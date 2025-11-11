logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Fundo de Perdas e Danos abre US$ 250 milhões em pedidos de proposta

Mecanismo foi criado na COP28 e implementado nesta COP30
Luciano Nascimento – Enviado especial
Publicado em 10/11/2025 - 21:00
Belém
Belém (PA), 10/11/2025 - A CEO da COP30, Ana Toni, participa de coletiva de imprensa para discutir o papel da tecnologia na aceleração de uma transição eficaz e justa. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A diretora executiva da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), Ana Toni, anunciou nesta segunda-feira (10) que a primeira rodada de financiamento do Fundo de Perdas e Danos abriu US$ 250 milhões em pedidos de propostas para projetos.

Criado durante a COP28, em Dubai, o fundo é voltado para o financiamento de projetos para recuperar os estragos causados pela crise climática.

Durante entrevista coletiva, Ana Toni disse que o início da operação do fundo é uma conquista já no primeiro dia de negociações da conferência, em Belém.

Segundo ela, o anúncio reforça o caráter de implementar propostas que busquem soluções na ponta, para mitigação e adaptação da crise climática.

“Temos uma grande notícia a respeito, um fundo feito recentemente na COP28 que começou a operar. Eles fizeram 250 chamados para propostas e isso mostra como esse fundo, criado dois anos atrás, pode começar a implementar propostas para projetos”, disse.

“O mais importante é a acelerar pedidos de projetos e o financiamento de projetos para chegar na ponta”, acrescentou.

O documento que cria o fundo diz que o financiamento será direcionado para desafios associados aos efeitos adversos das alterações climáticas, tais como emergências relacionadas com o clima, subida do nível do mar, deslocamento, relocação, migração, informações e dados climáticos insuficientes e a necessidade para a reconstrução e recuperação resilientes às alterações climáticas.

A criação do fundo foi determinada na COP27 que ocorreu no Egito, em 2022. Somente em 2023, ele começou a receber doações voluntárias de países como Japão, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Alemanha que somaram US$ 420 milhões.

O fundo no Banco Mundial é administrado por um conselho formado por 26 membros, sendo 12 de países desenvolvidos e 14 de países pobres ou emergentes. 

“A gente tem conversado com o secretário-geral do fundo, ele está falando com muitos países e tem perspectivas de ter mais aportes”, acrescentou Ana.

Aportes

Mais cedo, Ana Toni também anunciou aportes para os Fundos de Investimento Climático (CIF) que receberão inicialmente US$ 100 milhões da Alemanha e Espanha para o programa de investimentos Arise (Acelerando Investimentos em Resiliência e Inovações para Economias Sustentáveis), iniciativa lançada em outubro. O governo alemão contribuiu com US$ 63,25 milhões e o espanhol com US$ 36,8 milhões.

“Este é exatamente o tipo de exemplo que queríamos desta COP: que fosse uma COP da implementação, que fortalecesse o multilateralismo e que mostrasse como as pessoas podem ser impactadas positivamente por essa transição energética”, destacou a diretora executiva.

Relacionadas
Belém (PA), 10/11/2025 - A CEO da COP30, Ana Toni, participa de coletiva de imprensa para discutir o papel da tecnologia na aceleração de uma transição eficaz e justa. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
COP30: 111 países já entregaram relatórios de metas climáticas
Belém (PA), 10/11/2025 - 30a. Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, na COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Sociedade influenciará debates entre negociadores na COP30, diz Boulos
Edição:
Denise Griesinger
cop30 Ana Toni Fundo de Perdas e Danos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Debris lies at a damaged area after the tornado that hit Rio Bonito do Iguacu, in southern Parana state, Brazil November 9, 2025. REUTERS/Priscila Ribeiro
Saúde Médicos e psicólogos do SUS atendem vítimas do tornado no Paraná
seg, 10/11/2025 - 21:58
Lima. Peru. 25/11/2011. Primeira-dama do Peru Nadine Heredia. Foto: Presidência do Peru/Divulgação
Justiça Toffoli anula provas da Lava Jato contra ex-primeira-dama do Peru
seg, 10/11/2025 - 21:18
Flotilha Amazônica Yaku Mama
Meio Ambiente Flotilha Yaku Mama chega à COP30 com demandas de povos indígenas
seg, 10/11/2025 - 21:15
Cerimônia de inauguração da nova sede da Polícia Federal, em Brasília.
Geral PF manifesta "preocupação" com mudanças do relator em PL Antifacção
seg, 10/11/2025 - 21:06
Belém (PA), 10/11/2025 - A CEO da COP30, Ana Toni, participa de coletiva de imprensa para discutir o papel da tecnologia na aceleração de uma transição eficaz e justa. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Fundo de Perdas e Danos abre US$ 250 milhões em pedidos de proposta
seg, 10/11/2025 - 21:00
idosos
Economia INSS e Caixa suspendem venda de seguro ligado ao crédito consignado
seg, 10/11/2025 - 20:35
Ver mais seta para baixo