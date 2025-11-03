logo ebc
EBC e COC/Fiocruz se unem em podcast sobre a saúde do planeta

“S.O.S! Terra Chamando!” estreia nesta segunda-feira na Rádio MEC
EBC
Publicado em 03/11/2025 - 19:03
Rio de Janeiro
Brasília 03/11/2025 - EBC e COC/Fiocruz se unem no podcast inédito “S.O.S! Terra Chamando!” sobre a saúde do planeta. CRÉDITO: ARTE MARKETING/EBC
© CRÉDITO: ARTE MARKETING/EBC

No mês da 30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Fundação Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) lançam o podcast S.O.S! Terra Chamando!, uma coprodução inédita, com 13 episódios, que une ciência e comunicação pública para tratar das urgências ambientais que ameaçam o planeta. E tudo isso de forma acessível e envolvente. A estreia será nesta segunda-feira (3), com exibição na Rádio MEC, às 22h30. Na terça-feira (4), será a vez de a atração ser exibida na Rádio Nacional, às 23h.

Serão episódios semanais, veiculados nas duas emissoras nesses mesmos horários. A cada quarta-feira, os conteúdos ficarão disponíveis no site da EBC, no Spotify e no YouTube, acompanhados de materiais complementares. A estratégia inclui ainda distribuição pelas mais de 160 emissoras de rádio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), coordenada pela EBC.

Idealizado, roteirizado e apresentado pela jornalista da EBC Adrielen Alves, o podcast propõe uma abordagem inovadora ao combinar elementos de documentário e radionovela. A série apresenta uma narrativa que tem como protagonistas a “Sra. Terra”, uma paciente em estado grave, e o “Dr. Cruz”, que busca compreender e tratar os sintomas de um planeta adoecido.

“A ideia surgiu há pouco mais de um ano, de uma combinação de fatores. O primeiro foi a urgência em pautarmos as mudanças do clima, diante do aumento de eventos climáticos extremos no Brasil e no mundo e da crescente onda de negacionismo e notícias falsas em relação ao tema. A partir da oportunidade de parceria e união de esforços de empresas públicas que são lideranças da comunicação pública e da ciência (EBC e COC/Fiocruz), decidi aprofundar a pesquisa sobre a saúde do planeta Terra”, explica a jornalista.

A produção conta com pesquisa e produção de Anita Lucchesi e Teresa Santos, edição de conteúdo de Julianne Gouveia e revisão de Ana Elisa Santana. Há ainda locução de trechos e obras de Thiago Regotto, gerente executivo de rádios da EBC. O elenco conta com os atores Georgiana Góes e Pablo Aguilar, do Museu da Vida Fiocruz. A série tem ainda o apoio técnico de profissionais da EBC em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e edição final e sonoplastia da Pipoca Sound.

A comissão técnico-científica responsável pela revisão de conteúdo é composta pelos pesquisadores Carlos Machado de Freitas (ENSP/Fiocruz), Carlos Henrique Assunção Paiva, Diego Vaz Bevilaqua, Dilene Raimundo do Nascimento e Magali Romero Sá (COC/Fiocruz), além de Tereza Amorim Costa (Museu da Vida Fiocruz).

Entre os mais de 20 especialistas entrevistados estão nomes de destaque da ciência brasileira, como o climatologista Carlos Nobre, o ambientalista Ailton Krenak, a astrônoma Simone Daflon (Observatório Nacional) e a pesquisadora Dominichi Miranda de Sá (Casa de Oswaldo Cruz). As conversas abordam temas como mudanças climáticas, antropoceno, justiça climática, luto ambiental, consciência ecológica e as perspectivas de futuro para o planeta.

“A principal mensagem do S.O.S! Terra Chamando! é que o planeta Terra está em emergência. Precisamos falar e entender mais sobre a história da Terra e da humanidade para compreendermos que a nossa espécie é responsável pelas revoluções que estão levando à escassez de recursos naturais, alterando ciclos da natureza e causando mortes, fome e situações de risco extremo, especialmente para os países e comunidades mais vulneráveis. Como diz a nossa personagem principal ao longo da série, a ‘Terra’, ‘está tudo interligado’! O chamado é urgente: a saúde da Terra é a nossa saúde!”, ressalta Adrielen.

O lançamento, que ocorre na semana anterior à COP30, dialoga diretamente com as discussões ambientais que colocarão o Brasil no centro das atenções globais. A data escolhida para o lançamento do podcast, Dia Mundial da Saúde Única, também faz referência a interconexão entre a saúde do homem, dos animais e de todos os ecossistemas.

“Desde a concepção do projeto, o objetivo sempre foi lançar às vésperas da COP30, o momento em que todos os olhos e atenções estão voltados para o Brasil e para o potencial de liderança que o país tem na transição energética e no combate à degradação ambiental.”, conclui Adrielen Alves.

Sobre as Rádios EBC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

Já a Rádio Nacional faz parte da história do país e completou 89 anos em 2025. Atualmente, conta com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Juntas, as emissoras da Rádio Nacional registraram crescimento médio de 9% na audiência em setembro, segundo a Kantar IBOPE Media, consolidando a força das rádios públicas no país. O resultado reflete o trabalho integrado das equipes e reforça o papel da Rádio Nacional na oferta de conteúdo plural, educativo e cultural, tanto no dial quanto nas plataformas digitais.

Serviço

Podcast S.O.S! Terra Chamando! – dias 3 e 4 de novembro, às 22h30 e às 23h, respectivamente, na Rádio MEC e Rádio Nacional.

