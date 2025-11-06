Em Belém, Lula abre Cúpula do Clima nesta quinta-feira

O Presidente Lula começa a receber em Belém, capital do Pará, os líderes que chegam para a Cúpula do Clima, que acontece nesta quinta (6) e sexta-feira (7). Nesses dois dias serão três plenárias temáticas, com abertura feita pelo presidente. A primeira delas vai ser na quinta-feira à tarde, com o tema 'Clima e Natureza, Florestas e Oceanos'. Na sexta-feira mais duas estão previstas.

Nesta quinta, ainda pela manhã, Lula vai seguir com os líderes que forem chegando para o espaço onde vai ser aberta a Plenária Geral de Líderes. Com isso, a fala de abertura é do presidente brasileiro. Ao longo do dia, os demais seguem fazendo os discursos formais sobre o clima por até cinco minutos. Também são previstas falas de líderes de organizações internacionais durante essa plenária, que vai ocorrer ao longo do dia de hoje e de amanhã.

Também hoje, depois de abrir a plenária, o Presidente Lula vai receber as lideranças mundiais em um almoço oficial para o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, sigla em inglês). Durante este almoço que Lula vai argumentar diante dos líderes sobre a importância da manutenção desse fundo para auxílio aos países que mantêm florestas tropicais, como é o caso do Brasil e outros oito que têm a floresta amazônica em seus territórios.

Preparativos

Belém passou por muitas obras de infraestrutura, algumas ainda em andamento. Além disso, a cidade passou a ser a capital do país de forma simbólica, efeito que vai durar até o fim da COP30, que se encerra em 21 de novembro.

No começo desta semana, Lula decretou a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), a pedido do governador do Pará, Helder Barbalho. O decreto segue os mesmos procedimentos de grandes eventos internacionais realizados no país, como a Cúpula do G20 e a reunião dos BRICS no Rio de Janeiro.