logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Geólogos flagram fragmentação de placas tectônica nas Américas

Pesquisa de universidades dos EUA identificou padrões de movimentação
Guilherme Jeronymo, Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/11/2025 - 09:48
São Paulo

Um grupo de pesquisadores de universidades dos Estados Unidos e Canadá mapearam a área de encontro entre três placas tectônicas ao longo da costa oeste da América do Norte, ao redor da ilha de Vancouver. O processo permitiu entender como as placas interagem e será base para estudos sobre terremotos e processos geológicos.

Na prática foi a primeira vez que um estudo geológico conseguiu detalhar essa dinâmica. O grupo de 20 cientistas fez um tipo de escaneamento do solo oceânico em uma faixa de 75 km, usando um sonar especializado. A falha da área pesquisada se estende por todo o litoral do Pacífico na América do Norte, indo do Canadá até a California, ao sul dos Estados Unidos.

Entre as conclusões do estudo, publicadas em artigos em junho e setembro de 2024, estão que uma das placas está se fragmentando, processo que diminui sua atividade, mas que a região ainda é ativa e está relacionada a atividade de vulcões e à incidência de terremotos de grande intensidade. Os cientistas classificaram esse espaço de interação como um tipo de "megasistema" ou zona de subducção, onde uma placa se sobrepõe às outras. Esse tipo de sistema envolve uma quantidade enorme de energia e é muito difícil de ser parado, levando a grandes fissuras, e é esse o tipo de interação que restava inédito. 

O sistema, composto pelas placas Juan de Fuca e Explorer, que deslizam sob a placa norte-americana, se desenvolve lentamente e está criando "pedaços" no leito oceânico, com a fragmentação da placa Juan de Fuca. Os dados foram coletados durante o Cascadia Seismic Imaging Experiment (CASIE21) de 2021, financiado pela National Science Foundation, dos Estados Unidos.

 

Edição:
Valéria Aguiar
Pesquisadores EUA placas tectônica Américas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Sob facções e operações, população de favelas vive traumas e adoece
sab, 01/11/2025 - 10:25
Brasília (DF), 01/11/2025 - Brasil disputa decisão do Torneio Quatro Nações de Handebol. Foto: CBH/Divulgação
Esportes Brasil disputa decisão do Torneio Quatro Nações de Handebol
sab, 01/11/2025 - 10:20
Logo da Agência Brasil
Meio Ambiente Geólogos flagram fragmentação de placas tectônica nas Américas
sab, 01/11/2025 - 09:48
Brasília (DF), 27/01/2024 - 51ª Corrida de Reis reúne 10 mil corredores. A largada dos circuitos de 6 km e 10 km foi em frente ao Palácio do Buriti, com categorias profissionais, amadores e pessoas com deficiência - PCD. Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília
Esportes Corrida ColaboraGov celebra Dia do Servidor e promove integração
sab, 01/11/2025 - 09:01
Rio de Janeiro (RJ), 23/12/2023 - Volante para aposta da Mega-Sena da Virada em uma casa lotérica na Lapa, região central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Apostas para a Mega da Virada começam neste sábado
sab, 01/11/2025 - 08:30
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Geral Prêmio de R$ 34 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
sab, 01/11/2025 - 07:42
Ver mais seta para baixo