parties (COP30). Photo by Aline Massuca/COP30
Governador democrata da Califórnia critica ausência dos EUA na COP30
Belém (PA), 11/11/2025 - A Rede de Ação Climática (CAN) faz ato em protesto por uma transição climática justa, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Ativistas protestam por transição justa e financiamento climático
Edição:
Carolina Pimentel
cop30 Protesto
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Demonstrators, including Indigenous people, take part in a protest as they force their way into the venue hosting the UN Climate Change Conference (COP30), in Belem, Brazil, November 11, 2025. REUTERS/Anderson Coelho
Meio Ambiente COP30: Manifestantes confrontam segurança para entrar em área restrita
ter, 11/11/2025 - 22:47
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça TSE: Mendonça vota pela cassação do governador de Roraima
ter, 11/11/2025 - 22:22
Brasília (DF), 09/07/2025 - Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante audiência na Comissão de Segurança da Câmara. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Caso Marielle seria inviável de apurar sem autonomia, afirma PF
ter, 11/11/2025 - 22:17
Supermercados reforçam segurança na Grande Vitória. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mudanças no vale-alimentação ajudam a combater inflação , diz Abras
ter, 11/11/2025 - 21:42
cristiano ronaldo, portugal, eliminatórias, copa do mundo
Esportes Cristiano Ronaldo confirma que disputa sua última Copa do Mundo
ter, 11/11/2025 - 21:38
Brasília (DF), 22/10/2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, durante cerimônia para o anúncio do Programa Município Mais Seguro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lewandowski alerta que mudança no papel da PF seria inconstitucional
ter, 11/11/2025 - 21:19
Ver mais seta para baixo