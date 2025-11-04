logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

DR com Demori: Observatório do Clima destaca papel do Brasil na COP30

Programa vai ao ar nesta terça-feira (4) às 23h na TV Brasil
EBC
Publicado em 04/11/2025 - 08:02
Brasília
Brasília (DF), 21/10/2025 - Claudio Angelo, coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, participa do programa DR com Demori. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, Claudio Angelo, é o próximo convidado do DR com Demori. Na conversa, o especialista comenta sobre a importância da transição energética para a sustentabilidade planetária, o protagonismo do Brasil, que possui uma matriz energética limpa, além dos riscos da exploração de combustíveis fósseis no mundo. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (4), na TV Brasil.

Formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), Claudio Angelo também é escritor de obras como A Espiral da Morte – Como a Humanidade Alterou a Máquina do Clima, vencedor do Prêmio Jabuti, e O Silêncio da Motosserra: Quando o Brasil Decidiu Salvar a Amazônia. Durante o bate-papo, ele explica como o país se tornou uma das referências em matriz energética limpa: “Quase 90% da nossa energia elétrica é renovável.”

No entanto, o especialista ressalta que “há vários aspectos negativos, mas o problema não é da fonte. É de comportamento, de regulação, de falta de salvaguardas [...]. É muito melhor você ter energia eólica e solar do que hidrelétrica – que barra o rio e alaga o território de comunidades, destruindo biodiversidade – ou energia fóssil”, defende.

Segundo Claudio Angelo, o petróleo ainda é o principal produto de exportação brasileiro. “Na prática, se você reduz a exploração, o PIB cai, a inflação e a gasolina aumentam. Não é só no Brasil, mas a gente precisa tomar uma decisão”, afirma.

No programa da TV Brasil, o especialista avalia que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) ocorrerá em “uma situação geopolítica completamente avessa à cooperação internacional, por várias razões, principalmente em relação aos Estados Unidos, que são o maior devedor climático do planeta e quem deveria contribuir com mais financiamento climático.”

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no YouTube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

 

Brasília (DF), 21/10/2025 - Claudio Angelo, coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, participa do programa DR com Demori. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Claudio Angelo, coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, participa do programa DR com Demori - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil.

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Serviço

DR com Demori – Claudio Angelo

Terça-feira, 4 de novembro, às 23h, na TV Brasil e Rádio MEC
Quarta-feira, 5 de novembro, às 4h30, na TV Brasil

Relacionadas
Vista aérea de floresta e rios da Amazônia
Decreto autoriza Forças Armadas na segurança da COP30
Floresta Nacional do Tapajós (PA), 02/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante roda de conversa com moradores das comunidades ribeirinhas da Floresta Nacional do Tapajós. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula: COP30 fará o mundo olhar de uma forma diferente para a Amazônia
Belém (PA) 15/12/2024 – Vista panorâmica da cidade de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Belém: saiba mais sobre a cidade palco da COP30
cop30 Conferência do Clima Observatório do Clima DR com Demori TV Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 21/10/2025 - Claudio Angelo, coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, participa do programa DR com Demori. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Meio Ambiente DR com Demori: Observatório do Clima destaca papel do Brasil na COP30
ter, 04/11/2025 - 08:02
Logo da Agência Brasil
Saúde Rio sedia maior evento de inovação na área da saúde na América Latina
ter, 04/11/2025 - 08:02
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Finep vai liberar R$ 1 bilhão em crédito para empresas
ter, 04/11/2025 - 08:00
Brasília (DF) 10/11/2024 – Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Enem 2025: inscritos autodeclarados indígenas crescem 89%, desde 2022
ter, 04/11/2025 - 07:57
Balsas (MA), 09/10/2025 – Lavoura de cultivo de soja avança sobre a vegetação do cerrado na região dos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Fronteira Cerrado: acesso desigual ao Estado agrava conflitos agrários
ter, 04/11/2025 - 07:02
Balsas (MA), 09/10/2025 – O agricultor familiar Fábio Soares de Sousa, conhecido como Miúdo, morador da comunidade de Boa Esperança, no Vão do Uruçuí, área rural dos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Fronteira Cerrado: desmatamento gera conflitos por terra e grilagem
ter, 04/11/2025 - 07:01
Ver mais seta para baixo