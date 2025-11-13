logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

COP30: países amazônicos anunciam monitoramento conjunto da floresta

Projeto da OTCA vai integrar dados científicos com apoio do INPE
Pedro Rafael Vilela - Enviado Especial
Publicado em 13/11/2025 - 16:06
Belém
Belém (PA), 11/11/2025 - Globo terresta pendurado no teto de pavilhão da Blue Zone na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) vai receber R$ 55 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Fundo Amazônia, para aprimorar os sistemas nacionais de monitoramento da floresta tropical e fortalecer capacidades técnicas para a prevenção e o controle do desmatamento e da degradação florestal.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13), durante uma atividade na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. Os membros da OTCA são Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.  

"A Amazônia é um vasto sistema, um bioma e, como qualquer quebra-cabeça, danificar uma peça danifica outra. Tudo é importante, cada árvore é importante. Precisamos de monitoramento para podermos agir de forma preventiva ou curativa, dependendo de sua situação", apontou o etnólogo colombiano Martin von Hildebrand, secretário-geral da entidade.

O projeto contará com parceria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que atuará na transferência de tecnologia para demais países membros.

"Uma questão importante que já vinha sendo encaminhada é o painel técnico-científico, voltado ao monitoramento da Amazônia, para servir de base na formulação de políticas públicas, tanto em relação à mudança do clima, quanto relação à biodiversidade, recursos hídricos, recursos pesqueiros", destacou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Segundo Marina, os países amazônicos vão montar uma comissão de ministros de meio ambiente para alinhar estratégias comuns de proteção da floresta e combate ao crime organizado transfronteiriço.

"Nós queremos sobretudo apostar também numa agenda de desenvolvimento sustentável, na parte de infraestrutura verde e resiliente, na parte de combate à criminalidade e de proteção da biodiversidade, principalmente de ter mecanismos de acesso a recurso genético que não leve à biopirataria e que promova a justa partilha de benefícios".

Ao todo, a Amazônia tem extensão territorial de 6,7 milhões de quilômetros quadrados (km²), com mais de um milhão de km² de ecossistemas ribeirinhos e uma população de quase 50 milhões de habitantes. Para cuidar desse bioma fundamental para a regulação do clima global, incluindo preservar as correntes de umidade que transportam chuvas para outras partes da América do Sul, a OTCA funciona como organismo intergovernamental de promoção do desenvolvimento sustentável da região.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Cada país tem metodologias e instrumentos próprios de controle e monitoramento do território, mas a ideia da OTCA é uniformizar e padronizar esses procedimentos.

"Se não colocamos a informação de toda a região, de nada nos serve tratar de consertar de um lado e destruir outro", observou o secretário-geral da entidade, Hildebrand. Um dos instrumentos que podem ser fortalecidos com esta iniciativa é justamente o Observatório Regional da Amazônia (ORA), que já integra diversas bases de informações e disponibiliza dados sobre o bioma em temas como biodiversidade, recursos hídricos, florestas, incêndios, povos indígenas e áreas protegidas, entre outros.

"O projeto vai desenvolver a interoperabilidade. Esse é um processo de construção coletiva. O Brasil não vai impor nada aos países e os países não vão impor nada ao Brasil. Agora, se a gente não unificar a metodologia, o crime organizado sai vencendo", alertou a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, ao explicar os objetivos do projeto que será financiado pelo banco de desenvolvimento.

 

Relacionadas
Belém (PA), 12/11/2025 - Abertura da Cúpula dos Povos na COP 30, em Belém, na Universidade Federal do Pará (UFPA). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
COP: proteção ambiental e luta indígena são indissociáveis, diz Fachin
Árvores da espécie Caesalpinia peltophoroides, conhecida popularmente como Sibipiruna, enfeitam a cidade de Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
COP30: Brasil lança plano nacional para aumentar arborização urbana
Belém (PA), 12/11/2025 - A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, caminha pelos corredores com mulheres indígenas na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
COP30 colocou pauta indígena no centro do debate global, diz ministra
Edição:
Aline Leal
cop30 OTCA BNDES Floresta Amazônica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025
qui, 13/11/2025 - 16:20
Lajeado (RS), 19/05/2024 – CHUVAS RS- PONTE FLUTUANTE - A ponte que atravessava o Rio Forqueta, afluente do Rio Taquari, levando as pessoas de Lajeado até Arroio de Meio desabou com a cheia do rio, deviado às últimas fortes chuvas. Centenas de pessoas estão passando diariamente por uma passarela flutuante que liga as cidades. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Após operação da PF, ex-prefeito de Lajeado deixa o governo estadual
qui, 13/11/2025 - 16:12
Greve de caminhoneiros provoca fila para abastecimento de combustível em posto de gasolina no Rio de Janeiro.
Justiça Justiça proíbe posto de exigir que mulher trabalhe de legging
qui, 13/11/2025 - 16:07
Belém (PA), 11/11/2025 - Globo terresta pendurado no teto de pavilhão da Blue Zone na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: países amazônicos anunciam monitoramento conjunto da floresta
qui, 13/11/2025 - 16:06
Árvores da espécie Caesalpinia peltophoroides, conhecida popularmente como Sibipiruna, enfeitam a cidade de Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Meio Ambiente COP30: Brasil lança plano nacional para aumentar arborização urbana
qui, 13/11/2025 - 15:36
Belém (PA), 12/11/2025 - Abertura da Cúpula dos Povos na COP 30, em Belém, na Universidade Federal do Pará (UFPA). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Justiça COP: proteção ambiental e luta indígena são indissociáveis, diz Fachin
qui, 13/11/2025 - 15:33
Ver mais seta para baixo