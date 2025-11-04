DR com Demori: Observatório do Clima destaca papel do Brasil na COP30

Programa vai ao ar nesta terça-feira (4) às 23h na TV Brasil

O coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, Claudio Angelo, é o próximo convidado do DR com Demori. Na conversa, o especialista comenta sobre a importância da transição energética para a sustentabilidade planetária, o protagonismo do Brasil, que possui uma matriz energética limpa, além dos riscos da exploração de combustíveis fósseis no mundo. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (4), na TV Brasil.

Formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), Claudio Angelo também é escritor de obras como A Espiral da Morte – Como a Humanidade Alterou a Máquina do Clima, vencedor do Prêmio Jabuti, e O Silêncio da Motosserra: Quando o Brasil Decidiu Salvar a Amazônia. Durante o bate-papo, ele explica como o país se tornou uma das referências em matriz energética limpa: “Quase 90% da nossa energia elétrica é renovável.”

No entanto, o especialista ressalta que “há vários aspectos negativos, mas o problema não é da fonte. É de comportamento, de regulação, de falta de salvaguardas [...]. É muito melhor você ter energia eólica e solar do que hidrelétrica – que barra o rio e alaga o território de comunidades, destruindo biodiversidade – ou energia fóssil”, defende.

Segundo Claudio Angelo, o petróleo ainda é o principal produto de exportação brasileiro. “Na prática, se você reduz a exploração, o PIB cai, a inflação e a gasolina aumentam. Não é só no Brasil, mas a gente precisa tomar uma decisão”, afirma.

No programa da TV Brasil, o especialista avalia que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) ocorrerá em “uma situação geopolítica completamente avessa à cooperação internacional, por várias razões, principalmente em relação aos Estados Unidos, que são o maior devedor climático do planeta e quem deveria contribuir com mais financiamento climático.”

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no YouTube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil.

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Serviço

DR com Demori – Claudio Angelo

Terça-feira, 4 de novembro, às 23h, na TV Brasil e Rádio MEC

Quarta-feira, 5 de novembro, às 4h30, na TV Brasil