logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Delegado aponta risco no combate a crimes ambientais com PL Antifacção

Projeto de lei Antifacção teria impacto na Amazônia, avalia diretor
Pedro Rafael Vilela - Enviado especial
Publicado em 11/11/2025 - 15:42
Belém
Belém (PA) 07/11/2025 - região portuária de Belém. Foto Tânia Rêgo/Agência Brasil.
© Foto Tânia Rêgo/Agência Brasil.

No momento em que negociadores diplomáticos do mundo inteiro estão reunidos no Brasil para discutir a pauta de mudanças climáticas, o conteúdo do projeto de lei Antifacção, em tramitação na Câmara dos Deputados, poderia causar um impacto muito negativo na atuação da Polícia Federal (PF) no combate a delitos ambientais vinculados ao crime organizado, como o garimpo e o tráfico de drogas na Amazônia. É o que aponta o diretor de Amazônia e Meio Ambiente da PF, Humberto Freire de Barros.

"No momento em que o mundo inteiro está trabalhando a criação de novas parcerias, em que o próprio Brasil criou o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, o CCIP Amazônia, é surpreendente que a gente tenha uma proposta que busque excluir a Polícia Federal de certas investigações e de certas atribuições", disse o delegado à Agência Brasil, enquanto circulava pelos corredores da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, na tarde desta terça-feira (11).

Parecer do deputado Guilherme Derrite (PP-SP), relator do projeto, condicionou as investigações conjuntas da Polícia Federal com forças estaduais sobre crimes relacionados a facções criminosas a um pedido formal do governador. Derrite, que ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, na gestão Tarcísio de Freitas, se licenciou do cargo para à Câmara justamente para atuar nessa relatoria. Após pressões, ele recuou e modificou o artigo 11 do texto para permitir que a PF faça operações conjuntas com as policias estaduais sem a necessidade de aval do governador.

"Com certeza [a restrição se aplicaria a crimes ambientais] porque condicionaria a Polícia Federal a investigar garimpo ilegal, extração de madeira, em determinado determinados estados da Amazônia Legal, ao pedido desse estado", observou Freire Barros. "Isso é inconcebível", acrescentou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Especialistas, o governo e a própria PF argumentaram que o primeiro texto do relator era inconstitucional, por condicionar operações conjuntas da PF com forças estaduais a uma provocação do governador, retirando atribuições da organização, ligada à União. 

A repercussão do caso levou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que foi quem indicou Derrite para relatar o projeto de lei, a descartar qualquer alteração que prejudique a autonomia de investigação pela PF.

Criada em 2023, a Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente da PF buscou priorizar e intensificar o combate ao crime organizado na região e aos crimes ambientais.

"Conseguimos formatar uma grande parceria, um impacto realmente para proteção da Pan Amazônia, combatendo para isso os crimes ambientais que infelizmente se fortaleceram em um período recente. O minério ilegal se instalou na Amazônia, a retirada de madeira, grilagem de terra e a gente desencadeou, com o Plano Amas, as ações para reverter ver tudo isso", destacou o diretor.

Freire Barros enfatizou que o foco da PF é principalmente o trabalho de inteligência, para desmantelar o comando e o financiamento do garimpo ilegal e outros crimes associados, como desmatamento e extração ilegal de madeira.

 

Relacionadas
Belém (PA), 10/11/2025 - Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fala durante a inauguração do Pavilhão Brasil, na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Plano brasileiro lançado na COP30 integra governança climática no país
Brasília (DF), 26/08/2025 - Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante reunião de líderes. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Motta defende relator e nega retirada de poderes da Polícia Federal
Trânsito na estrada Parque Aeroporto, ou DF-047, rodovia radial do Distrito Federal, com 4,5 km de extensão e serve como ligação do Aeroporto Internacional de Brasília com outras regiões do Distrito Federal
Na COP, coalizão pela descarbonização dos transportes tem 121 adesões
Edição:
Amanda Cieglinski
COP 30 lei Antifacção Guilherme Derrite Polícia Federal PF CCIP Amazônia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
Geral Paraná confirma sétima morte causada por tornados simultâneos
ter, 11/11/2025 - 16:29
Ministro Luiz Fux nega Habeas Corpus a Robinho. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Fux participa de primeira sessão na Segunda Turma do STF
ter, 11/11/2025 - 16:23
11/11/2025 - Belém - Gavin Newsom, Governador da California, chega no Pavilhão da Alemanha duranre a 30ª Conferência das Partes (COP30). Foto de Aline Massuca/COP30 11/11/2025 – Belém – Gavin Newsom, Governor of California, arrives at the German Pavilion during the 30th Conference of the Parties (COP30). Photo by Aline Massuca/COP30
Meio Ambiente Governador democrata da Califórnia critica ausência dos EUA na COP30
ter, 11/11/2025 - 16:19
seleção feminina de tênis - primeiro treino - playoffs da Billie Jean King Cup 2025
Esportes Brasil faz 1º treino para esteia nos playoffs da Billie Jean King Cup
ter, 11/11/2025 - 16:08
Brasília (DF), 26/10/2025 - Candidatos aguardam a abertura dos portões para realização da Prova Nacional Docente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Inep divulga gabaritos finais das questões da PND 2025
ter, 11/11/2025 - 15:55
Brasília - 11/11/2025 - Reunião de líderes da Câmara dos Deputados. Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Política Governo quer mudanças no PL Antifacção em relação à PF e terrorismo
ter, 11/11/2025 - 15:50
Ver mais seta para baixo