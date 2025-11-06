EBC monta maior operação da história para transmitir Cúpula e COP30

Depois da experiência como emissora anfitriã do G20 Brasil, em 2024, e do BRICS, no primeiro semestre deste ano, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) será responsável pela geração e distribuição dos sinais oficiais da Cúpula do Clima de Belém e da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), eventos que ocorrem entre 6 e 21 de novembro, na capital paraense. "Esta operação é sem precedentes na história da empresa", lembra Bráulio Ribeiro, diretor-geral da EBC.

"Nossa missão é garantir que o mundo acompanhe, com qualidade e precisão, os debates que definirão os rumos da política climática global", resume Ribeiro.

São centenas de profissionais envolvidos, 42 sinais simultâneos, estúdios de rádio e TV, sistema de IPTV com mais de 330 pontos de exibição e transmissão em UHD 4K — o mais avançado padrão de qualidade de imagem disponível. Serão 15 canais simultâneos que vão permitir o acompanhamento de debates, em tempo real, no Centro Internacional de Mídia (IMC), área VIP e outros pontos na Blue Zone.

Como emissora anfitriã, a EBC é responsável por registrar 44 espaços - entre salas de reunião, plenárias e salas de coletiva de imprensa - com 140 câmeras de vídeo, incluindo 26 câmeras broadcast 4K e câmeras PTZ, além de viabilizar toda a estrutura de transmissão do IMC, local reservado a jornalistas e comunicadores.

Centro Internacional de Mídia (IMC)

Espaço tradicional em eventos internacionais, o IMC da COP30 diferencia-se pelo tamanho, cerca de 2.200 m², e pela quantidade de jornalistas que pode comportar. Segundo informações da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), são aguardados mais de 3.600 jornalistas nacionais e internacionais, dos quais ao menos 1.500 são de rádio e TV.

O IMC oferece suporte para 58 salas de agência de notícias ou broadcast de 16 m², 16 estúdios de TV, 15 salas de imprensa broadcast de 32 m², 8 estúdios de rádio e TV e 324 estações de trabalho livres para jornalistas utilizarem equipamento próprio. Todos os profissionais com acesso ao IMC terão garantido sinal de internet e pontos de energia elétrica, além de trânsito livre para as duas salas de coletiva da Blue Zone.

Master Control Room (MCR)

Uma novidade desenvolvida pela EBC é a criação de um Master Control Room (MCR), sala especialmente projetada pela equipe técnica com 12 televisores de 42 polegadas onde é possível conferir a qualidade de som e imagem de todas as câmeras do evento. Esse centro funcionará como o coração da transmissão, garantindo gravação, distribuição, controle de qualidade, estabilidade e confiabilidade para todos os conteúdos gerados.

Distribuição de conteúdo oficial e produções originais

Jornalistas poderão acompanhar os principais momentos dos eventos por meio de sinal via satélite (StarOne C3), streaming no YouTube pelo canal oficial da COP30 Brasil e links SRT sob demanda. O conteúdo gravado estará disponível para download no portal de distribuição da EBC, sem necessidade de credenciamento prévio. Todos os materiais são de uso livre para fins jornalísticos. Saiba todos os detalhes sobre transmissão acessando aqui.

Saiba mais sobre o conteúdo completo e original produzido pela comunicação pública - Agência Brasil, Radioagência Nacional, TV Brasil e Rádio Nacional – ou pela comunicação governamental – Canal Gov, Agência Gov e Rádio Gov - sobre a Cúpula do Clima de Belém e na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima clicando aqui.