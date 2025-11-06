logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Especialista da COP30 cobra mais financiamento para oceanos

Cúpula dos Líderes começa com pedidos de urgência em favor do clima
Rafael Cardoso - Enviado Especial
Publicado em 06/11/2025 - 13:21
Belém
Brasília (DF) 06/11/2025 – Marinez Scherer é escolhida como enviada especial para a COP30. Foto: Conferência dos oceanos/Divulgação
© Conferência dos oceanos/Divulga

A Enviada Especial da presidência da COP30 para Oceanos, Marinez Scherer, cobrou nesta quinta-feira (6) que haja maior comprometimento de países e organizações privadas no financiamento direcionado aos oceanos.

“A economia dos oceanos chega a quase US$ 4 trilhões anualmente. Se nos mantivermos no nosso caminho atual, as regiões litorâneas arriscam perder até 20% do PIB até o final do século. Isso não é um problema de amanhã, é um perigo de hoje”, cobrou a especialista. 

De acordo com Scherer, menos de 1% do financiamento climático apoia soluções oceânicas e “isso precisa mudar urgentemente”.

Marinez Scherer foi uma das primeiras a falar durante a abertura da Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre em Belém. Ela convocou líderes globais a investir mais nos oceanos e a sociedade global a valorizar a importância deles para conter o aquecimento global.

Segundo Scherer, Belém possibilita o encontro de “dois gigantes”, a Floresta Amazônica e o Oceano Atlântico, dois sistemas que em conjunto formam o clima do planeta.

“O oceano cobre 70% do nosso planeta e é o coração pujante desse sistema climático. Ele produz mais da metade do nosso oxigênio e absorve 90% do calor excedente das nossas emissões”, lembrou. 

Ainda segundo Scherrer, o oceano alimenta, protege, ajuda a economia, sustenta culturas e identidades. 

“Ignorar esse serviço significa comprometer o nosso futuro. E, seja no litoral, em uma fazenda, em um centro urbano, somos todos conectados ao oceano. Tudo depende dele”, alertou Scherer.

Relacionadas
Brasília (DF) 10/10/2025 – Caminhos da Reportagem apresenta reserva na Amazônia que utiliza o extrativismo sustentável. Frame TV Brasil
OMM cobra ação global imediata para frear aquecimento durante COP30
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante Plenária Geral dos Líderes na Cúpula do Clima de Belém - COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
É momento de levar a sério os alertas da ciência, diz Lula na Cúpula
Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (PA), 02/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Aldeia Vista Alegre do Capixauã. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula defende em artigo atuação para além dos discursos na COP30
Edição:
Fernando Fraga
cop30 Oceanos Marinez Scherer clima crise climática
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Paulo Frateschi, ex-deputado pelo PT, é morto pelo filho em São Paulo
qui, 06/11/2025 - 13:33
Brasília (DF) 06/11/2025 – Marinez Scherer é escolhida como enviada especial para a COP30. Foto: Conferência dos oceanos/Divulgação
Meio Ambiente Especialista da COP30 cobra mais financiamento para oceanos
qui, 06/11/2025 - 13:21
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério do Trabalho e Emprego e do ministério da Previdência Social.
Geral Prazo para contestar descontos indevidos do INSS ​termina dia 14
qui, 06/11/2025 - 13:07
Luisa Stefani Timea Babos, sp open, tênis
Esportes Dupla de Stefani vira sobre atual campeã e vai à semi do WTA Finals
qui, 06/11/2025 - 12:58
Brasília (DF) 10/10/2025 – Caminhos da Reportagem apresenta reserva na Amazônia que utiliza o extrativismo sustentável. Frame TV Brasil
Meio Ambiente OMM cobra ação global imediata para frear aquecimento durante COP30
qui, 06/11/2025 - 12:56
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante Plenária Geral dos Líderes na Cúpula do Clima de Belém - COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente É momento de levar a sério os alertas da ciência, diz Lula na Cúpula
qui, 06/11/2025 - 12:47
Ver mais seta para baixo